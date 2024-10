Bildschirmzeit - November 2024

HQ

Die Feiertage stehen vor der Tür und während das für die Spielewelt bedeutet, dass alles zum Stillstand kommt, bringt die Film- und Fernsehbranche weiterhin viele aufregende Angebote und Projekte hervor. Dieser November ist aus einer Vielzahl von Gründen ein großer November. Wir haben lange auf neue Staffeln, vielversprechende Fortsetzungen, erwartete Spin-offs und auch ein paar kreative Originalwerke gewartet. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine geschäftige Screen Time wird.

Bevor wir jedoch zu den Picks kommen, ein kurzer Haftungsausschluss. Wie üblich haben wir unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen.

Anora - 1. November

Ein pikanter Film zum Start in diesen Monat. Mikey Madison spielt die Hauptrolle in Anora, einem Streifen über eine junge Sexarbeiterin, die den Sohn eines russischen Oligarchen heiratet und bald von ihrer Familie bedroht wird, als sie im Mutterland davon erfahren. Unter der Regie von Sean Baker wird dieses Drama Ende November als eine der führenden Indie-Produktionen in die Kinos kommen.

Ketzer - 1. November

Die gruselige Jahreszeit mag vorbei sein, aber A24 hat einen weiteren verrückten Streifen geplant. Dieses Mal wird Hugh Grant die Schrulligkeit von Notting Hill gegen das Licht des Herrn eintauschen,Heretic in einem Film, in dem er einen seltsamen Mann spielt, der ein Katz-und-Maus-Spiel mit zwei jungen religiösen Frauen spielt, die vor seiner Haustür aufgetaucht sind. Die Tage von Grant als Rom-Com-Ikone könnten in diesem beunruhigenden Angebot nicht weiter entfernt sein.

Super/Man: Die Christopher Reeve Story - 1. November

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Kein Schauspieler ähnelt diesem Satz mehr als der verstorbene, großartige Christopher Reeve, der in den 70er und 80er Jahren in mehreren Superman-Filmen mitspielte. Diese Unterhaltungslegende wird in einem detaillierten Dokumentarfilm wieder ins Rampenlicht gerückt, der seine Karriere bis zu dem fast tödlichen Reitunfall verfolgt, bei dem er vom Hals abwärts gelähmt war.

Juror #2 - 1. November

Clint Eastwood mag weit über 90 Jahre alt sein, aber er hat noch viel Filmsaft in sich. Sein nächstes Projekt ist Juror #2, ein Drama, das sich um den Geschworenen von Nicholas Hoult dreht, der die Aufgabe hat, ein moralisches Dilemma zu überwinden, während er in der Jury eines hochkarätigen Mordfalls sitzt. Mit Zoey Deutch in der Hauptrolle, neben J.K. Simmons, Toni Collette, Keifer Sutherland und anderen, wird dies ein sehr emotional komplexer Film werden.

Kleine Dinge wie diese - 1. November

Obwohl Oppenheimer ihm einen Academy Award eingebracht hat, tritt Cillian Murphy immer noch nur in Filmen und Filmen auf, die ihn interessieren. Der nächste davon wird das historische Drama Small Things Like These sein, ein Streifen, der sich um Vater Bill Furlong dreht, der dunkle und erschütternde Wahrheiten über das örtliche Kloster entdeckt und wie sie mit ihm verbunden sind.

Roter - 6. November

Für 2024 sind vielleicht keine größeren Weihnachtsfilme geplant als Red One. Dieser Film vereint Chris Evans, Dwayne Johnson, J.K. Simmons, Lucy Liu und viele mehr in einer Geschichte, die aufdeckt, was passiert, wenn der Weihnachtsmann entführt wird, was den Sicherheitschef des Nordpols vor die Herausforderung stellt, mit einem berüchtigten Kopfgeldjäger zusammenzuarbeiten, um ihn zu finden. Ja, das wird eine andere Weihnachtsgeschichte sein, als Sie es gewohnt sind.

Stück für Stück - 8. November

Zunächst einmal sind wir uns nicht sicher, wie viele Leute da draußen tatsächlich an einer Dokumentation über Pharrell Williams interessiert sind, vor allem an einer, die in einer gemauerten Form erzählt wird, die komplett aus Lego besteht. Ja, das ist es, was Piece by Piece ist, eine Nacherzählung von Williams' Leben mit animiertem Lego als Medium und mit vielen musikalischen Nummern.

Paddington in Peru - 8. November

Einer der am meisten erwarteten Filme des ganzen Jahres, der beliebteste marmeladenliebende Bär, kehrt für seinen dritten Live-Action-Auftritt in Paddington in Peru zurück. Die britische Ikone mit der Stimme von Ben Whishaw kehrt in seine peruanische Heimat zurück, um seine Tante Lucy zu besuchen, bevor sie zusammen mit der Familie Brown in ein unerwartetes Abenteuer geworfen wird. Freuen Sie sich auf eine entzückende, charmante und süße, familienfreundliche Geschichte für Fans jeden Alters.

Arcane: Staffel 2 [Netflix] - 9. November

Eine der gefeiertsten und beliebtesten Videospieladaptionen. Riot Games ' League of Legends Serie, Arcane, wird diesen Monat für ihre zweite und letzte Staffel zurückkehren, eine Staffel, die die erschütternden und unerwarteten Ereignisse der überwältigenden ersten Episoden abschließen wird. Erwarten Sie in drei wöchentlich verteilten Akten Episoden, die sich mit dem wachsenden Chaos und der Kluft zwischen Piltover und Zhaun und den Schwestern Vi und Jinx befassen.

Yellowstone: Staffel 5B [Paramount+] - 11. November

Es hat lange gedauert, aber Yellowstone wird bald seine fünfte Staffel abschließen. Nach vielen Produktionsverzögerungen und Konflikten wird im November die zweite Hälfte von Staffel 5 erscheinen, in der die Geschichte von John Dutton beendet ist und die berühmte Ranch vollständig in die Hände seiner verfeindeten Kinder übergeben wird. Dieses moderne Western-Finale wird zweifellos einer der größten Hits des gesamten Monats sein.

Konklave - 15. November

Ralph Fiennes versucht sich an der Darstellung eines führenden katholischen Kardinals, der die Aufgabe hat, eines der geheimnisvollsten und einflussreichsten Ereignisse der Welt zu überwachen: die Wahl eines neuen Papstes. Fiennes' Kardinal Lawrence muss sich mit Intrigen und einer Verschwörung auseinandersetzen, die die Kirche zu Fall bringen könnte, und gleichzeitig sicherstellen, dass die richtige Person für den Job ausgewählt wird, um die alte Tradition zu überholen und fortzusetzen.

Gladiator II - 15. November

Vielleicht der größte Kinofilm des Monats. Ridley Scotts lang erwartete historische Fortsetzung wird an den Ereignissen des gefeierten Originals anknüpfen und Paul Mescals Lucius das Kolosseum betreten lassen, nachdem seine Heimat von einem tyrannischen Kaiser Roms erobert wurde. Mit Connie Nielsen, die in das Franchise zurückkehrt und Pedro Pascal und Denzel Washington ebenfalls in dieser hochkarätigen Besetzung zu sehen sind, erwartet Sie ein actiongeladener, ehrgeiziger Nachfolger, der zweifellos darauf abzielen wird, für Preisaufsehen zu sorgen.

Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 2 [Netflix] - 15. November

Wir sind fast am Ende des Weges für die Cobra Kai Reise. Die Spin-off-Serie Karate Kid hat ihre sechste und letzte Staffel hinter sich und wir werden diesen Monat den zweiten Teil dieser Staffel sehen. Diese Episoden drehen sich um das globale Sekai Taikai-Turnier, bei dem die besten Dojos der Welt gegeneinander antreten, darunter auch Miyagi-Do und das scheinbar unsterbliche Cobra Kai.

Dune: Prophecy [Max/Sky] - 18. November

Es ist eine großartige Zeit, um ein Dune -Fan zu sein, besonders für einen, der das Universum genossen hat, das Denis Villenueve in Gang gesetzt hat. Dune: Prophecy wird uns in diese Welt zurückversetzen, wenn auch in eine viel frühere Zeitperiode, eine 10.000 Jahre vor der Saga von Paul Atreides und die sich um das Leben mehrerer mächtiger Frauen dreht, die versuchen, den Bene Gesserit-Orden zu gründen. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine ganz andere Dune Erfahrung sein wird als die, die wir auf Arrakis kennengelernt haben.

Böse - 22. November

Wir werden die Wizard sehen! Diesmal nicht ganz. Wicked ist keine weitere Nacherzählung des Wizard of Oz, sondern ein Prequel, das auf dem Bühnenstück basiert und untersucht, wie Elphaba von einer gutherzigen Seele in die Wicked Witch of the West verwandelt wurde, während ihre enge Freundin stattdessen auf ein Podest gehoben und Glinda the Good Witch gekrönt wird. Diese Adaption ist auch nur der erste Teil der MusicWicked al-Verfilmung, der zweite ist für Herbst 2025 geplant.

Spellbound [Netflix] - 22. November

Das bekannteste Angebot von Netflix in Spielfilmlänge in diesem Monat ist ein animiertes Abenteuer namens Spellbound. Dieses Projekt dreht sich um die Prinzessin Ellian, die sich auf eine gefährliche Mission begibt, um ihre Familie und das Königreich zu retten, nachdem ein verdrehter Zauber sie in beunruhigende Monster verwandelt hat. Mit Rachel Zegler in der Hauptrolle und John Lithgow, Jennifer Lewis, Javier Bardem und Nicole Kidman in den Hauptrollen wird dies ein animierter Streifen, den Sie nicht verpassen sollten.

Vaiana 2 - 29. November

Wieder ein Animationsfilm im November. In dieser Fortsetzung eines modernen Disney-Klassikers kehrt Auli'i Cravalho als Titelheldin Vaiana zurück, die sich auf ein großes Abenteuer über die fernen Wellen Ozeaniens begibt, um sich mit Hilfe des Gottes Maui, der von Dwayne Johnson gesprochen wird, neuen und mystischen Bedrohungen zu stellen. Mit vielen geplanten Musical-Nummern ist diese animierte Fortsetzung eine, die Sie nicht verpassen sollten.

Das ist eine weitere Screen Time in den Büchern. Wir haben noch eines für 2024 übrig, also schaut in ein paar Wochen wieder, wenn wir sehen, was die geschäftige Weihnachtszeit für Film- und TV-Fans bereithält.