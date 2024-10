Billy Crystal spielt einen gestörten Psychiater in der Apple TV+-Serie Before

Beim nächsten großen Projekt von Apple TV+ wird Billy Crystal die Hauptrolle in einer dramatischen Serie über einen problematischen Kinderpsychiater übernehmen, der sich mit dem Selbstmord seiner Frau auseinandersetzen muss, während er versucht, einem zwiespältigen Jungen zu helfen, der eine sehr eigenartige Verbindung zu seiner Vergangenheit zu haben scheint.

Die Serie ist als Before bekannt und wird ein 10-teiliger Ausflug sein, der bereits am 25. Oktober beginnt. Es scheint eine ziemlich schwere und emotional komplexe Serie zu sein, was im Trailer und in der Inhaltsangabe noch verstärkt wird, die ihr beide unten selbst sehen und lesen könnt.

Inhalt: "Before spielt Billy Crystal als Eli, einen Kinderpsychiater, der, nachdem er kürzlich seine Frau Lynn (Judith Light) verloren hat, auf einen verstörten Jungen, Noah (Jacobi Jupe), trifft, der eine eindringliche Verbindung zu Elis Vergangenheit zu haben scheint. Als Eli versucht, Noah zu helfen, vertieft sich ihre mysteriöse Verbindung."