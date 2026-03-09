Bilibili Gaming gewinnt LPL Split 1 Finals und sichert sich das Ticket für First Stand 2026

HQ

Die finalen regionalen Turniere im Bereich der Wettkampf League of Legends vor dem ersten internationalen Turnier des Kalenderjahres sind zu Ende gegangen. Zum einen kennen wir jetzt den Sieger und die beiden Teams der chinesischen LPL, die bei First Stand 2025 anwesend sein werden, wenn das in einer Woche beginnt.

Es war Bilibili Gaming, die im LPL Stage 1 Finale nach einem 3:1-Sieg gegen JD Gaming im Grand Final als Sieger hervorgingen. Auch wenn dieses Ergebnis bedeutet, dass wir beim kommenden Turnier einen chinesischen Sieger im Auge behalten müssen, haben sich beide Finalisten ein Ticket für First Stand 2026 gesichert, da zwei chinesische Teams sich aufgrund ihrer bisherigen Leistungen der Region auf der Weltbühne für das Event qualifizieren.

Was den genauen Starttermin von First Stand 2026 betrifft, das in São Paulo, Brasilien, in der Arena der Riot Games in der Stadt stattfindet – zum Missfallen einiger Fans – so startet die Veranstaltung am 16. März und dauert eine Sende.