Bill Lawrence teilt Update zu Ted Lasso Staffel 4

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Collider teilte Bill Lawrence, der Schöpfer von Ted Lasso, aufregende Updates über die Möglichkeit einer vierten Staffel. Trotz des emotionalen Abschlusses in der dritten Staffel, in der Coach Ted (Jason Sudeikis) nach Amerika zurückkehrt, deutete Lawrence an, dass es noch viele Geschichten zu erzählen gibt. Er betonte, dass die Serie neue Charaktere einführen und sich weiterentwickeln könnte, wobei Jason Sudeikis den kreativen Prozess leitet.

Lawrence reflektierte auch über die enge Zusammenarbeit, die er während der gesamten Serie mit Sudeikis hatte, und merkte an, wie wichtig seine Beteiligung an der Gestaltung der Serie war. Obwohl die dritte Staffel gemischte Kritiken erhielt, fand sie sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum Anklang und hielt die Tür für zukünftige Staffeln offen. Da sich Ted Lasso Staffel 4 noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, fragen sich die Fans, ob die Serie weiterhin die Magie vermitteln kann, die sie zu einem weltweiten Hit gemacht hat.

Sind Sie gespannt auf Staffel 4?