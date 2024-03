Bildschirmzeit - März 2024

HQ

Machen Sie sich besser bereit, denn der März 2024 ist ein großer März. Der kommende Monat ist vollgepackt mit aufregenden Blockbuster-Filmen, die in den Kinos debütieren, vielversprechenden Originalfilmen auf Streaming-Anbietern und einigen erwarteten TV-Serien, die ebenfalls auf den Markt kommen. Im Gegensatz zu einigen Monaten zuvor bringt der März fast täglich etwas auf den Tisch, also schnallen Sie sich an und bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Monat vor.

Aber bevor wir uns mit dieser neuen Folge unserer Screen Time Serie befassen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen suchen.



Dune: Teil Zwei - 1. März

Das zweite Kapitel der Sci-Fi-Saga von Denis Villeneuve führt uns zurück auf den Wüstenplaneten Arrakis. In dieser Fortsetzung des Epos von 2021 passt sich Timothée Chalamets Paul Atreides weiter an das Leben unter dem Volk der Fremen an und erkundet, wie er durch die Ränge aufsteigt und die Bevölkerung vereint, um den bösartigen Baron Harkonnen zu überwinden und zu besiegen, der derzeit die Verantwortung für den lebenswichtigen Planeten innehat. Mit einer hochkarätigen Besetzung scheint Dune: Part Two einer der größten Filme des Monats zu werden.

Spaceman [Netflix] - 1. März

Adam Sandler und Netflix haben sich erneut zusammengetan, um die Geschichte eines Astronauten zu erzählen, der die Venus erforschen soll, aber auf Kosten vieler seiner persönlichen Beziehungen. Dieser Film befasst sich mit der emotionalen Belastung der Weltraumforschung und zeigt, wie Sandlers Jakub versucht, die Einsamkeit zu überwinden, während er mit einer spinnenartigen Kreatur aus Anbeginn der Zeit, gesprochen von Paul Dano, die größten Fragen des Lebens diskutiert.

Lisa Frankenstein - 1. März

Du kennst Mary Shelleys ikonische Geschichte, aber nicht so. Lisa Frankenstein ist die Geschichte eines Teenager-Mädchens, das lernen muss, mit der wiederbelebten Leiche ihres größten Schwarms zu leben. Dieser Film strotzt nur so vor Teenagerangst und alberner Romantik und ist eine bizarre und leichtere Version eines ikonischen literarischen Werks, das für seine Tristesse und seinen düsteren Ton bekannt ist.

The Gentlemen [Netflix] - 7. März

Guy Ritchie erweitert das Krimi-Universum, das er 2019 ins Leben gerufen hat, mit dieser neuen Serie für Netflix. The Gentlemen, obwohl er den gleichen Namen wie der vorherige Streifen trägt, zeigt eine neue Besetzung von Kriminellen, die versuchen, ein Drogenimperium aufzubauen und zu unterstützen, während sie die Polizei meiden, rivalisierende Organisationen besiegen und schwindende finanzielle Vermögenswerte verwalten. Wenn Sie Ritchies charakteristischen Ton mögen, werden Sie zweifellos auch hier viel zu lieben finden.

Ricky Stanicky [Prime Video] - 7. März

Zac Efron führt die Hauptrolle in dieser Komödie über einen Haufen Jungs, die jemanden finden müssen, der einen falschen Freund darstellt, den sie erfunden haben, um ihren Frauen und Freundinnen zu entkommen, nachdem ihre Lebensgefährten es für einen Trick gehalten haben. Ricky Stanicky ist sowohl der Name dieser falschen Persona als auch der Titel des Films, in dem John Cena diese Karikatur eines Menschen zum Leben erweckt.

Imaginär - 8. März

Es ist selten, dass man im März reine Horrorfilme bekommt, aber genau das bietet Regisseur Jeff Wadlow mit Imaginary. In diesem Film kehrt eine Frau in das Haus ihrer Kindheit zurück, nur um festzustellen, dass ihr imaginärer Freund alles andere als glücklich darüber ist, dass sie ihn überhaupt zurückgelassen hat, aber auch, dass es sich um eine sehr, sehr reale Kreatur handelt.

Damsel [Netflix] - 8. März

Millie Bobby Brown spielt die Hauptrolle in diesem epischen Netflix-Fantasy-Film über eine zukünftige Prinzessin, die, um eine alte Schuld zu begleichen, in einen furchterregenden und tödlichen Berg geworfen wird, um den blutrünstigen Drachen zu besänftigen, der darin lauert. Damsel sieht, wie sich Browns Elodie als schwieriger erweist, als man zunächst annehmen würde, und sieht, wie sie allen Widrigkeiten trotzt und den Berg erklimmt, in der Hoffnung, zu entkommen.

Invincible - Staffel 2 Teil 2 [Prime Video] - 14. März

Amazon und Prime Video begannen diese laufende Saison von Invincible eigentlich bereits Ende 2023, obwohl sie auch beschlossen hatten, dass sie in zwei Teile aufgeteilt werden sollte und dass die zweite Hälfte Anfang 2024 erscheinen würde. Es ist jetzt an der Zeit für genau das, denn in weiteren Invincible Episoden werden Mark Grayson und die Bande weiterhin unschuldige Menschen verteidigen und den Planeten Erde vor Bedrohungen schützen, sowohl vor lokalen als auch aus der Ferne.

X-Men '97 [Disney+] - 20. März

Marvel Studios ' Animation kehrt diesen März zu einem bei den Fans beliebten Klassiker zurück. X-Men '9 7 ist die Fortsetzung der Zeichentrickserie, die in den 90er Jahren die Fernsehbildschirme zierte, und zeigt verschiedene ikonische Helden, die alle in einem ähnlichen Kunststil wie in der Originalproduktion zurückkehren. Es wird zwar nicht mit dem Marvel Cinematic Universe verbunden sein, aber X-Men '97 ist definitiv eines, auf das Sie achten sollten, wenn Sie ein begeisterter Fan der Superheldenmarke sind.

Road House [Prime Video] - 21. März

Im neuesten Teil einer Reihe von Remakes von Kultfilmen, Road House, spielt Jake Gyllenhaal einen ehemaligen MMA-Kämpfer, der zum Türsteher in einem Roadhouse auf den Florida Keys wird, wo er die Aufgabe hat, die Bar vor Unruhestiftern zu schützen. Wenn du düstere Action magst und dich nach mehr Inhalten im Stil der 80er Jahre sehnst, wird Road House wahrscheinlich ganz oben auf deiner Liste für diesen März stehen.

Arthur der König - 22. März

Eine enorme körperliche Herausforderung und ein vierbeiniger Begleiter, den man nur schwer nicht lieben kann. Das ist im Wesentlichen die Prämisse von Arthur the King, einem kommenden Abenteuerfilm, in dem Mark Wahlberg eine Crew von Langstreckenrennfahrern anführt, die mit Hilfe eines treuen streunenden Hundes namens Arthur, der sich ihnen bei ihrer Aufgabe anschließt, durch die Dominikanische Republik reisen.

Ghostbusters: Frozen Empire - 22. März

Wen werden Sie anrufen? Auf diese Frage gibt und gibt es seit den 1980er Jahren, als Bill Murray und Co. die Ghostbusters der Welt vorstellten, nur eine Antwort. 40 Jahre später kehrt die Gang in einer Fortsetzung von Afterlife aus dem Jahr 2021 zurück, einem Film, in dem sich junge und neue Ghostbusters zusammentun und versuchen, New York City vor einer tödlichen Kälte zu retten, die den Sommer in etwas viel weniger Angenehmes verwandelt hat.

Kung Fu Panda 4 - 28. März

Jack Black ist zurück in einer seiner berühmtesten und beliebtesten Rollen. Kung Fu Panda 4 kehrt Po zurück, da er eine neue Rolle als spiritueller Führer des Tals des Friedens übernehmen wird. Bevor er jedoch in diese neue Verantwortung aufsteigen kann, muss Po einen neuen Drachenkrieger ausbilden, während er eine neue mächtige Zauberin besiegt, die die Meisterschurken aus Pos Vergangenheit beschwören und verkörpern kann.

Godzilla x Kong: The New Empire - 29. März

Der (physisch) größte Blockbuster des Monats führt uns zurück ins MonsterVerse und zeigt, wie Godzilla und King Kong ihre Differenzen beilegen und sich zusammentun, um einen mächtigen und gefährlichen affenartigen Feind aus der Hohlen Erde zu besiegen. The New Empire bringt Skar King in die Kinos, stellt uns aber auch den jugendlichen Suko sowie eine Reihe neuer menschlicher Charaktere vor und liefert übertriebene und aufregende Action, die nur in diesem Kinouniversum zu finden ist.

Da haben wir es! Ein weiterer Monat ist in den Büchern. Vergessen Sie nicht, in ein paar Wochen wiederzukommen, um zu sehen, was der April 2024 für Film- und Fernsehfans bereithält.