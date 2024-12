Bill Skarsgård reflektiert über den Einfluss von Pennywise auf seine Nosferatu Transformation

HQ

Bill Skarsgård, bekannt für seine schaurige Darstellung von Pennywise in It, bezeichnet die Rolle als einen karrierebestimmenden Moment, der seine Herangehensweise an die folgenden Auftritte prägte. In einem kürzlichen Gespräch mit Entertainment Weekly bemerkte Skarsgård, wie die Verkörperung des furchteinflößenden Clowns ihn auf seine Verwandlung in Graf Orlok in Nosferatu vorbereitete. Er beschrieb Orlok als eine noch größere Herausforderung – er erforderte nicht nur Prothesen, sondern auch eine völlige Loslösung von seiner eigenen Identität, um den finsteren Charakter zu verkörpern.

In Nosferatu bringt Skarsgård eine beunruhigende Intensität auf die Leinwand, besonders in seinen Szenen mit Ellen Hutter, gespielt von Lily-Rose Depp. Während die eindringliche Kameraführung ihren Teil dazu beiträgt, rührt ein Großteil der Wirkung des Films von Skarsgårds Fähigkeit her, Bedrohung mit unheimlichem Reiz in Einklang zu bringen. Der Schauspieler gab zu, dass die Prothesen ihn anfangs an der Glaubwürdigkeit der Figur zweifeln ließen, aber sobald sie vollständig eingetaucht waren, wurden sie zum Schlüssel für seine beunruhigende Präsenz.

Nach dieser Erfahrung verriet Skarsgård, wie die Rolle einen psychologischen Tribut forderte und sie als eine der anspruchsvollsten seiner Karriere bezeichnete. Trotz seiner Befürchtungen festigt seine Darstellung seinen Ruf als Horror-Ikone.

Würden Sie sich wünschen, dass Skarsgård weiterhin solch dunkle und transformative Rollen erforscht, oder sollte er sich aus den Schattenwinkeln des Kinos zurückziehen?