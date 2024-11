Billy Bob Thornton, Michael Pena und Jon Hamm glänzen im neuesten Look bei Landman

HQ

Der November wird ein großer Monat für Väter auf der ganzen Welt werden, denn nicht nur die letzten Episoden von Yellowstone in Staffel 5 werden eintreffen, sondern auch eine neue Serie, die vom Schöpfer von Yellowstone, Taylor Sheridan, produziert wird.

Diese Serie ist unter dem Namen Landman bekannt und zeigt Billy Bob Thornton in der Hauptrolle eines Mannes, der in einer fiktiven Stadt in West Texas, die für ihre Ölplattformen und ihre Affinität zum Ölhandel bekannt ist, groß rauskommen will. Die Serie bietet eine gestapelte Besetzung, darunter Michael Pena, Jon Hamm und Demi Moore, neben einigen Yellowstone Veteranen, und da die Serie sehr bald beginnt, wurde uns ein Nachfolgetrailer präsentiert.

Sie können diesen neuen Blick auf die Serie unten sehen, und wann die 10-teilige Staffel auf Paramount+ ausgestrahlt wird, wird die erste Folge am 17. November erscheinen.