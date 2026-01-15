Billy Butcher und Boba Fett werden in Prime Videos The Bluff zu finsteren Piraten

Kürzlich präsentierte Prime Video einen Teaser-Trailer für einen kommenden Actionfilm namens The Bluff. Es ist ein abenteuerliches Abenteuer, in dem eine einzelne Frau gegen Freibeuter und Plünderer antritt, während sie versucht, ihre Familie vor scheinbar alten Komplizen zu schützen.

Angeführt von Priyanka Chopra Jonas kommen in diesem Film auch Billy Butcher sich selbst, Karl Urban und Boba Fett Star Temuera Morrison als Teil der plündernden Piratencrew zusammen, die Chopra Jonas' fähige Frau jagt – alles im Rahmen einer Art Kopfgeld. Urban scheint auch einen irischen Piraten mit einem sehr interessanten Akzent zu spielen...

Geschrieben und inszeniert von Frank E. Flowers, mit Joe Ballarini als Co-Autor, wird The Bluff bereits am 25. Februar auf Prime Video erscheinen, und da er ziemlich bald erscheint, könnt ihr den grausamen und actiongeladenen Trailer unten ansehen.