Bill und Frank werden nicht zu The Last of Us zurückkehren

Nick Offerman beschloss, das Internet in Brand zu setzen, nachdem er Anfang des Monats seinen Emmy als bester Gastdarsteller in einer Dramaserie gewonnen hatte, als er sagte, dass er offen für eine Rückkehr als Bill in der HBO-Serie The Last of Us wäre. Sie hatten mit der Idee herumgespielt, so dass viele hofften, dass früher oder später etwas kommen würde. Das kannst du jetzt vergessen.

Deadline hatte das Vergnügen, mit Craig Mazin, dem Showrunner, Autor und Regisseur von The Last of Us, nach den Prime Time Emmy Awards am letzten Wochenende zu sprechen, und er lehnte die Idee, Bill und Frank in der Serie wiederzusehen, rundweg ab:

"Ich bin sehr stolz auf die Episode, die wir mit Bill und Frank gemacht haben. Es wird nicht mehr Bill und Frank geben."

Er fuhr fort, indem er bekräftigte, dass Offerman nur scherzte, als er über ein Spin-off sprach, da sich Staffel 2 nur auf die Charaktere und Geschichten aus The Last of Us: Part II konzentrieren wird. Apropos, Mazin versichert uns auch, dass die Schulterverletzung von Pedro Pascal sie nicht davon abhalten wird, im Februar mit den Dreharbeiten für die nächste Staffel zu beginnen.