Bill Skarsgård hat es sich zum Ziel gesetzt, den Joker des DCU zu spielen

Bill Skarsgård, bekannt für seine transformativen Darstellungen, hat großes Interesse daran bekundet, in die Fußstapfen des Jokers für den kommenden DCU-Film "The Brave and the Bold" zu treten. Laut seinen Kommentaren im Happy Sad Confused-Podcast glaubt der schwedische Schauspieler, dass er dem legendären Batman-Antagonisten eine einzigartige und aufregende Energie verleihen könnte.

Da sich The Brave and the Bold noch in einem frühen Stadium befindet und nur bestätigt wurde, dass The Flash-Regisseur Andy Muschietti die Regie führen wird, wurden die Besetzungsentscheidungen noch nicht bekannt gegeben. Skarsgårds Geschichte der Zusammenarbeit mit Muschietti an der It-Franchise hat jedoch dazu geführt, dass viele glauben, dass er eine natürliche Besetzung für die Rolle sein könnte. Seine Darstellung von Pennywise bewies seine Fähigkeit, Chaos und Charisma in Einklang zu bringen – Eigenschaften, die für DCs Clown Prince of Crime unerlässlich sind.

Das Potenzial für Skarsgårds Joker kommt inmitten des breiteren Reboots des DCU, das von James Gunn und Peter Safran angeführt wird. Während das neue DCU seinen Ton noch nicht gefestigt hat, könnte Skarsgårds Vielseitigkeit eine frische, vielschichtige Herangehensweise an den Charakter bieten, die den Erwartungen der Fans entspricht. Ob er den lila Anzug des Jokers anziehen wird, bleibt abzuwarten, aber sein Name hat das Gespräch sicherlich interessanter gemacht.

Möchtest du Bill Skarsgårds Joker in der Liste der Bösewichte des DCU sehen?