Bill Skarsgård übernimmt die Führung in Robert Eggers Nosferatu

Es gab ein paar Wendungen in Bezug auf Robert Eggers hartnäckigen Traum, ein Remake von F.W. Murnaus klassischem Vampirfilm von 1922 zu machen. Als es so aussah, als könnte es endlich passieren, stieg die Besetzung unter der Leitung von Harry Styles in letzter Minute aus. Alles zerbrach und Eggers ging zum nächsten Projekt über, The Northman mit Alexander Skarsgård, an dem sein Bruder Bill Skarsgård eigentlich auch teilnehmen sollte, sich aber als doppelt gebucht herausstellte.

Jetzt sieht es jedoch so aus, als würde Nosferatu wiederbelebt werden, diesmal mit Bill Skarsgård in der Hauptrolle. Lily-Rose Depp wird auch die Rolle übernehmen, die ursprünglich für Anya Taylor-Joy in dem Film gedacht war, der einer gequälten Frau folgt, die im Deutschland des 19. Jahrhunderts von einem Vampir verfolgt wird.