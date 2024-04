Bildschirmzeit - Mai 2024

HQ

Wenn Sie schon immer einen Grund gesucht haben, ins Kino zu gehen, um einen aufregenden neuen Film auf der großen Leinwand zu sehen, haben wir gute Nachrichten für Sie. In diesem Monat gibt es eine Sammlung wirklich aufregender Filme, die ihr Debüt in den Kinos feiern, sowie einige Serien und kleinere Projekte, die auch für Streamer auf der ganzen Welt erscheinen. Egal, ob Sie auf der Suche nach actiongeladenen Epen, urkomischen Komödien, reiner Science-Fiction oder sogar ein bisschen Animation sind, dieser Mai hat etwas für Sie zu bieten.

Aber bevor wir zu dieser neuesten Folge von Screen Time kommen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf der Grundlage eines UK-Veröffentlichungskalenders getroffen, also stellen Sie sicher, dass Sie vor Ort nach genauen Auflistungen und Informationen suchen.

HQ

The Fall Guy - 2. Mai

Werbung:

Ryan Gosling dreht heutzutage nicht mehr allzu viele Filme, aber wenn er in einem Streifen mitspielt, ist das normalerweise ein ziemlich aufregendes Projekt. Das scheint auf jeden Fall der Fall zu sein bei The Fall Guy, einem Film, in dem Gosling einen Stuntman spielt, der die Aufgabe hat, den Hauptdarsteller eines Films zu finden, der von seiner Ex-Freundin inszeniert wird, die hier von Emily Blunt gespielt wird. Wenn es jemals einen Film gab, der als Beispiel dafür dienen konnte, warum Stunt-Darsteller in Zukunft bei Filmpreisverleihungen ausgezeichnet werden müssen, dann ist es zweifellos dieser.

HQ

Unfrosted [Netflix] - 3. Mai

Jerry Seinfeld in einem Film oder einer Fernsehserie zu sehen, ist heutzutage eine ziemliche Seltenheit, aber genau das bekommen wir mit Netflix' urkomischer dramatisierter Biografie darüber, wie Kellogg's die Pop-Tart geschaffen hat. In diesem Film, der als Unfrosted bekannt ist, werden auch Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer und sogar Hugh Grant mitspielen, was ihn zu einem der größten Angebote des Streamers für den kommenden Monat macht.

Werbung:

Clarkson's Farm Staffel 3 [Prime Video] - 3. Mai

Man kann über Jeremy Clarkson als Person sagen, was man will, aber er ist ein ausgezeichneter Fernsehmoderator, und das ist sonnenklar, da wir nicht genug von seinen dämlichen Eskapaden auf seinem ländlichen Diddly Squat Farm bekommen können. Während wir Clarkson und Kaleb bereits seit zwei Staffeln begleiten, wird das Duo in dieser dritten Staffel versuchen, Schweine zu züchten und in dem anspruchsvollen finanziellen Klima, mit dem Landwirte in ganz Großbritannien konfrontiert sind, weiter zu überleben und zu gedeihen.

HQ

Star Wars: Tales of the Empire [Disney+] - 4. Mai

Anlässlich des jährlichen Star Wars Day kehrt Disney zu seiner kurzen Anthologie-Serie mit einer neuen Reihe von Episoden zurück, die dieser Zeit und den Charakteren gewidmet sind, die dazu beigetragen haben, die Galactic Empire zu definieren. Das offen benannte Tales of the Empire wird eine Reihe von Geschichten bieten, die einen Blick auf Charaktere werfen, die wir entweder sehr gut oder kaum kennen, und das alles in dem erstaunlichen Stil, den wir dank The Clone Wars lieben gelernt haben.

HQ

Dunkle Materie [Apple TV+] - 8. Mai

Der Mai wird für Apple recht stabil sein, denn die mit Abstand größte und aufregendste Neuerung, die für diesen Monat geplant ist, ist die Sci-Fi-Dramaserie Dark Matter. In dieser Serie führt Joel Edgerton den Fall als einen Mann an, der von einer alternativen Version seiner selbst entführt wurde. Dann muss er durch Leben und Realitäten rennen, um seine Familie vor sich selbst zu retten. Unnötig zu erwähnen, dass dies eine ziemlich verblüffende Geschichte sein wird, wenn sie auf dem Streamer debütiert.

HQ

Königreich des Planet der Affen - 9. Mai

Die Affensaison neigt sich im Mai dem Ende zu. Nach Godzilla x Kong: The New Empire und Monkey Man bringt uns dieser Mai Kingdom of the Planet of the Apes, das nächste Kapitel der Live-Action-Serie und einen effektiven Neustart zur gleichen Zeit, da es viele Jahre nach Caesars Rebellion spielt. Während wir uns auf digitale Affenauftritte von Kevin Durand und Dichen Lachman freuen können, führt Freya Allen aus The Witcher die menschliche Besetzung als junge Frau an, die versucht, auf einer sehr feindlichen, von Primaten geführten Erde zu überleben.

HQ

IF - 17. Mai

Ryan Reynolds kommt auf jeden Fall herum. Der ikonische Schauspieler wird in diesem Sommer die Hauptrolle in Deadpool & Wolverine spielen, aber davor wird er auch an der Seite der jungen Cailey Fleming in der nächsten Regie- und Drehbucharbeit von The Office und A Quiet Place John Krasinski zu sehen sein. In IF dreht sich alles um imaginäre Freunde und Reynolds und Fleming helfen dabei, ausrangierte imaginäre Gefährten zu finden, neue Menschen, mit denen sie sich verbinden und verbinden können.

HQ

Furiosa: A Mad Max Saga - 24. Mai

Ein weiterer großer Action-Blockbuster, der im Mai erscheint. Es hat fast ein Jahrzehnt gedauert, bis Regisseur George Miller in die Mad Max Welt zurückgekehrt ist, aber zum Glück tun wir dies in Form einer Prequel-Geschichte, die diktiert und dokumentiert, wie Furiosa ihre Kindheit in der gefährlichen Einöde Australiens überlebte und zu Immortan Joe Imperator aufstieg. Während wir dieses Mal nicht Tom Hardys Mad Max sehen werden, wird Chris Hemsworth als Dr. Dementus auftreten, der Antagonist von Anya Taylor-Joys Titelheldin.

HQ

Der Garfield-Film - 24. Mai

Chris Pratt schafft es tatsächlich, animierte Rollen aufzusaugen. Der Schauspieler knüpft an den Erfolg von The Super Mario Bros. Movie an, indem er sein Talent in The Garfield Movie leiht, wo er der titelgebenden, Lasagne liebenden, Montag hassenden Katze seine Stimme leiht, die zusammen mit seinem Vater Vic, hier gesprochen von Samuel L. Jackson, und seinem guten Freund und Gefährten Odie in ein Raubabenteuer verwickelt wird.

HQ

Atlas [Netflix] - 24. Mai

Und zum Abschluss des Monats haben wir einen weiteren großen Streifen von Netflix. Der Streamer liebt es, mit Jenny from the Block zu arbeiten, und genau das sehen wir wieder einmal mit dem Sci-Fi-Actionfilm Atlas. In diesem Film versucht Jennifer Lopez, einen abtrünnigen KI-Soldaten zu finden, mit dem sie eine mysteriöse Vergangenheit teilt und der das Potenzial hat, alle Kriege zu beenden, indem er einfach die Menschheit beendet. Unnötig zu erwähnen, dass Lopez' Atlas Shepherd das nicht zulassen kann.

HQ

Damit endet eine weitere Folge von Screen Time. Kommen Sie in ein paar Wochen wieder, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was der Juni 2024 für Film- und Fernsehfans bereithält.