Bildschirmzeit – Mai 2026

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Der Sommer steht vor der Tür, und für Kinobesucher kann das nur eines bedeuten: Die Saison des Blockbusters steht kurz bevor. Diesen Mai setzt einen hervorragenden Präzedenzfall für einen geschäftigen Kinosommer, in dem viele vielversprechende Filme erscheinen und von spannenden und erwarteten Filmen und Fernsehen auf Streaming-Plattformen unterstützt werden. Die Folge von Screen Time in diesem Monat ist eine große Folge, also machen Sie es sich bequem und sehen Sie, was Sie in den kommenden Wochen sehen sollten.

Bevor wir jedoch darauf eingehen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einen britischen Veröffentlichungskalender gestützt, daher sollten Sie lokal auf genaue Informationen und Listings nachsehen.

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Der Teufel trägt Prada 2 – 1. Mai

Zu Beginn des Monats haben wir eine absolut fantastische Fortsetzung, auf die wir uns freuen können, denn Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci kehren alle für The Devil Wears Prada 2 zurück. Dieser Nachfolgefilm baut auf dem Original auf und sieht die Besetzung für eine weitere Erkundung der stressigen und gnadenlosen Welt der Mode wieder, in der wir ehemalige Lehrlinge sehen, die sich im Kampf um die Krone messen.

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Hokum – 1. Mai

Adam Scott wurde im Laufe der Jahre in Film und Fernsehen auf vielfältige Weise gequält, aber nie ganz so. Der Severance-Star spielt die Hauptrolle in Neons Horrorfilm Hokum, einem erschreckenden Projekt, in dem ein Horrorautor zu einem entfernten irischen Gasthaus reist, um die Asche seiner Eltern zu verstreuen, nur um festzustellen, dass das Anwesen von einer grausamen und rachsüchtigen Hexe heimgesucht wird.

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Swapped [Netflix] – 1. Mai

Netflix hat diesen Monat eine riesige Reihe von Projekten in Planung, und alles beginnt mit dem beeindruckenden und majestätischen Swapped, einem Animationsfilm, der einem Waldbewohner und einem Vogel folgt, wie sie in einer Freaky-Friday-ähnlichen Wendung Körper tauschen. Dieser Wechsel des Schicksals erfordert, dass das unwahrscheinliche Paar zusammenarbeitet, um zu überleben, wobei die Natur ihr Bestes tut, um ihr Abenteuer abzubrechen. Mit Michael B. Jordan und Juno Temple in den Hauptrollen scheint dieser Film perfekt für alle Altersgruppen und Fans zu sein.

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Die Schafdetektiven – 8. Mai

Was machen die Schafe, wenn der Hirte ermordet wird? Dies ist keine bizarre philosophische Betrachtung, sondern vielmehr die Prämisse von The Sheep Detectives, einem Film, in dem eine Herde Schafe zusammenarbeitet, um das Rätsel um ihren ermordeten Hirten zu lösen – in dem, was als "neue Art von Geheimnissen" beschrieben wird. In diesem Film führt Hugh Jackman eine Starbesetzung an, zu der auch Bryan Cranston, Emma Thompson, Brett Goldstein, Patrick Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Bella Ramsey und weitere gehören.

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Bemerkenswert helle Kreaturen [Netflix] – 8. Mai

Bisher war der Mai ein Genuss für alle, die ein herzerwärmendes Abenteuer lieben, und das wird sich mit Netflix' Remarkably Bright Creatures nicht ändern. Dieser Film folgt einer älteren Witwe, die sich im örtlichen Aquarium mit einem Oktopus anfreundet, bevor sie eine lebensverändernde Nachricht erfährt. Mit Sally Field in der Hauptrolle, unterstützt von Lewis Pullman und Alfred Molina, erwartet Sie in dieser reizvollen Adaption eine emotionale und süße Geschichte.

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Devil May Cry: Staffel 2 [Netflix] – 12. Mai

Das erste von mehreren Leckereien für Gaming-Fans im Mai: Devil May Cry kehrt für eine zweite Episodenrunde zu Netflix zurück, die zeigen, wie Dante weiterhin Krieg gegen die Hölle führt – während er sich gleichzeitig mit seinem zurückkehrenden Zwillingsbruder, dem rücksichtslosen und gleichgültigeren Vergil, auseinandersetzt. Mit den versprochenen intensiven Anime-Actionszenen wollen alle Fans von Capcoms legendärer Serie diese nicht verpassen.

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The Punisher: Ein letzter Kill [Disney+] – 13. Mai

Jeder, der die zweite Staffel von Daredevil: Born Again verfolgt hat, wird bemerken, dass Jon Bernthals Frank Castle deutlich fehlt. Aber keine Sorge, dieser Sommer dreht sich sowohl auf Disney+ als auch im Kino mit Spider-Man: Brand New Day ganz um den Punisher. Apropos Ersteres: Mitte Mai erscheint The Punisher: One Last Kill und zeigt, wie Frank versucht, über die Rache hinwegzukommen, nur um wieder in einen Kampf zurückgezogen zu werden, der ihn braucht.

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Mortal Kombat II – 15. Mai

Es ist sicherlich kein schlechter Monat für Videospiel-Fans in der Welt von Film und Fernsehen, denn als nächstes steht die Fortsetzung des skrupellosen Actionfilms Mortal Kombat an. Diese treffend benannte Fortsetzung zeigt die Champions von Earthrealm in erbitterten Kämpfen auf Leben und Tod mit den Kriegern von Outworld, alles mit dem Ziel, eine vollständige Invasion der ersteren zu verhindern. Nun unterstützt durch Karl Urbans Johnny Cage wird dieser Film randvoll mit Fatalities, Kombos und ikonischen Anspielungen sein.

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Dutton Ranch [Paramount+] – 15. Mai

Yellowstone mag vorbei sein, aber seine weitere Welt hat noch viele Geschichten zu erzählen, darunter was mit Rip und Beth geschah, nachdem das Ehepaar ihr Zuhause endgültig verlassen hatte. Eine Antwort bekommen wir im Mai, wenn Dutton Ranch auf Paramount+ zu streamen beginnt und das Duo versucht, sich in Texas ein neues Leben aufzubauen – eine Aufgabe, die alles andere als einfach ist, wenn man gegen die etablierten Giganten des Bundesstaates antritt.

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Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War [Prime Video] – 20. Mai

Nicht zu verwechseln mit dem Chris-Pine-Film, der von Ben Affleck geführten Alternative oder eigentlich den Harrison-Ford-Filmen ist dieser Film das nächste Kapitel von John Krasinskis Zeit als ikonischer CIA-Agent. Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War ist ein Actionfilm, der die jüngste TV-Serie ablöst und zeigt, wie Jack Verrat und Verrat meistert, während er einem Feind gegenübersteht, von dem man glaubte, er sei längst besiegt.

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Maximales Vergnügen garantiert [Apple TV] – 20. Mai

Es ist ein etwas stabilerer Monat für Apple TV, aber es gibt einige Highlights, die hervorgehoben werden sollten. Ein Beispiel dafür ist die Serie Maximum Pleasure Guaranteed, die Tatiana Maslannons alleinerziehende Mutter namens Paula begleitet, die in ein bizarres Netz aus Mord und Erpressung verwickelt wird, nachdem sie als unglückliche Zeugin eines scheinbar grausamen Verbrechens fungiert.

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The Boroughs [Netflix] – 21. Mai

Die Duffer-Brüder sind nach dem Erfolg von Stranger Things zu einer sehr begehrten Ware in der Hollywood-Welt geworden, doch vorerst bleiben die beiden beim ikonischen Streamer und schaffen eine neue Serie, die einer Gruppe von Rentnern folgt, wie sie sich gegen eine übernatürliche Bedrohung schützen, die ihnen scheinbar die Zeit raubt. The Boroughs ist ein übernatürliches Abenteuer, das eine interessante Besetzung zusammenbringt, angeführt von Alfred Molina und verstärkt durch Bill Pullman, Alfre Woodard, Denis O'Hare und Clarke Peters.

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Der Mandalorianer und Grogu – 22. Mai

Es ist schon eine Weile her, dass ein neuer Star-Wars-Film in den Kinos debütierte, aber dieser Mai wird das ändern. Der Mandalorianer und Grogu werden versuchen, den ikonischen Krieger und seinen winzigen Macht-Verbündeten auf die große Leinwand zu bringen, in einem chaotischen Abenteuer, das das Duo durch die Galaxis weit, weit weg führt, um Bedrohungen, Feinde und Schurken aller Art und Art zu begegnen.

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Fahrgast – 22. Mai

Sind wir sicher, dass es nicht schon Oktober ist? Dieser Mai war ein absolutes Genuss für Horrorfans und wird auch mit einem Knall enden. Von Regisseur Andre Øvredal ist Passenger ein furchteinflößendes Konzept, das erforscht, was mit den vielen Menschen passiert, die jedes Jahr auf Roadtrips gehen und einfach nie ihr Ziel erreichen... Der Film folgt einem jungen Paar, das von etwas Verdrehtem und Bösartigem heimgesucht wird, und lässt dich die offene Straße fürchten.

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Spider-Noir [Prime Video] – 27. Mai

Es ist eine großartige Zeit, Spider-Man-Fan zu sein, denn dieses Jahr bringt eine neue Staffel von Your Friendly Neighborhood Spider-Man, den mit Spannung erwarteten Blockbuster Spider-Man: Brand New Day und die ungewöhnlichere Live-Action-Serie Spider-Noir. Der Fokus liegt auf Nicolas Cages Ben Reilly, während der Spider-Variant in den 1930er Jahren im New York City operiert und sowohl als Privatdetektiv als auch als Netzschwinger mit Kriminellen und Gangster zu tun hat. Erhältlich in Farbe und in einer atemberaubenden Schwarzweiß-Alternative, wird dies im Mai das große Projekt von Prime Video sein.

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Backrooms – 29. Mai

Und hier kommt ein letzter Horrorfilm für Glück! A24 hat dem talentierten jungen Visionär Kane Parsons die vollständige kreative Kontrolle gegeben, um sein Backrooms-Konzept in einen Spielfilm zu verwandeln, und das Endergebnis ist dieser verblüffende und verstörende Film mit Chiwetel Ejiofor und Renate Reinsve in den Hauptrollen. Die Prämisse erforscht im Wesentlichen, wie Menschen besessen und verloren gehen in einer Reihe seltsamer Räume im Keller eines Möbelgeschäfts.

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Power Ballade – 29. Mai

Was würdest du tun, wenn jemand durch deinen Hit berühmt wird? Das ist im Grunde die Prämisse von Power Ballad, einer Comedy-Serie, die Paul Rudds Rick begleitet, einen abgehalfterten Hochzeitssänger, der versucht, den Ruhm zurückzuerobern, den Nick Jonas' Danny durch einen von Rick während einer nächtlichen Jam-Session erfundenen Song geerntet hat.

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Star City [Apple TV] – 29. Mai

Apple TV ist dabei, den Vorhang für For All Mankind zu schließen, seiner epischen Sci-Fi-Dramaserie, die das Rennen zum Mond aus der Perspektive der Vereinigten Staaten erkundet. Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, wie man sagt, und im Mai beginnt Star City – eine alternative Erzählung, die stattdessen das sowjetische Element der größeren Erzählung und darauf aufmerksam macht, wie die Russen versuchten, durch ihr ehrgeiziges Raumfahrtprogramm die erste Nation auf dem Mond zu werden.

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Wow, was für ein Monat. Du wirst viel zu verarbeiten haben, aber wenn du schon gespannt bist, was der Juni 2026 bereithält, bleib dran, denn in ein paar Wochen werden wir sehen, worauf sich Kinobesucher und Streaming-Nutzer freuen können.