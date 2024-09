Bill Gates spricht in neuer Netflix-Doku-Serie über KI und mehr

In der Gaming-Welt kennen wir Bill Gates vor allem als den Mann, der Microsoft zum größten Unternehmen der Welt machte, und vielleicht auch als die Person, die die Ehre hatte, die allererste Xbox-Konsole vorzustellen.

Doch in den letzten Jahren hat er sich vor allem damit beschäftigt, die Herausforderungen, vor denen die Welt steht, auf verschiedene Weise zu lösen, nicht zuletzt mit Impfstoffen, Energieversorgung und Lebensmitteln. Jetzt veröffentlicht Netflix eine neue Doku-Serie mit dem Titel What's Next? The Future with Bill Gates , in der es um die Zukunft geht, einschließlich KI, Social Media, Klima und vielem mehr.

In den fünf Episoden werden auch andere bekannte Persönlichkeiten zu sehen sein, darunter Avatar-Schöpfer James Cameron, Joker: Folie à Deux-Star Lady Gaga und Unternehmer und Shark Tank-Legende Mark Cuban.

Die neue Serie feiert am 18. September Premiere, und Sie können sich den ersten Trailer unten ansehen.