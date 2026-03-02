Bildschirmzeit – März 2026

HQ

Der März ist endlich da und der Frühling ist fast begonnen. Während wir uns stetig von den trüben Wintermonaten verabschieden, suchen Sie vielleicht nach etwas Neuem, das Sie anschauen können, um die dunklen Nächte zu füllen, solange sie bleiben. Falls ja, haben wir gute Nachrichten, denn der März bietet großartige Möglichkeiten in Kinos und auf Streaming-Plattformen.

Wie immer basieren unsere Picks auf einem britischen Veröffentlichungskalender, also schauen Sie vor Ort nach genauen Listen und Informationen.

Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann [Netflix] – 6. März

Zu Beginn des Monats ist das erste von vielen Netflix-Projekten, die wir ausgewählt haben, hervorzuheben. Obwohl dieser Film tatsächlich erst am 20. März auf den Streamingdienst kommt, wird er zunächst eine zweiwöchige Kinolaufzeit erleben, in der wir sehen, wie Cillian Murphy in die Rolle des Tommy Shelby zurückkehrt und anschließend die Kontrolle über seine ehemalige Birminghamer Bande und sein Imperium von einer Gruppe ungezogener und gewalttätiger Jugendlicher übernimmt.

Die Braut – 6. März

Du hast die Geschichte von Frankenstein gesehen, aber jetzt ist es Zeit, die Geliebte des Monsters kennenzulernen. Die Braut ist der neueste Film von Regisseurin Maggie Gyllenhaal, ein Film, der dem berühmten Monster folgt, wie er einen Arzt bittet, ihm einen Partner zu beschaffen – ein Schritt, der zu mehr Fragen und Problemen führt, als sie erwartet hatten, da die soziale Dynamik der 1930er Jahre herausgefordert wird und die beiden auf der Flucht sind – ganz wie Bonnie und Clyde.

War Machine [Netflix] – 6. März

Wieder ein Netflix-Projekt, das deine Aufmerksamkeit erregen könnte. War Machine ist ein Science-Fiction-Actionfilm, der Alan Ritchsons harten Militäranwärter begleitet, wie er die Aufgabe hat, eine anhaltende und tödliche futuristische Roboterbedrohung zu überleben, während er isoliert in einem fernen Wald ist. Mit einem Terminator-ähnlichen Aufbau zeigt dieser Film, wie eine Gruppe furchtloser Spezialeinheits-Rekruten eine Herausforderung meistert, bei der jeder Fehler völlige Vernichtung bedeuten könnte.

Hoppers – 6. März

Pixar ist zurück mit einem weiteren Animationsfilm, den Sie nicht verpassen sollten. Hoppers ist eine urkomische und erfreuliche Prämisse, die erforscht, wie eine alleinstehende 19-jährige Tierliebhaberin es auf sich nimmt, die größten Geheimnisse der Tierwelt zu entdecken – und das alles, indem sie ihr Bewusstsein in den Geist eines robotischen Bibers versetzt. Ja, erwartet alberne und familienfreundliche Streiche in diesem unverzichtbaren Kinofilm.

One Piece: Staffel 2 [Netflix] – 10. März

Wir mussten drei Jahre warten, bis Netflix' Live-Action-Serie One Piece auf den Streamingdienst zurückkehrt, aber zum Glück ist dieses Warten fast vorbei. Monkey D. Luffy und die Strohhut-Piraten werden bald ihre epische Reise zur Grand Line fortsetzen, mit einer zweiten Episodenrunde, die noch mehr ikonische Gesichter und Charaktere sowie Schurken und Bedrohungen einführt, mit denen man nicht spielen sollte.

Wie man einen Umsatz macht – 13. März

Glen Powell ist heutzutage einer der größten Namen im Kino und A24 ist ein Studio, mit dem jeder zusammenarbeiten möchte – also passen die beiden doch perfekt zusammen? In diesem Film spielt Powell die Hauptrolle in How To Make a Killing als das verstoßene Kind einer sehr reichen Familie, das beschlossen hat, seinen Anteil am Kuchen zu nehmen, indem er einfach alle Verwandten eliminiert, die vor ihm stehen, in der Reihenfolge des Familienrechts und Eigentumswillens.

Undertone – 13. März

Es ist eine ausgezeichnete Zeit, um ein Horror-Kinofan zu sein. A24 ist mit seinem zweiten Film des Monats zurück, der Undertone genannt wird und ein auffälliges und vielversprechendes Projekt ist, das zeigt, wie eine Podcast-Moderatorin nach dem Anhören erschreckender Aufnahmen im Rahmen ihrer übernatürlichen Krimiserien heimgesucht wird. Es versteht sich von selbst, dass dieses Buch nichts für schwache Nerven ist, also schaut es euch an, wenn ihr euch traut.

Invincible: Staffel 4 [Prime Video] - 18. März

Das Versprechen jährlicher Invincible-Staffeln wurde von Prime Video in den letzten Jahren gehalten, und 2026 wird daran nichts ändern. Die mit Spannung erwartete vierte Staffel der animierten Adaption steht kurz bevor, in der wir einige wichtige Handlungsstränge erwarten können, darunter wie Omni-Man zur Erde zurückkehrt, was mit Conquest passiert ist und sogar, wie der große Viltrumite-Koalition der Planeten-Krieg endet... zumindest für eine Weile.

Projekt Ave Maria – 20. März

Von vielen bereits als Pflichtfilm in diesem Jahr gelobt, droht die große und ambitionierte Adaption von Project Hail Mary der Sci-Fi-Film des Jahres zu werden. Mit Ryan Gosling an der Spitze untersucht dieser Film, wie ein Naturwissenschaftslehrer tief ins All geschickt wird, um eine Lösung für eine Substanz zu finden, die die Sonne unseres Sonnensystems zerstört – allerdings mit der zusätzlichen Komplikation, unterwegs sein Gedächtnis zu verlieren und mit einem unerwarteten Verbündeten befreundet zu sein.

Daredevil: Born Again: Staffel 2 [Disney+] – 25. März

Nach der Premiere der ersten Staffel im letzten Jahr ist es Zeit, dass Charlie Cox sich wieder als der Mann ohne Angst anzieht, denn Daredevil: Born Again wird im März fortgesetzt. Die Staffel setzt einige Monate nach der ersten Staffel an und führt uns in ein New York City unter der Kontrolle des Kingpin, in dem Vigilanten als öffentlicher Feind Nummer eins behandelt werden; in den nächsten Episoden kehren zahlreiche bekannte Gesichter zurück, darunter Krysten Ritter als Jessica Jones.

Sie werden dich töten – 27. März

Wir lieben einen Ein-Personen-Armee-Film, und wenn du das auch tust, solltest du They Will Kill You nicht verpassen. Dieser gewalttätige Film folgt Zazie Beetz' Protagonistin, die nach ihrer Anstellung als Haushälterin in einem Hochhaus in New York City von Bewohnern und Angestellten gejagt und angegriffen wird, in einem sehr düsteren und verdrehten Katz-und-Maus-Spiel. Kann sie entkommen und es bis zum Morgen schaffen? Wir müssen einschalten, um es herauszufinden.

Da haben wir es, wieder einmal ist Screen Time in den Serien. Kommen Sie unbedingt in ein paar Wochen zurück, wenn wir im April 2026 die großen Neuerscheinungen für Kinobesucher und Nutzer von Streamingdiensten entdecken möchten.