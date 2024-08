Billions-Schauspieler Akili McDowell wegen Mordes verhaftet

HQ

Der 21-jährige Schauspieler Akili McDowell wurde Ende Juli im Zusammenhang mit einer tödlichen Schießerei in Texas verhaftet. Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als Savion Williams in der Serie Showtime Billions bekannt, spielt aber auch in David Makes Man mit.

Er ist nun sowohl des Diebstahls als auch des Mordes an einem 20-jährigen Mann angeklagt, der auf einem Parkplatz vor einem Apartmentkomplex erschossen wurde, die Polizei hat jedoch nicht gesagt, ob McDowell das Opfer kannte oder welche Rolle er bei dem Mord spielte. Die Kaution wurde nun auf 400.000 Dollar festgesetzt und der Prozess wird im Oktober stattfinden.

Berichten der New York Post zufolge hatte Akili McDowell gerade mit den Dreharbeiten zu einem Film begonnen, als er verhaftet wurde.