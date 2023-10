Bildschirmzeit - November 2023

HQ

Während Hollywood immer noch durch den anhaltenden SAG-AFTRA-Streik zerrissen wird, gibt es immer noch viele neue Filme und TV-Serien, die ihr Debüt in Kinos und auf Streaming-Diensten feiern. Zwischen lang erwarteten Folgestaffeln, den nächsten Kapiteln in weitläufigen Universen und epischen historischen Dramen hat der November 2023 für jeden etwas zu bieten. Um zu sehen, was Film- und Fernsehfans auf Lager hat, lassen Sie uns mit einer neuen Episode von Screen Time weitermachen.

Aber bevor wir das tun, ein wenig Housekeeping: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also stellen Sie sicher, dass Sie nach genauen lokalen Auflistungen und Daten suchen. Nachdem wir das aus dem Weg geräumt haben, fangen wir an.

Invincible - Staffel 2 [Prime Video] - 3. November

Die animierte Adaption von Robert Kirkmans berühmter Comic-Serie kehrt Anfang November zurück, mit der zweiten Staffel von Invincible, in der Mark versucht, sich wieder ins Leben einzufügen, nachdem er sich am Ende von Staffel 1 seinem brutalen Vater Omni-Man gestellt hat. Mit einer Reihe wiederkehrender Charaktere, die wieder auftauchen, und einer Geschichte, die am besten als eine erwachsene Interpretation dessen beschrieben werden kann, was Marvel dazu neigt, zu schaffen, ist Invincible ein Muss für Animations- und Superhelden-Fans.

Werbung:

HQ

The Santa Clauses - Staffel 2 [Disney+] - 8. November

Jetzt, wo wir im November sind, bedeutet das für Disney, dass die Weihnachtszeit da ist. Zu diesem Zweck feiert die zweite Staffel von The Santa Clauses ihr Debüt auf Disney+, wobei Tim Allens Scott Calvin seinen Sohn Cal weiter ausbildet, um schließlich das Familienunternehmen zu übernehmen und in die Rolle des Weihnachtsmanns zu schlüpfen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das Sie in Urlaubsstimmung bringt, sind Sie hier genau richtig.

HQ

Werbung:

The Marvels - 10. November

Das Marvel Cinematic Universe will das Jahr 2023 mit einem Film abschließen, der Brie Larsons Captain Marvel, Iman Vellanis Miss Marvel und Teyonah Parris' Monica Rambeau für einen Film zusammenbringt, in dem die drei zusammen mit Samuel L. Jacksons Nick Fury einen rachsüchtigen Kree-Krieger, gespielt von Zawe Ashton, aufhalten müssen. Da jede Menge kosmische Action geplant ist, wird dies eines der letzten großen Superheldenprojekte des Jahres sein.

HQ

The Killer [Netflix] - 10. November

Im ersten großen Netflix-Projekt des Monats spielt Michael Fassbender einen Auftragskiller, der seine sehr spezifischen Fähigkeiten gegen seine Arbeitgeber einsetzt, um eine Menschenjagd durchzuführen, von der er behauptet, dass sie nicht persönlich ist. Mit Tilda Swinton in der Hauptrolle ist dieser Film für diejenigen, die düstere und verwurzeltere Actionfilme mögen.

HQ

Die Tribute von Panem: Die Ballade von Singvögeln und Schlangen - 17. November

Wir kennen die Geschichte von Katniss Everdeen und dem Mockingjay, aber was geschah lange vor dieser unglaublichen Geschichte? The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes erkundet, wie ein junger Coriolanus Snow während des 10. Hunger Games. Der Streifen zeigt, wie der Mann zum Tyrannen wurde, und spielt Rachel Zegler, Tom Blyth, Peter Dinklage, Viola Davis, Jason Schwartzman und viele mehr.

HQ

Thanksgiving- November 17

Thanksgiving ist ein sehr amerikanischer Feiertag, aber in diesem November werden Kinobesucher auf der ganzen Welt in die Kinos strömen, um sich in einem Slasher-Film, der sich um das jährliche Ereignis dreht, albern zu gruseln. Thanksgiving ist ein Horrorfilm, in dem ein mörderischer Killer als Pilger verkleidet eine kleine Stadt in Massachusetts terrorisiert, und in dem Gina Gershon, Patrick Dempsey, Addison Rae, Rick Hoffman und andere die Hauptrollen spielen.

HQ

Scott Pilgrim hebt ab [Netflix] - 17. November

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie zweifellos den Live-Action-Film gesehen oder das Videospiel gespielt, aber wenn nicht, hat Netflix eine andere Alternative. Scott Pilgrim Takes Off ist eine Anime-Adaption der beliebten Graphic Novel, die die Besetzung des beliebten Live-Action-Films zurückbringt, um so treu wie möglich zu sein. Mit Michael Cera und Mary Elizabeth Winstead als Scott und Ramona Flowers sowie Brie Larson, Chris Evans, Anna Kendrick, Mae Whitman, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Aubrey Plaza und anderen in den Hauptrollen ist die Besetzung dieser Serie absolut gestapelt.

HQ

Monarch: Das Vermächtnis der Monster [Apple TV+] - 17. November

Während wir auf den nächsten Godzilla- und Kong-Film warten, hat sich Apple mit Legendary zusammengetan, um eine neue TV-Serie zu starten, die im Monsterverse basiert. Bekannt als Monarch: Legacy of Monsters, spielt diese Show in zwei Zeitperioden und erforscht die verdeckte Organisation, deren Aufgabe es war, die Welt vor urzeitlichen Monstern zu schützen und ihre Existenz geheim zu halten.

HQ

Leo [Netflix] - 21. November

Adam Sandler und Netflix sind heutzutage zwei Erbsen in einer Schote, wobei der berühmte Star und der Streaming-Dienst im Laufe der Jahre für eine Vielzahl von Projekten zusammengearbeitet haben. Der neueste Film ist ein Animationsfilm über eine ältere Eidechse, die sich mit den jungen Menschenkindern an der Schule, die er seit Jahrzehnten ihr Zuhause nennt, verbindet und ihnen hilft, die Herausforderungen und Anforderungen des Schullebens zu meistern.

HQ

Napoleon - 22. November

Ridley Scott ist zu einem Meister historischer Epen geworden, denn im Laufe der Jahre hat er Geschichten von Gladiatoren und Belagerungen berühmter Städte erzählt. Zu dieser Sammlung brillanter Filme gehört auch November's Napoleon, ein dramatisiertes Biopic, das die Geschichte des berühmten französischen Kaisers und Militärtaktikers erzählt, mit Joaquin Phoenix am Ruder und als Titelprotagonist. Mit Vanessa Kirby als Kaiserin Josephine ist Napoleon wohl der erfolgreichste Film des Monats.

HQ

Wunsch - 24. November

Den Abschluss des Novembers bildet der nächste Animationsfilm von Disney. Wish sieht ein junges Mädchen namens Asha, das sich der Macht eines herrschenden Tyrannen stellt, nachdem sie sich einen Stern gewünscht hat, und erhält eine Antwort, die ehrlich gesagt mehr ist, als sie jemals erwartet hätte. Mit Ariana DeBose in der Hauptrolle und Chris Pine, Evan Peters und Alan Tudyk in Nebenrollen ist Wish der perfekte Film, um 100 Jahre des berühmten Unterhaltungstitanen zu feiern.

HQ

Da haben wir es, einen weiteren Monat in den Büchern. Da ein sehr arbeitsreicher Dezember bevorsteht, vergessen Sie nicht, in einem Monat wiederzukommen, um zu sehen, was der letzte Monat des Jahres 2023 für Film- und Fernsehfans bereithält.