Bill Burr verteidigt Auftritt beim Riyadh Comedy Festival

HQ

Das Riyadh Comedy Festival in Saudi-Arabien, das einige der größten Namen der Stand-up-Comedy anzog, schien ein riesiges Ereignis zu werden. Pete Davidson, Bobby Lee und Bill Burr sind nur einige der Namen, die es in die saudische Hauptstadt geschafft haben, aber seit ihrer Enthüllung hat die Serie ihren gerechten Anteil an Kontroversen auf sich gezogen.

Ein Großteil der Kritik von anderen Comics und dem Publikum kommt von der saudi-arabischen Regierung und ihren ständigen "Whitewashing"-Kampagnen, um die Aufmerksamkeit von ihren Kontroversen und Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Andere Comedians wie David Cross, Shane Gillis und andere haben die Show verurteilt, aber Bill Burr lobte sie als eine seiner "Top Drei".

"Es war großartig, diesen Teil der Welt zu erleben und Teil des ersten Comedy-Festivals dort drüben in Saudi-Arabien zu sein." sagte Burr in seinem Monday Morning Podcast (via Variety). "Die Royals liebten die Show. Alle waren glücklich. Die Leute, die das Festival gemacht haben, waren begeistert."

Werbung:

"Du glaubst, jeder wird 'Tod für Amerika' schreien und sie werden verdammte Macheten haben und mir den Kopf abhacken wollen." Burr fuhr fort und sagte, er sei von den Menschen in Saudi-Arabien willkommen geheißen. "Denn das ist es, was ich über diesen Teil der Welt gefüttert habe."

Während Burr immer noch Bedenken hatte, sich zu fragen, ob die Leute wussten, wer er war, oder sich Sorgen über bestimmte Inhalte in seiner Show machte, wurde ihm anscheinend ständig versichert, dass alles in Ordnung war.

Werbung: