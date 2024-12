Bill Skarsgård spricht über das Gefühl der Isolation während der Dreharbeiten Nosferatu

HQ

Bill Skarsgård, bekannt für seine Rolle als Pennywise in It, tritt in Robert Eggers' Neuinterpretation von Nosferatu in die furchterregenden Fußstapfen des Grafen Orlok. Der Schauspieler teilte kürzlich mit, dass er sich durch den intensiven Prozess der Verwandlung in den Vampir etwas von seinen Co-Stars isoliert fühlte. Laut GamesRadar verriet Skarsgård, dass die vielen Stunden, die er in Prothesen verbrachte und sich in die Rolle hineinversetzte, bedeuteten, dass er viel Zeit allein verbrachte, was ein Gefühl der Trennung vom Rest der Besetzung erzeugte.

Trotzdem hatte Skarsgård am Set Unterstützung von seinem Co-Star Nicholas Hoult, der Thomas Hutter spielt. Nachdem er für Rollen wie das Beast in X-Men seinen eigenen Anteil an prothetischem Make-up durchgemacht hatte, verstand Hoult den Kampf. Die beiden Schauspieler verbanden sich über ihre Erfahrungen, wobei Hoult einfache Akte der Freundlichkeit anbot, wie z.B. in den Pausen zwischen den Szenen nach Skarsgård zu sehen, was dazu beitrug, die Isolation während der Dreharbeiten zu erleichtern.

Während sich Nosferatu auf seinen mit Spannung erwarteten Kinostart zu Weihnachten vorbereitet, haben die ersten Kritiken den Film und seine Besetzung gelobt, wobei Skarsgårds Darstellung des ikonischen Vampirs bereits viel Aufsehen erregt hat. Angesichts dieser Herausforderung und der anderen Herausforderungen, mit denen er konfrontiert war, ist es klar, dass sein Engagement für die Rolle eine wirklich eindringliche Leistung erbringen wird. Was glauben Sie, wie Skarsgård im Vergleich zu früheren Darstellungen von Graf Orlok abschneiden wird?