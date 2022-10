Bildschirmzeit - Oktober 2022

HQ

Die gruselige Jahreszeit steht vor der Tür. Halloween steht vor der Tür, und wenn es um die Filmindustrie geht, bedeutet das normalerweise, dass wir uns auf eine Reihe von verrückten Streifen freuen können. Während der Oktober 2022 einige Projekte anbieten wird, die zu dieser Rechnung passen, gibt es in diesem Monat auch eine Sammlung von Action-, Comedy-, Animations-, Fantasy- und Drama-Filmen und -Serien, die es wert sind, im Auge behalten zu werden. Was sie sind, werden wir Ihnen hier alles über sie in der neuesten Ausgabe von Screen Time erzählen.

Aber bevor wir eintauchen, ein kurzes bisschen Housekeeping. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also achten Sie darauf, sich nach genauen lokalen Angeboten umzusehen.

Der König der Frau - 7. Oktober

In dieser epischen Action-Geschichte porträtiert Viola Davis den furchtlosen General Nanisca, der die nächste Generation von Kriegern ausbilden soll, um das afrikanische Königreich Dahomey vor den eindringenden Kolonisten zu schützen. Da die Geschichte selbst von wahren Ereignissen inspiriert ist, bietet dieser Film sogar eine ziemlich gestapelte Besetzung, darunter Lashana Lynch und John Boyega.

Amsterdam - 7. Oktober

Große Ensembles von Hollywood-A-Listern, die alle in einem Film sind, werden heutzutage ziemlich üblich, aber der neueste Film, der sich darauf einlässt, ist der von David O. Russell inszenierte Amsterdam, ein Streifen, der die Geschichte von drei Freunden erzählt, die wegen Mordes angeklagt werden und schließlich eine bizarre und unverschämte Handlung entdecken, die die amerikanische Geschichte definiert hat. Mit Christian Bale, Margot Robbie und John David Washington in den Hauptrollen, neben einer fast endlosen Liste beliebter Namen, darunter Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers, Robert De Niro und Taylor Swift, scheint dieser dämliche Krimi eine der größten Premieren des Monats zu werden.

Werewolf By Night [Disney+] - 7. Oktober

Wenn Sie an das Marvel Cinematic Universe denken, kommen Ihnen wahrscheinlich Iron Man, Thor, Captain America und verschiedene andere Helden und Charaktere in den Sinn. Aber Sie assoziieren wahrscheinlich keine Schwarz-Weiß-Werwolf-TV-Specials in der gleichen Art, was Werewolf by Night so einzigartig macht. Diese Show, die Anfang Oktober zu Disney+ kommt, wird die Geschichte eines lykanthropischen Superhelden erzählen, der sein übernatürliches Alter Selbst benutzt, um das Böse zu besiegen.

Halloween endet - 14. Oktober

Es fühlt sich an, als wären Michael Myers und Jamie Lee Curtis' Laurie Strode seit Jahren in einem Konflikt gefangen, und ehrlich gesagt haben sie es getan. Aber dieser Aufruhr endet diesen Oktober, wenn Halloween Ends ankommt und die beiden endlich einen Abschluss ihrer Geschichten finden. In diesem Kapitel der Serie, das vier Jahre nach Halloween Kills spielt, muss Laurie den ikonischen Killer erneut konfrontieren, obwohl sie ein paar Jahre der Befreiung von der Angst und Wut genießt, die sie einst definierte.

Shantaram [Apple TV+] - 14. Oktober

Apple produziert nicht annähernd so viele Originalinhalte wie andere Streaming-Dienste, aber wenn es etwas Frisches auf dem Weg hat, hat es normalerweise einen ziemlich interessanten Blickwinkel. Und das ist der Fall bei der kommenden Serie, Shantaram, einer Geschichte über einen Heroinsüchtigen, der von Charlie Hunnam gespielt wird, der wegen Raubes ins Gefängnis geschickt wird, bevor er entkommt und in einen Arzt übergeht, der in den Slums von Bombay lebt. Inspiriert von dem Bestseller von Gregory David Roberts, möchte diese Serie eine Reihe von Action und Drama bieten.

Die Schule für Gut und Böse [Netflix] - 19. Oktober

Während der Sommer und September für Netflix enorm waren, ist der Oktober ein langsamerer Monat für den Streaming-Dienst. Eines der großen Projekte, die es in Arbeit hat, ist der von Paul Feig inszenierte Fantasy-Film The School for Good and Evil, eine Geschichte, die zwei junge beste Freundinnen, Sophie und Agatha, zeigt, die sich auf widersprüchlichen Wegen befinden, nachdem sie in eine bezaubernde Schule aufgenommen wurden, die märchenhafte Helden und Schurken ausbildet.

Black Adam - 21. Oktober

Für viele Kinobesucher ist dies wahrscheinlich der Film des Monats. Der Action-Streifen von Dwayne Johnson, der auf dem DC-Charakter Black Adam basiert, scheint in vielerlei Hinsicht ein Reboot des DC Extended Universe zu sein, da dieser Film nicht nur den titelgebenden, mächtigen Antihelden vorstellt, sondern auch die Justice Society of America für eine absolut chaotische, laute und explosive Superheldengeschichte mitbringt.

Star Wars: Geschichten von den Jedi [Disney+] - 26. Oktober

Wir müssen bis zum neuen Jahr auf die nächste Staffel von Star Wars: The Bad Batch warten, aber glücklicherweise hat Disney im Zeitraum zwischen jetzt und dann ein weiteres animiertes Star Wars-Projekt zu bieten. Bekannt als Star Wars: Tales of the Jedi, erzählt diese Serie die Geschichte einer Reihe verschiedener ikonischer Jedi-Krieger aus der Prequel-Ära, darunter Count Dooku, Mace Windu, Ahsoka Tano und Qui-Gon Jinn, wobei die beiden letzteren sogar von ihren jeweiligen früheren Schauspielern / Synchronsprechern, Ashley Eckstein und Liam Neeson, dargestellt werden.

Alles ruhig an der Westfront [Netflix] - 28. Oktober

Sie haben höchstwahrscheinlich von dem Roman All Quiet on the Western Front gehört. Vielleicht haben Sie sogar die Werke von Erich Maria Remarque gelesen oder eine der vorherigen Verfilmungen gesehen, aber wenn nicht, wird Netflix bald einen Blick auf die Geschichte der Erfahrungen eines jungen deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg werfen. Von Regisseur Edward Berger kommend und mit verschiedenen produktiven deutschen Persönlichkeiten wie Daniel Brühl in der Hauptrolle, Dieser Film wird wieder einmal darauf abzielen, einen Anschein der Art von Schrecken zu vermitteln, mit denen die Soldaten in diesem monumentalen Moment der Menschheitsgeschichte konfrontiert waren.

Big Mouth - Staffel 6 [Netflix] - 28. Oktober

Es ist vielleicht nicht so objektiv beängstigend wie ein Slasher-Streifen, aber es ist nicht zu leugnen, dass die Irrungen und Wirrungen der Pubertät eine schreckliche Zeit sein können. Umso passender ist die Rückkehr der Netflix-Zeichentrickserie Big Mouth Ende Oktober. Diese Staffel bringt die Besetzung der jugendlichen Freunde und der Hormonmonster zurück, die sie durch diese Phase ihres Lebens führen wollen, und wird wieder alle Arten von dummen und urkomischen Mätzchen bieten.

Und das tut uns für einen weiteren Monat Bildschirmzeit. Seien Sie sicher, kurz vor Beginn des Novembers zurückzukehren, um zu sehen, was der kältere Monat für Filme und TV-Fans gleichermaßen zu bieten hat.