Billie Eilish übernimmt heute das Fortnite Festival

Gibt es ein Videospiel mit mehr Kollaborationen als Fortnite ? Wahrscheinlich nicht, um ehrlich zu sein, denn das Battle Royale von Epic Games zieht weiterhin große IPs, Prominente und mehr an. Nach der Ankunft der kosmetischen Gegenstände von Avatar: The Last Airbender begibt sich Popstar Billie Eilish auf die Hauptbühne des Fortnite Festivals.

Wie es zuvor bei The Weeknd und Lady Gaga der Fall war, scheint es, dass Eilish ihren eigenen Skin im Spiel bekommen wird, und wir können uns vorstellen, dass eine ganze Reihe ihrer Tracks während des Events auf dem Fortnite Festival zu sehen sein werden.

Heute, am 23. April, feiert Eilish ihr Debüt auf der Hauptbühne des Fortnite Festivals. In anderen Fortnite Neuigkeiten befasst sich Epic Games mit dem Blockieren von konfrontativen Emotes im Spiel.