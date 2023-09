Bildschirmzeit - Oktober 2023

HQ

Es ist ein neuer Monat und der gruseligste des Jahres noch dazu, was bedeutet, dass es viele aufregende neue Filme und Fernsehsendungen gibt, auf die man sich freuen kann. Mit Horrorfilmen, die zum beängstigenden Thema des Monats passen, Marvel-Projekten und sogar Oscar-Hoffnungen hält der Oktober 2023 für die Fans viel bereit. Lassen Sie uns also in eine neue Folge von Screen Time eintauchen, um zu sehen, was der Monat für Film- und Fernsehfans bereithält.

Aber bevor wir loslegen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also achten Sie darauf, nach genauen lokalen Einträgen und Daten zu suchen.

Der Exorzist: Gläubiger - 6. Oktober

Dieser Oktober bietet nicht ganz die gleiche Anzahl von beängstigenden Thrillern, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben, aber das bedeutet nicht, dass es nicht einige beunruhigende Filme gibt, die Sie aus den Socken hauen. Regisseur David Gordon Green hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine echte Fortsetzung des Kultfilms von 1973 zu schaffen, The Exorcist, und wie Sie hoffen würden, entwickelt sich dieser Film zu erschreckend, beängstigend und ein echter Anwärter auf das schrecklichste Projekt dieses Jahres, geschweige denn nur im Oktober.

Loki (Staffel 2) [Disney+] - 6. Oktober

Der allseits beliebte Bösewicht, der zum Helden wurde, kehrt im Oktober zu Disney+ zurück, da Tom Hiddlestons Loki nach den Ereignissen von Staffel 1 erneut durch Zeitlinien reisen möchte, um mit der TVA zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass ein von Jonathan Majors' Kang the Conqueror diktiertes Universum in Kraft tritt. Mit der Rückkehr von Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw und Sophia Di Martinos geliebter Sylvie wird diese neue Staffel sogar einige neue Gesichter einführen, wie Ke Huy Quan, der sein Marvel Cinematic Universe-Debüt gibt.

Totally Killer [Prime Video] - 6. Oktober

Wie verhindert man, dass ein produktiver Serienmörder Jahrzehnte nach seinem ersten Amoklauf blutig zurückkehrt? Einfach. Du gehst zurück und hältst ihn von vornherein auf. Dies ist die Geschichte, die Prime Videos Totally Killer im Oktober anbieten wird, mit Kiernan Shipka in der Hauptrolle als junge Frau, die in die Vergangenheit reist, um zu verhindern, dass der berüchtigte Sweet Sixteen Killer jemals das erste Blut vergießt.

Gänsehaut [Disney+] - 13. Oktober

Ja, Gänsehaut wurde bereits mehrfach in ein Live-Action-Format umgewandelt, aber nein, das hält Disney nicht auf. Die Horrorserie kehrt am beunruhigendsten Tag des ganzen Jahres, Freitag, dem 13. Oktober, zurück, wobei in dieser Serie eine Gruppe von fünf Highschool-Schülern daran arbeitet, übernatürliche Kräfte aufzuhalten, die sie unbeabsichtigt freigesetzt haben, um die Stadt, die sie ihr Zuhause nennen, zu verwüsten und zu verwüsten.

Der Untergang des Hauses Usher [Netflix] - 12. Oktober

Es wäre nicht Oktober, wenn Mike Flanagan nicht ein neues Horrorprojekt für Netflix veröffentlichen würde. Nach Midnight Mass, The Haunting of Hill House, The Midnight Club und The Haunting of Bly Manor will Flanagan sein Debüt geben The Fall of the House of Usher in diesem Jahr. Diese Miniserie ist eine Adaption der Werke von Edgar Allan Poe und zeigt Carla Gugino an der Spitze einer ziemlich gestapelten Besetzung, darunter Mark Hamill und Rahul Kohli.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix [Netflix] - 19. Oktober

Während Ubisoft keine Pläne zu haben scheint, die Videospielwelt des Blood Dragon-DLCs von Far Cry 3 tatsächlich zu erweitern, hat sich das französische Unternehmen mit dem talentierten Regisseur zusammengetan, der die Castlevania-Serie von Netflix zu einem Hit gemacht hat. Adi Shankar wird dieses neue Animationsprojekt leiten, das verschiedene Ubisoft-IP kombiniert und hauptsächlich auf dem Sci-Fi-Setting von Blood Dragon basiert.

Killer des Blumenmondes - 20. Oktober

Wenn es in diesem Oktober einen Film gäbe, der seit seiner Ankündigung für Oscar-Begeisterung sorgt, dann wäre es Martin Scorseses nächstes Projekt, Killers of the Flower Moon. Dieser Film mit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone in den Hauptrollen untersucht die schrecklichen Ereignisse, bei denen Mitglieder des Osage-Stammes ermordet wurden, und kurz darauf wurde eine große FBI-Untersuchung gegen J. Edgar Hoover in Kraft gesetzt. Mit einer immens langen Laufzeit wird dieser Film zweifellos im März um Best Picture kämpfen, wenn die nächsten Academy Awards veranstaltet werden.

Fünf Nächte bei Freddy's - 25. Oktober

Nach Jahren der Entwicklung soll Blumhouses Five Nights at Freddy's-Film im Oktober endlich erscheinen. Der Film stammt von Regisseurin Emma Tammi und zeigt Josh Hutcherson als Wachmann, der die Aufgabe hat, die Nachtschicht im Restaurant Freddy Fazbear's Pizza zu überstehen. Jeder, der die Spiele in Aktion gespielt oder gesehen hat, weiß, dass dies nicht so einfach oder sicher ist, wie es scheinen mag.

Pain Hustlers [Netflix] - 27. Oktober

Zum Abschluss des Oktobers hat Netflix einen weiteren großen Film für Fans auf Lager. Zusammen mit Chris Evans und Emily Blunt versucht Pain Hustlers herauszufinden, wie sich eine kämpfende Mutter und ein scheiternder Apothekenmanager zusammentun, um eine bankrotte Apotheke zum Mittelpunkt einer kriminellen Verschwörung zu machen.