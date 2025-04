Bildschirmzeit - Mai 2025

HQ

Wir nähern uns der Zeit des Jahres, in der viele der größten und aufregendsten Blockbuster auf die Welt kommen. Der Sommer steht vor der Tür und das bedeutet, dass wir ein letztes Hurra mit typischerweise kleineren Filmen und Serien vor uns haben, bevor unser Leben von großen und offenkundig teuren Sommerhits überwältigt und beherrscht wird. Lassen Sie uns also in diesem Sinne in die Mai-Episode von Screen Time eintauchen.

Zur Erinnerung: Wir haben uns bei unserer Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Daten und Auflistungen.

Die vier Jahreszeiten [Netflix] - 1. Mai

Den Auftakt macht eine neue Comedy-Drama-Serie von Netflix. Dieser zeigt die immensen gemeinsamen Anstrengungen von Tina Fey, Steve Carrell, Will Forte und Colman Domingo und zeigt die vier als enge Freunde, die in einem einzigen Jahr vier saisonale Urlaube machen. Von Fey und ihren 30 Rock Co-Schöpfern erwartet euch ein witziges und unvergessliches Comedy-Erlebnis.

Ein weiterer einfacher Gefallen [Prime Video] - 1. Mai

Blake Lively steht nach demIt Ends With Us anhaltenden Drama und den Anschuldigungen immer noch im Rampenlicht, aber im Mai wird sie aus einem anderen Grund wieder auf der Titelseite zu sehen sein. An der Seite von Anna Kendrick werden die beiden für die Drama-Fortsetzung Another Simple Favor wieder zusammenkommen, in der Livelys Emily Nelson versucht, das Leben von Kendricks Stephanie Smothers unbequem zu machen, indem sie eine unorthodoxe Form der Rache anstrebt, indem sie sie bittet, ihre Trauzeugin zu sein.

Thunderbolts* - 2. Mai

Der zweite und vorletzte Marvel Cinematic Universe Film für das Jahr 2025, Thunderbolts* folgt einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Antihelden, die die Aufgabe haben, die Welt zu retten und die wachsende Bedrohung durch die immens Mächtigen zu stoppen Sentry – alles unter dem wachsamen Auge von Valentina Allegra de Fontaine. Mit einer hochkarätigen Besetzung unter der Leitung von Florence Pugh wird dies zweifellos dazu beitragen, das umfangreiche Ensemble aufzubauen, das Avengers: Doomsday sein wird.

Star Wars: Geschichten der Unterwelt [Disney+] - 4. Mai

Star Wars Day bedeutet, dass Disney+ eine neue animierte Star Wars -Serie für seine Fans hat. Nachdem er in der Vergangenheit Tales of the Jedi und Tales of the Empire erhalten hat, tauscht Tales of the Underworld Helden und Schurken gegen Kriminelle und Gauner und nimmt Cad Bane und Asajj Ventress ins Visier, während sie versuchen, in einer weit, weit entfernten Galaxie weiter zu überleben und zu gedeihen.

Endziel: Bloodlines - 14. Mai

Es hat lange gedauert, aber die beliebte und langjährige Horrorserie kehrt zurück. Final Destination: Bloodlines führt uns zurück zu den Anfängen und sieht, wie eine junge Frau kämpft, um den Fängen des Todes zu entkommen und sich und ihre Familie vor dem Schicksal von Grizzlys zu schützen. Dieser Film wird auch einer der letzten Male sein, dass wir Tony Todd auf der Leinwand sehen werden, da der Schauspieler leider im November 2024 verstorben ist.

Love, Death & Robots: Volume 4 [Netflix] - 15. Mai

Die gefeierte und gut aufgenommene animierte Anthologie-Serie kehrt diesen Monat zurück und bietet eine Reihe neuer Kurzgeschichten, die für Sci-Fi-Fans geeignet sind. Die vierte Staffel von Love, Death & Robots " wird zweifellos versuchen, moralische und emotionale Grenzen zu überschreiten und gleichzeitig Episoden mit kreativem, künstlerischem und animiertem Flair zu liefern.

Staubwedel [Max] - 15. Mai

Duster HBO Max von Produzent J.J. Abrams ist eine Krimi-Dramaserie, die einem Fluchtfahrer für ein wachsendes Verbrechersyndikat folgt, dessen Leben aus den Fugen gerät und sich in verrückten, dummen und zunehmend gefährlichen Ereignissen entfaltet. In dieser Serie wird Josh Holloway die Hauptrolle des Jim spielen, eine Besetzung, die perfekt für eine Figur zu sein scheint, die im Südwesten der 1970er Jahre zu Hause sein soll.

Beeilen Sie sich morgen - 16. Mai

Sie kennen diesen Film vielleicht nicht, aber sobald wir einige seiner Darsteller auf Sie werfen, werden Sie es zweifellos sein wollen. The Weeknd, Jenna Ortega, Barry Keoghan und Riley Keough. Ja, Hurry Up Tomorrow bietet viele Stars von morgen, die alle in eine Handlung verwickelt sind, die sich um einen schlaflosen Musiker dreht, der einen Fremden trifft, der ihn bald auf einen unerwarteten Weg führt, um alles, was er über sich selbst weiß, in Frage zu stellen.

Murderbot [Apple TV+] - 16. Mai

Apple TV+ 's große neue Serie für den Monat. Murderbot dreht sich um Alexander Skarsgards Sicherheitsandroiden, einen Bot, der nach dem Hacken seiner Programmierung mit Emotionen und freiem Willen zu kämpfen beginnt, was letztendlich irreparablen Schaden anrichtet und gleichzeitig süchtig nach Fernsehen wird. Diese Sci-Fi-Dramaserie scheint eine ziemlich einzigartige und unvergessliche zu werden, wenn sie im Mai erscheint.

Mission: Impossible - Die letzte Abrechnung - 21. Mai

Die letzte Mission, die Tom Cruises Ethan Hunt voraussichtlich annehmen wird. Mission: Impossible - The Final Reckoning wird Jahre und Jahre voller Actionfilme abschließen, die sich um den größten und denkwürdigsten Agenten des IWF drehen, und dies ist ein Abschied, den nur wenige nachahmen können. Mit einem Budget von rund 400 Millionen US-Dollar und einer Dauer von fast drei Stunden wird dieser Film nicht nur der Blockbuster des Monats, sondern vielleicht sogar der Blockbuster des Jahres.

Lilo & Stitch - 23. Mai

Disneys neueste Serie von Live-Action-Remakes verlief in letzter Zeit überhaupt nicht nach Plan, vor allem, wenn man sich Snow White ansieht. Aber das alles könnte bald gerettet werden, wenn Lilo & Stitch auftaucht und die ikonische Geschichte des widerspenstigen Außerirdischen und seines gutherzigen menschlichen Freundes neu erzählt, während sie sich in der hawaiianischen Sonne sonnen und auf der Pazifikinsel Chaos anrichten wollen.

Jungbrunnen [Apple TV+] – 23. Mai

Apple TV+ s zweites großes Projekt des Monats und auch eine der eher ungewöhnlichen Produktionen in Spielfilmlänge. Fountain of Youth ist ein Action-Adventure im Blockbuster-Stil, in dem John Krasinski und Natalie Portman eine Gruppe von Entdeckern anführen, die den Globus durchkämmen und versuchen, die Vorteile des mythologischen Jungbrunnens zu entdecken und zu ernten. Dieser Film hat Guy Ritchie am Ruder und Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson und Stanley Tucci in der Besetzung, die eine unvergessliche und aufregende Indiana Jones -ähnliche Geschichte erzählen wollen.

Clarkson's Farm: Staffel 4 [Prime Video] - 23. Mai

Prime Video und seine Partnerschaft mit Jeremy Clarkson könnten sich jetzt verlangsamen, nachdem The Grand Tour abgeschlossen ist, aber das bedeutet nicht annähernd, dass sie vorbei ist. Die beiden kehren diesen Monat für eine neue Staffel der Dokumentarserie Clarkson's Farm zurück, die ein Schlaglicht auf die malerische ländliche Handlung von Diddly Squat Farm wirft und zeigt, wie der Moderator es schafft, ein weiteres hartes Jahr in der Viehzucht und Pflanzenproduktion zu überstehen.

Fear Street: Prom Queen [Netflix] - 23. Mai

Die Serie Fear Street war ein sehr beliebtes und erfolgreiches Unterfangen für Netflix, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass der Streamer seinen Abonnenten mehr davon bieten möchte. Prom Queen ist dieser neue Versuch, und er führt uns zurück in das Jahr 1988 zu Shadyside High, um die Geschichte zu erleben, wie ein unentdeckter Mörder in den Tagen vor der großen Zeremonie die Kandidaten für die Abschlussballkönigin ausschaltet.

Das phönizische Schema - 30. Mai

Wes Anderson kehrt Ende des Monats in die Kinos zurück, um ein brandneues, mit Stars besetztes Ensemble abzuliefern, das natürlich genauso seltsam ist wie die vorherigen. The Phoenician Scheme folgt Benecio Del Toros Zsa-Zsa Korda, einem wohlhabenden Geschäftsmann, der, nachdem er zu oft den Fängen des Todes entkommen ist, beschließt, seine Zukunft zu sichern, indem er sein Vermögen ausschließlich einer seiner Töchter übergibt. Wir werden nicht auf die gesamte Besetzung eingehen, um allen etwas Zeit zu sparen, aber wir erwarten Auftritte von Scarlett Johansson, Tom Hanks, Michael Cera, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Bryan Cranston, Rupert Friend und mehr.

Karate Kid: Legends - 30. Mai

Cobra Kai ist abgeschlossen und abgeschlossen, aber die fortlaufende Geschichte des Karate Kid -Universums ist noch lange nicht zu Ende. Als nächstes steht eine große Live-Action-Kinoproduktion an, in der nicht nur Ralph Macchios Daniel LaRusso, sondern auch Jackie Chans Mr. Han mitspielen, wenn die Veteranen des Franchise zusammenkommen, um den vielversprechenden Li Fong, gespielt von Ben Wang, zu trainieren, um ihm zu Erfolg und Ruhm im ultimativen Karate-Wettbewerb zu verhelfen.

Und da haben wir es, eine weitere Screen Time ist in den Büchern. Schauen Sie in ein paar Wochen wieder, um zu sehen, was der Juni und der Sommer für Kinobesucher und Abonnenten von Streaming-Diensten zu bieten haben.