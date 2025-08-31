Bildschirmzeit - September 2025

HQ

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, sich mit einem heißen Getränk und toller Unterhaltung zusammenzukuscheln. Dieser September ist vollgepackt mit allen möglichen aufregenden Shows und Filmen, von denen die meisten auf Streaming-Diensten verfügbar sind, was bedeutet, dass Sie nicht einmal den Komfort Ihres eigenen Zuhauses verlassen müssen, um sie zu genießen. Lassen Sie uns nun in die neueste Folge von Screen Time eintauchen, die wir wieder auf der Grundlage eines UK-Veröffentlichungsplans haben, also schauen Sie vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Mittwoch: Staffel 2 Teil 2 [Netflix] - 3. September

Die bisher beliebteste englischsprachige Serie von Netflix wird im September für die zweite Folge der zweiten Staffel erneut zurückkehren. Nach den erschütternden Ereignissen der ersten Episodenrunde, in denen das Leben von Wednesday in großes Risiko gebracht wurde, was dazu führte, dass die bei den Fans beliebten Charaktere zurückkehrten, wird diese neue Liste von Episoden versuchen, diesen neuesten Erzählstrang zu knüpfen und zu sehen, wie die Addams Family Tochter ihren bisher größten Widersacher besiegt.

HQ

Pokémon Concierge: Staffel 1 Teil 2 [Netflix] - 4. September

Als Pokémon Concierge ursprünglich ankam, war der Hauptkritikpunkt, dass es einfach nicht genug Fernsehen zum Konsumieren gab! Glücklicherweise ist Netflix nach nur einer Handvoll Episoden nun bereit, eine neue Charge zu teilen, in der Haru und die berühmten Pokémon Resort Kreaturen und Mitarbeiter für eine völlig neue Runde von Abenteuern und Missgeschicken zurückkehren.

Werbung:

HQ

Höchste 2 Niedrigste [Apple TV+] - 5. September

Denzel Washington arbeitet wieder mit Regisseur Spike Lee zusammen, um das kommende Krimidrama von Apple TV+ Highest 2 Lowest zu drehen. Dieser Film untersucht, was passiert, wenn ein namhafter Musikmogul ins Visier einer Gruppe von Kriminellen gerät, die eine saftige Lösegeldzahlung verlangen, ein Vorfall, bei dem er mit einem Dilemma auf Leben und Tod zu kämpfen hat.

Werbung:

HQ

Honey Don't - 5. September

Ethan Coen kehrt in dieser schwarzen Komödie auf den Regiestuhl zurück, in der Margaret Qualley eine Privatdetektivin in einer Kleinstadt spielt, die eine Reihe obskurer Morde untersucht, die mit einer mysteriösen Kirche in Verbindung stehen. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Chris Evans und Aubrey Plaza, werden Sie diesen witzigen und düsteren Theaterstreifen nicht verpassen wollen.

HQ

Die Beschwörung: Letzte Riten - 5. September

Das letzte Kapitel der langjährigen Horrorserie. The Conjuring: Last Rites folgt den paranormalen Ermittlern Ed und Lorraine Warren, während sie einen letzten beängstigenden Fall bewältigen, ein Ereignis, bei dem sie sich einer ganzen Reihe übernatürlicher Wesen stellen müssen. Unnötig zu erwähnen, dass dies die perfekte Einführung in die gruselige Jahreszeit ist.

HQ

Die Zeitung [Sky Max] - 5. September

Sie sind sich The Office mehr als bewusst, und diese kommende Serie wird von denselben Masterminds gemacht. The Paper tauscht den Verkauf von Papier an die Industrie mit dem Verkauf von Zeitungen an die Leser ein, da es sich von den Dunder Mifflin -Büros entfernt und stattdessen verfolgt, wie ein Verleger versucht, eine Zeitung des Mittleren Westens mit Hilfe seiner freiwilligen Mitarbeiter wiederzubeleben.

HQ

Aufgabe [Sky Max/HBO Max] - 8. September

Mark Ruffalo spielt die Hauptrolle in dieser kommenden Krimiserie, in der er einen FBI-Agenten spielt, der eine Task Force leitet, die eine Reihe von gewalttätigen Raubüberfällen in einer amerikanischen Stadt stoppen soll. Der Haken? Der Drahtzieher, der im Mittelpunkt dieser Vorfälle steht, ist ein Familienvater, von dem nur wenige erwartet hätten, dass er zu solch abscheulichen Taten fähig ist.

HQ

Only Murders in the Building: Staffel 5 [Disney+] - 9. September

Die beliebte Comedy-Serie kehrt zum fünften Mal in Folge zurück. Only Murders in the Building wird im September zurückkehren und einen völlig neuen Fall bieten, den das Crack-Team von Podcastern lösen muss, einen, der sich um ihren geliebten Türsteher dreht, der verdächtig ermordet wurde...

HQ

Der lange Spaziergang - 12. September

Wieder ein Kino-Horrorfilm. The Long Walk ist eine weitere Adaption einer Geschichte von Stephen King und handelt von einer Gruppe von Teenagern, die an einem jährlichen Wettbewerb teilnehmen, bei dem sie ununterbrochen und mit einer bestimmten Geschwindigkeit laufen müssen, um nicht erschossen zu werden. Dies ist ein wahres Überleben des Stärkeren.

HQ

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - 12. September

Es ist fast an der Zeit, diesen berühmten Anime abzuschließen und abzuschließen, da in der Endphase der Geschichte ein Streaming- und TV-Episodenformat gegen mehrere Kinoalternativen in Spielfilmlänge eingetauscht wird. Das erste wird Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle sein, ein Kapitel, in dem es darum geht, wie die Demon Slayer Corps damit umgehen, in die Infinity Castle hineingezogen zu werden und gezwungen zu sein, sich mehreren skrupellosen Upper Rank Dämonen zu stellen, während sie sich auf den ultimativen Kampf gegen Muzan Kibutsuji vorbereiten.

HQ

Downton Abbey: Das große Finale - 12. September

Das eigentliche, offizielle Ende des langjährigen Historiendramas. Downton Abbey: The Grand Finale wird über ein Jahrzehnt des Geschichtenerzählens abschließen und sehen, wie sich die Familie Crawley an ein sich veränderndes sozioökonomisches Klima anpasst, das sie schließlich dazu zwingt, sich von ihrem berühmten Herrenhaus zu trennen.

HQ

Futurama: Staffel 13 [Disney+] - 16. September

Die urkomische und beliebte animierte Sci-Fi-Serie kehrt diesen September mit einer Reihe neuer Episoden zurück, in denen die Bande noch galaktischere Späße anstellt. Die zehnteilige Staffel bringt bekannte Gesichter zurück und ist vollgepackt mit witzigen Witzen und Humor, was sie zu einem Muss für Disney+-Abonnenten macht.

HQ

Gen V: Staffel 2 [Prime Video] - 17. September

Während wir bis 2026 warten müssen, bis The Boys mit seiner letzten Staffel abgeschlossen ist, können wir uns mit der Tatsache trösten, dass Gen V diesen September für seine zweite Staffel zurückkehrt. In der Superheldenserie, die sich um die wilden College-Supes dreht, werden die jungen Darsteller immer wieder verdrehte Geheimnisse entdecken, die Godolkin University mit Vought verbinden, und die gefährliche Compound V Substanz.

HQ

The Morning Show: Staffel 4 [Apple TV+] - 17. September

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston kehren bald für das nächste Kapitel von The Morning Show auf Ihren Fernsehbildschirm zurück. Die beiden werden weiterhin als Nachrichtensprecher auftreten, die gegeneinander antreten, während sie versuchen, ihre Karrieren auf die nächste Stufe zu heben und gleichzeitig das Chaos hinter der Kamera zu bewältigen.

HQ

Black Rabbit [Netflix] - 18. September

Jude Law und Jason Bateman werden sich für die nächste Krimi-Dramaserie von Netflix zusammentun. Diese Serie, die unter dem Namen Black Rabbit bekannt ist, untersucht, wie der Besitzer eines New Yorker Hotspots mit unerwarteten Problemen und Problemen umgeht, als sein Bruder zurück ins Leben zurückkehrt und bei jedem einzelnen Fall Chaos anrichtet.

HQ

Gewischt [Disney+] - 19. September

Du hast wahrscheinlich schon ein oder zwei Dating-Apps benutzt, aber weißt du, wie viele davon entstanden sind? Swiped ist eine Biografie, die auf dem Leben von Whitney Wolfe Herd basiert, genau der Frau, die dazu beigetragen hat, Tinder Wirklichkeit werden zu lassen, und dann ihren eigenen Weg ging und die sicherere Alternative namens Bumble schuf. Mit Lily James und Dan Stevens in der Besetzung sollten Sie diesen Streifen auf Disney+ nicht verpassen.

HQ

Eine große, mutige, schöne Reise - 19. September

Margot Robbie und Colin Farrell führen zu einem verrückten und süßen fantastischen Drama. Was will man mehr? A Big Bold Beautiful Journey folgt zwei Fremden, die ein erstaunliches Abenteuer unternehmen, um herauszufinden, wie sie tatsächlich tief verbunden sind, eine Reise, die sie durch Schlüsselmomente ihrer einzigartigen Vergangenheit führt.

HQ

Slow Horses: Staffel 5 [Apple TV+] - 24. September

Apple TV+ Fans werden diesen September viel zu genießen haben, aber die vielleicht aufregendste von ihnen ist die nächste Staffel von Slow Horses. Die berühmte Spionageserie kehrt zurück und zeigt Gary Oldman in der Hauptrolle von Jackson Lamb, einem talentierten Over-the-Hill-Agenten, der eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Versagern befehligt, die versuchen, Großbritannien und die ganze Welt vor verheerenden Verschwörungen zu retten.

Apple TV+

Eine Schlacht nach der anderen - 26. September

Die nächste Regiearbeit von Regisseur Paul Thomas Anderson. One Battle After Another ist auch ein seltener Auftritt von Leonardo DiCaprio, der hier einen Ex-Revolutionär spielt, der in das Leben zurückkehrt, das er hinter sich gelassen hat, um seine Tochter vor einem ehemaligen bösen Feind zu retten.

HQ

Der Fremde: Kapitel 2 - 26. September

Ein weiterer theatralischer Horrorstreifen, der Sie auf die kommende gruselige Jahreszeit vorbereitet,The Strangers: Chapter 2 zeigt Madelaine Petsch wieder in der Hauptrolle einer Frau, die gejagt und der Gnade wilder Mörder ausgeliefert ist, nachdem sie während eines Roadtrips quer durchs Land an einem scheinbar routinemäßigen abgelegenen Airbnb Halt gemacht hat.

HQ

The Savant [Apple TV+] - 26. September

Jessica Chastain spielt die Hauptrolle in der letzten großen neuen Apple TV+ Angebot des Monats. The Savant ist eine Serie, die einem verdeckten Ermittler folgt, der Online-Hassgruppen infiltriert und versucht, inländischen Extremismus zu verhindern, bevor er sich ausbreitet. Unnötig zu erwähnen, dass Sie in dieser mit Spannung erwarteten Show jede Menge spannendes Thriller-Drama erwarten können.

HQ

Das war's. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir sehen, was die gruseligste Jahreszeit des Jahres, der Oktober 2025, für Film- und TV-Fans bereithält.