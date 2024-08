Bilibili Gaming sind Ihre Champions für den LPL Sommer 2024

HQ

Der Staub hat sich gelegt und Bilibili Gaming (BLG) sind eure LPL Champions für den Sommer 2024.

Es ist eine weitere Auszeichnung für die Superstars, die noch vor kurzem die zweite Geige hinter dem inzwischen aufgelösten Superteam von 369, Kanavi, Knight, Ruler, JDG und Missing spielten.

In diesem Jahr hat der BLG -Kader, bestehend aus Bin, Wei, Xun, Knight (der aus dem besagten JDG -Kader geholt wurde), Elk und On, bereits den LPL-Frühjahrstitel gewonnen und das Finale des MSI 2024 erreicht (wo sie gegen einen Gen G unterlagen, der derzeit auf dem Weg zum Golden Road ist).

BLG besiegten ihre Gegner Weibo Gaming (WBG) im Sommerfinale mit Leichtigkeit und besiegten sie in der Best-of-Five-Serie mit 3:0, wobei Knight die Auszeichnung als MVP des Finales mit nach Hause nahm.

Dieses neue und verbesserte BLG Team führt die LPL in die Weltmeisterschaft 2024 an und wird bei der Veranstaltung einen großen Eindruck hinterlassen, da der Transfer von Wei von RNG als Startjungler den Kader revolutioniert hat - und sie werden sich sicherlich an Gen G rächen wollen.