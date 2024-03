Billy Dee Williams: "Es gibt nur einen Lando Calrissian"

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde bekannt gegeben, dass Donald Glover und sein Bruder Stephen Glover gemeinsam an einem Film arbeiten, einem Lando Calrissian-Film für Lucasfilm. Derzeit schreiben sie gemeinsam das Drehbuch und Donald Glover, der die Rolle des Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story übernommen hat, wird weiterhin in der Rolle des charmanten alten Freundes von Han Solo zu sehen sein. Lucasfilm wollte schon seit Jahren ein Spin-off-Projekt auf den Weg bringen und jetzt scheint es endlich so weit zu sein.

Während eines Interviews mit Radio Times reflektierte der ursprüngliche Schauspieler Billy Dee Williams über die Figur, die er einst spielte, und äußerte sich auch zu seinen Gedanken darüber, dass Glover die Rolle übernehmen sollte. Er sagte:

"Er gehört zu einer ganz neuen Generation. Er erschafft alles, was er erschaffen muss, um die Figur attraktiv zu machen. Er ist ein sehr talentierter junger Bursche und sehr einfallsreich. Ich meine, es steht mir nicht zu, zu sagen, was er zu diesem Zeitpunkt mit der Figur machen soll. Ich habe mich um das 20. Jahrhundert gekümmert, jetzt muss er sich um das 21. kümmern. Ich hatte ein nettes kleines Mittagessen mit ihm. Er ist ein entzückender junger Mann, extrem talentiert. Aber ich sehe ihn nicht... Ich meine, wenn es um Lando Calrissian geht, gibt es nur einen Lando Calrissian. Ich habe diese Figur erschaffen."

Er sagt in dem Interview auch, dass er Glover einen Ratschlag für seine Rolle als Lando gegeben hat.

"Ich habe ihm gesagt, er solle charmant sein – zwei Worte! Das war alles, was ich ihm sagen musste. Das ist alles, was mir einfällt."

Wir hatten die Ehre, Billy Dee Williams 2019 in seiner alten Rolle in Star Wars: The Rise of Skywalker zu sehen, und als er gefragt wurde, ob er eine Rückkehr für die Rolle in Betracht ziehen würde, scherzt er und sagt:

"Zahle mir viel Geld und ich verkaufe meine Seele".

Wer weiß, wenn Lucasfilm sein dickes Portemonnaie öffnet, haben wir vielleicht das Vergnügen, Billy Dee noch einmal in seiner ikonischen Rolle als Lando Calrissian zu sehen. Was Lando betrifft, so werden wir uns wahrscheinlich noch eine Weile gedulden müssen, da im Moment noch kein Veröffentlichungsdatum für den Film feststeht.