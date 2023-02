Bildschirmzeit - März 2023

HQ

Es ist fast ein neuer Monat und das bedeutet, dass es Zeit ist zu sehen, was die Filmindustrie für die Fans bereithält. Mit Tonnen von Blockbustern und aufregenden Fortsetzungen auf dem Weg sowie der Rückkehr einiger beliebter TV-Serien ist es an der Zeit, mit einer neuen Episode von Screen Time weiterzumachen.

Aber bevor wir beginnen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also achten Sie darauf, lokale Theater und Streaming-Dienste für genaue Daten und Auflistungen zu überprüfen.

The Mandalorian - Staffel 3 [Disney+] - 1. März

Der glänzendste Kopfgeldjäger der Galaxie kehrt zum dritten Mal zurück. Din Djarin, der nun wieder mit Grogu für die bevorstehenden Abenteuer vereint ist und Erlösung sucht, wird zu seinem Heimatplaneten Mandalore zurückkehren, aber seine Ankunft - und der Besitz des Dunkelschwerts - könnte alles andere als willkommen sein.

Werbung:

HQ

Creed III - 3. März

Was nach oben geht, muss runterkommen, sogar Adonis Creed. Michael B. Jordans Titelkämpfer ist an der Spitze der Welt des Boxens und des Familienlebens, bis ein alter Freund und ehemaliges Boxwunderkind aus dem Gefängnis zurückkehrt, um das zurückzuholen, was ihm gestohlen wurde. Adonis wird gegen einen Feind, den er geschaffen hat und der nirgendwo anders hingehen kann, als nach oben, an neue physische und mentale Grenzen gestoßen.

HQ

Werbung:

Scream VI - 10. März

Auf der Flucht vor Ghostface versammeln sich ehemalige Überlebende in der unschlafenden Stadt New York, um sich endlich auszuruhen. Aber die Legende von der schreienden Maske bleibt nie lange tot, und dieser neue, gefährlich getriebene Killer wird nicht ruhen und sich mit nichts weniger als einem totalen Gemetzel zufrieden geben.

HQ

65 - 10. März

Bei der Bruchlandung auf einem unbekannten Planeten erkennen die Überlebenden Mills und Koa schnell, dass sie auf dem Planeten Erde gelandet sind. Aber nicht die, die uns vertraut ist - das ist die Erde von vor 65 Millionen Jahren, die von schrecklichen prähistorischen Bedrohungen wimmelt, die bereit sind, sie Glied an Glied zu reißen. Das Duo muss seinen Verstand behalten, um lange genug zu überleben, um ihre einzigartige Chance zur Flucht zu ergreifen.

HQ

Luther: The Fallen Sun [Netflix] - 10. März

Luther: The Fallen Sun kommt nach einem kurzen Lauf im Kino zu Netflix, greift nach der BBC-Serie auf und sieht, wie der titelgebende Detektiv, gespielt von Idris Elba, zum Wohle der Allgemeinheit aus dem Gefängnis ausbricht. In Ungnade gefallen, aber nicht entmutigt, schwört Londons direktester Ermittler, den "Chiffre-Psychopathen" zu jagen, der frei auf den Straßen der Hauptstadt herumläuft.

HQ

Ted Lasso - Staffel 3 [Apple TV] - 15. März

Bis zum Äußersten schnurrbärtig wird Ted Lasso's fröhliches Gesicht zum dritten - und möglicherweise letzten - Mal auf den kleinen Bildschirm zurückkehren. Nachdem der AFC Richmond zum Premier League des Fußballs aufgestiegen ist, muss er sich nun einem alten Freund stellen - dem "Wunderkind" Nate -, der sich mit West Ham United zusammengetan hat. Mit allen Wetten gegen sie wird dies sicherlich eine Underdog-Geschichte für die Ewigkeit.

HQ

Shadow and Bone - Season 2 [Netflix] - 16. März

Es ist eine neue Morgendämmerung, als die Sun Summoner für eine zweite Serie zurückkehrt. Alina Starkov ist sich nun des Darkling bewusst, der mit neuer Kraft aus dem Shadow Fold zurückgekehrt ist, und versucht, sich für ein ruhiges Leben mit Mal niederzulassen, aber Frieden scheint das einzige zu sein, was ihre Kräfte nicht gewähren können.

HQ

Shazam: Fury of the Gods - 17. März

Billy Batson und seine Superheldenfamilie kehren für einen zweiten Teil der großen Leinwand zurück. Gefüllt mit göttlicher Kraft wird das Leben dieser Pflegekinder alles andere als reibungslos verlaufen, da drei Götter, die Rache üben wollen, versuchen, sie zu jagen und die Magie zurückzuerobern, die einst ihnen gehörte.

HQ

John Wick: Chapter 4 - 24. März

Mit einem Weg zum High Table endlich in Sichtweite, wird der berüchtigtste Auftragskiller der Welt um den Globus reisen und Sitz für Sitz in der Unterwelt abbauen, bis er schließlich seinen Frieden mit seinem Kopf schließt. Natürlich ist Blut nicht billig, und Freiheit ist noch teurer, mit Freunden und Feinden gleichermaßen und Gefahr auf der Reise für Keanu Reeves' John Wick.

HQ

Murder Mystery 2 [Netflix] - 31. März

Weit entfernt von unserem früheren Netflix-Detektiveintrag stolpert Adam Sandlers und Jennifer Anistons Nick und Audrey nach den Ereignissen des Originals in das Verbrechensaufklärungsgeschäft. Aber als ihr enger Freund auf seiner eigenen Hochzeit entführt wird, liegt es an dem Paar, ihre "Talente" zu nutzen, um ihn sicher nach Hause zu bringen.

HQ

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - 31. März

Dieses Abenteuer, das früher als erwartet auf die britischen Bildschirme kommt, folgt einer ungleichen Gruppe von "Helden", die, nachdem sie versehentlich ein großes Übel entfesselt haben, ein uraltes Relikt stehlen müssen, um ihre Missetaten zu korrigieren - und die Welt zu retten. Von Schlachtfeldern bis zum Red Wizards of Thay wird dies sicherlich ein spektakuläres D&D-Schaufenster für eingefleischte Fans und Neulinge gleichermaßen.

HQ

Und das tut es, kommen Sie nächsten Monat wieder, um zu sehen, was April 2023 für Kinobesucher und Streamer-Abonnenten bereithält.