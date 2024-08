Bildschirmzeit - September 2024

HQ

Während im Herbst normalerweise die Markteinführung von Videospielen zunimmt, verlangsamen sich die Dinge im Film- und Fernsehbereich tendenziell, da sich die Produktionsfirmen auf eine geschäftige Weihnachtszeit vorbereiten. Das bedeutet, dass es im September zwar ein paar aufregende und vielversprechende Filme und Serien gibt, nach denen man Ausschau halten kann, aber weniger als in den letzten Monaten.

Bevor wir uns mit der Auswahl für den Screen Time dieses Monats befassen, noch ein kurzer Haftungsausschluss: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungsplan basiert, also schau vor Ort nach genauen Daten und Auflistungen.

Slow Horses [Apple TV+] – 4. September

Eine der Top-Shows auf Apple TV+, eine Aussage, die durch die Tatsache untermauert wird, dass sie in drei Jahren in die vierte Staffel geht. Im vierten Teil von Slow Horses kehren die Spionage-Außenseiter zurück und stehen unter den wachsamen Augen von Gary Oldmans Jackson Lamb und werden damit beauftragt, verborgene MI5-Geheimnisse zu enträtseln, nachdem sie bei einem Bombenangriff entdeckt wurden.

HQ

Werbung:

Das perfekte Paar [Netflix] - 5. September

Nicole Kidman hat in letzter Zeit bei Netflix ein Zuhause gefunden, denn die australische Schauspielerin hat in mehreren Projekten für den Streamer mitgespielt, die sie diesen Monat mit The Perfect Couple erweitert. Hier spielt Kidman an der Seite von Liev Schrieber ein beunruhigend perfektes Paar und ein Patriarchenpaar, das eine Familie im Herzen einer Hochzeit leitet, die von einem verdrehten Mord erschüttert wird.

HQ

Käfersaft Käfersaft - 6. September

Nach über 30 Jahren tut sich Tim Burton wieder mit Michael Keaton und Winona Ryder zusammen, um in die ikonische Welt von Beetlejuice zurückzukehren. In dieser Fortsetzung kehrt die Familie Deetz in ihr berühmtes Zuhause zurück, wo die rebellische junge Astrid beschließt, gegen den Willen ihrer Mutter zu handeln und den Namen des titelgebenden Dämons auszusprechen, was ein verrücktes Abenteuer ins Jenseits auslöst.

Werbung:

HQ

Sprich nichts Böses - 13. September

James McAvoy hat ein Händchen dafür, Leute aus der Fassung zu bringen, etwas, das wir in Split und Glass gesehen haben. Der schottische Schauspieler wird sein Talent in dem spannenden Horrorfilm Speak No Evil erneut unter Beweis stellen, in dem er als Vaterfigur einer albtraumhaften Familie eine Ansammlung von Gästen quält, die sie während eines idyllischen Urlaubs kennengelernt haben.

HQ

Lee - 13. September

Kate Winslet stellt ihr Talent für dieses biografische Drama über die berühmte Fotografin Lee Miller zur Verfügung, die vor allem für ihre Arbeit bekannt ist, in der sie die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs für das Magazin Vogue dokumentiert. In diesem Film erlebt Lee einige der erschütterndsten Momente des Krieges und muss sich mit den Auswirkungen auseinandersetzen, die sie hat, wenn sie ihre Erfahrungen mit der ganzen Welt teilt.

HQ

Hässliche [Netflix] - 13. September

Joey King, ein weiterer gebräuchlicher Name für Netflix-Abonnenten, wird die Hauptrolle in diesem kommenden Action-Abenteuer spielen, das in einer Welt spielt, in der Menschen in jungen Jahren riesigen kosmetischen Eingriffen unterzogen werden, um selbst die unattraktivste Person objektiv hübsch zu machen, indem sie körperliche Unterschiede auslöschen. Als eine ihrer Freundinnen verschwindet, um der Operation zu entgehen, macht sich King's Tally auf die Suche nach ihr und bringt sie nach Hause.

HQ

Twilight of the Gods [Netflix] - 19. September

Eine weitere häufige Netflix-Paarung in letzter Zeit. Zack Snyder wird sich von der Rebel Moon -Franchise abwenden und sich stattdessen einer Zeichentrickserie zuwenden, die die Ereignisse untersucht, die zum Untergang und zur Zerstörung von Midgard und Asgard führten und Ragnarök in vollem Gange brachten.

Agatha All Along [Disney+] - 19. September

In der nächsten großen Marvel Cinematic Universe TV-Serie kehrt Kathryn Hahn als dunkle, magische Hexe Agatha Harkness für einen engagierten Ausflug zurück, bei dem sie sich dank der Hilfe eines besonders talentierten Teenagers aus dem Bann von Scarlet Witch befreit. In dieser Serie nimmt Agatha die Witches' Road Prüfungen an, um ihre Kräfte wiederzuerlangen und wieder zu einer magischen Kraft zu werden, mit der man rechnen muss.

HQ

Der Pinguin [HBO Max] - 19. September

An einem großen Tag für schurkische Superhelden-Spin-off-Serien wird DC es dem Freak von Marvel gleichtun, indem sie The Penguin debütieren, eine Serie, in der Colin Farrell die Rolle wieder aufnimmt, die er erstmals in Matt Reeves' The Batman zum Leben erweckt hat. In dieser Show wird untersucht, wie derGotham City Verbrecherlord von bescheidenen Anfängen zu schrecklichen Höhen aufstieg, und das alles mit der Hilfe einiger verdrehter Individuen.

HQ

Die Substanz - 20. September

Margaret Qualley spielt an der Seite von Demi Moore in diesem spannenden Horrorfilm über eine Schauspielerin, die eine experimentelle Schwarzmarktdroge nimmt, um den Beginn des Alterns zu stoppen, indem sie vorübergehend eine jüngere, bessere Version ihrer selbst erschafft. Unnötig zu erwähnen, dass solche Versprechen nie so einfach sind, wie sie scheinen...

Wolfs [Apple TV+] - 20. September

Brad Pitt und George Clooney spielen die Hauptrollen in Jon Watts' nächster Regiearbeit,Apple TV+ einem Film über zwei rivalisierende Fixer, die zusammenarbeiten müssen, um den gleichen Job zu erledigen und eine Nacht zu überleben, die immer seltsamer und verwirrender wird. Definiert als Krimi/Thriller, erwarten Sie jede Menge witzigen und abfälligen Humor zwischen den verfeindeten Hauptfiguren.

HQ

Seine drei Töchter [Netflix] - 20. September

Ja, es ist ein arbeitsreicher Monat für Netflix, denn der Streamer rundet das Ganze ab, indem er ein Drama bietet, das sich zweifellos Anfang 2025 auf einigen Preiszetteln wiederfinden wird. In His Three Daughters spielen Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen und Carrie Coon die Hauptrollen als entfremdete Schwestern, die gezwungen sind, wieder zusammenzukommen, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern.

HQ

Megalopolis - 27. September

Das lang erwartete Leidenschaftsprojekt von Francis Ford Coppola, an dem seit 40 Jahren gearbeitet wird, steht vor der Tür. Der Zuschauer entführt die Zuschauer in ein New York City, das von einer Katastrophe verwüstet wurde, aber von einem exzentrischen Architekten in eine beeindruckende Utopie umgewandelt werden kann. In Megalopolis wurden sehr unterschiedliche Eindrücke geteilt, von denen keiner die gestapelte Besetzung mit Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne und anderen ausgleichen kann.

HQ

Hellboy: Der Krumme - 27. September

Hellboy ist zurück! Nein, es sind nicht Ron Perlman oder David Harbour, die in die Rolle zurückkehren, sondern der weniger bekannte Jack Kesy, der in diesem kleineren Projekt mit einem schrecklicheren Thema auftritt. Dieses Mal wird der Sohn der Finsternis versuchen, einer ländlichen Gemeinde zu entkommen, die von Hexen heimgesucht wird, die von den titelgebenden und verdrehten Crooked Man angeführt werden, wobei diese Geschichte sogar zum Teil von Hellboy-Schöpfer Mike Mignola geschrieben wurde.

HQ

Damit ist eine weitere Folge von Screen Time abgeschlossen. Schaut in ein paar Wochen wieder vorbei, wenn wir uns ansehen, was der Oktober 2024 für Film- und TV-Fans bereithält.