Bill Gates wird sein Vermögen von 200 Milliarden Dollar in den nächsten 20 Jahren verschenken

Bill Gates erweist sich weiterhin als Menschenfreund, von dem sich viele inspirieren lassen können. Der Microsoft-Gründer, der einer der reichsten Menschen der Welt ist, hat angekündigt, den Großteil seines immensen Vermögens zu verschenken und den größten Teil seines Vermögens in die Gates Foundation zu stecken, um es an Orte zu verteilen, die das Geld benötigen, alles bis zur Schließung der Organisation in 20 Jahren im Jahr 2045.

Dies bestätigte Gates im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der Gates Foundation, wo Gates in einem Interview mit der New York Times behauptete, dass das Team seine humanitären Ziele tatsächlich früher als erwartet erreichen kann, natürlich auf Kosten seines massiven Reichtums.

Im Laufe der Jahre hat die Gates Foundation an vielen humanitären Bemühungen mitgewirkt, sei es bei der weiteren Ausrottung von Malaria, Tuberkulose und HIV, aber auch bei der Gründung und Schaffung von Bildungsinitiativen und bei der Verbesserung der landwirtschaftlichen Bemühungen in Ländern der Dritten Welt.

