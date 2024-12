Bill Skarsgård könnte den Sarg für böse Rollen nach Nosferatu schließen

HQ

Bill Skarsgård ist seit langem ein Meister darin, dunkle, verstörende Charaktere zu spielen, von seiner furchterregenden Darstellung des Pennywise in "Es" bis hin zu seiner Rolle als schurkischer Attentäter in "John Wick: Chapter 4". Seine jüngste Rolle als Graf Orlok in Robert Eggers' Neuinterpretation von Nosferatu hat ihm jedoch ein Gefühl der Endgültigkeit vermittelt, wenn es darum geht, solch böse Figuren zu spielen. In einem kürzlichen Gespräch mit Empire verriet Skarsgård, dass ihn die intensive Verwandlung für die Rolle des ikonischen Vampirs sowohl körperlich als auch geistig erschöpft hat. Der Schauspieler gab zu, dass er nicht mehr das Verlangen hat, in solch dunkle, bösartige Charaktere zu schlüpfen.

Um Orlok zum Leben zu erwecken, tauchte Skarsgård voll und ganz in die Rolle ein, unterzog sich einem rigorosen Stimmtraining, um einen bedrohlichen Ton zu erreichen, und ertrug stundenlanges prothetisches Make-up, um sich in den uralten Vampir zu verwandeln. Das Engagement für die Rolle war zwar lohnend, hatte aber einen bleibenden Eindruck auf ihn, und er drückte seine Erleichterung aus, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Er merkte an, dass die Rolle von Orlok, einem mächtigen okkulten Zauberer, besonders schwierig war und ihn auf eine Weise beeinflusste, mit der er nicht gerechnet hatte.

Mit dieser eindringlichen Erfahrung im Rücken hat der Schauspieler angedeutet, dass er bereit sein könnte, sich aus dem Horrorgenre zurückzuziehen, zumindest für eine Weile. Aber bedeutet das, dass Skarsgård wirklich fertig damit ist, Bösewichte zu spielen? Würdest du ihn gerne in Zukunft wieder zum Horror zurückkehren sehen, oder ist es Zeit für ein neues Kapitel in seiner Karriere?