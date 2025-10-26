Bill Nighy kehrt als jüngster Neuzugang in der Harry-Potter-Besetzung in die Zauberwelt zurück

HQ

Es gibt eine ganze Reihe von Überschneidungen mit der Fülle an Harry-Potter-Projekten, die derzeit in Arbeit sind, da die immense Besetzung, die in den acht Live-Action-Filmen verwendet wurde, bedeutet, dass verschiedene Stars, die bereits eine Rolle in der Wizarding World gespielt haben, nun beauftragt werden, in verschiedenen oder sogar denselben Rollen zurückzukehren.

Kürzlich wurde bestätigt, dass Warwick Davis als Professor Flitwick für die HBO-Live-Action-Serie zurückkehren wird, und jetzt haben wir weitere Casting-Ergänzungen für die neueste Hörbuch-Aufnahme der Harry-Potter-Bücher zu vermelden.

Nach seinem Auftritt als Rufus Scrimgeour, einer der Ministers of Magic, in den Live-Action-Filmen wird Bill Nighy im Rahmen des Hörbuchprojekts erneut seinen Zauberstab schwingen, nur diesmal in der Rolle von Professor Slughorn.

Über seine Rückkehr zumWizarding World äußerte sich Nighy: "Ich habe mich gefreut, als ich gefragt wurde, den Professor zu spielen, nachdem ich bereits einen Zaubereiminister gespielt habe. Ist es möglich, dass ich der einzige Schauspieler bin, der diese Leistung für sich beanspruchen kann? Es bedeutet, dass meine Karriere für die nächsten Generationen weiterhin von Bedeutung ist. Ich bin immer dankbar, wenn ich gefragt werde, ob ich Akademiker spielen möchte, da ich selbst nicht weitergebildet bin. Ich hoffe, dass ich ein wichtiger Teil von etwas sein kann, das Kinder im Auto auf den langen Reisen nach Übersee oder einfach nur auf dem Weg zur Schule unterhält."

Aber das ist noch nicht alles, Derry Girls Veteran Saoirse-Monica Jackson wird Professor Trelawney sprechen, Ṣọpẹ́ Dìrísù wird Sirius Black darstellen, und David Holmes (bekannt als Daniel Radcliffes Stuntdouble in den Filmen) wird die Aufgaben von Stan Shunpike, dem Fahrer des Knight Bus, übernehmen.

Zu den weiteren bemerkenswerten Neuzugängen gehören Anna Maxwell Martin als Rita Skeeter, Mackenzie Crook als Kreacher, Stephen Mangan als Nearly Headless Nick, Tracy-Ann Oberman als Madam Hooch, Millie Gubby als Luna Lovegood, mit Jake Sigsworth und Archie Mountain als Neville Longbottom und schließlich Jude Farrant und Maximus Evans als Draco Malfoy.

Wann diese Hörbücher erscheinen werden, wird das erste am 4. November debütieren und danach monatliche Veröffentlichungen folgen.