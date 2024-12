Bill Skarsgård enthüllt seine überraschende erste Rolle im Remake von Nosferatu

HQ

In einem kürzlichen Interview mit MovieZine sprach Nosferatu -Star Bill Skarsgård über die unerwarteten Wendungen auf seinem Weg, den berüchtigten Grafen Orlok zu spielen. Laut Skarsgård war er, als er das Drehbuch vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal las, ursprünglich für die Rolle des Thomas Hutter vorgesehen, eine Rolle, die jetzt von Nicholas Hoult verkörpert wird. Aufgrund verschiedener Änderungen in der Produktion wurde Skarsgårds Charakter jedoch ausgetauscht, was dazu führte, dass er die unheimlichere Rolle des Orlok übernahm. Der Schauspieler gab zu, dass er anfangs begeistert von der Gelegenheit war, nur um später von Regisseur Robert Eggers zu erfahren, dass er besser für den furchterregenden Vampir geeignet wäre.

Skarsgårds Besetzung in Nosferatu hat einige interessante Hin und Her hinter sich. Während der Regisseur zunächst mehrere bekannte Schauspieler für die Rolle des Grafen Orlok in Betracht zog, darunter Willem Dafoe und Mads Mikkelsen, war es Skarsgårds einzigartiges Können, das ihn schließlich dazu brachte, das grausame Aussehen des Vampirs zu tragen. Wie er bemerkte, dauerte es Jahre, bis der Prozess zustande kam, und er schrieb sogar einen herzlichen Brief an Eggers, in dem er seine Begeisterung für den Film zum Ausdruck brachte.

Hat Ihnen Skarsgårds Darstellung von Nosferatu gefallen?