Bildschirmzeit - Mai 2023

Es ist fast Sommer, was zweifellos bedeutet, dass viele von Ihnen anfangen, die helleren Nächte zu genießen, aber wir sind hier, um Ihnen neun Gründe zu nennen, warum Sie das Sonnenlicht gegen blaues Licht eintauschen sollten, da in diesem Mai eine Reihe aufregender Filme und Fernsehserien zu sehen sind, die alle in die Kinos und Streaming-Dienste kommen.

Aber bevor wir zu ihnen kommen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also schaut unbedingt in den lokalen Kinos und Streamern nach genauen Daten und Listen. Nun, das ist aus dem Weg, lassen Sie uns in die neueste Folge von Screen Time eintauchen.

Star Wars Visions - Band 2 [Disney+] - 4. Mai

Anlässlich des diesjährigen Star Wars Day haben sich Disney und Lucasfilm mit einer Reihe von Animationsstudios aus der ganzen Welt zusammengetan, um eine Sammlung einzigartiger Kurzfilme zu erstellen, die in A Galaxy Far, Far Away spielen. In Band 2 von Star Wars Visions werden renommierte Studios wie Aardman, El Guiri, Studio La Cachette, Punkrobot, Studio Mir, Triggerfish und mehr zu sehen sein, die alle ihre eigene persönliche Sichtweise und ihr eigenes Flair in die weitere Star Wars-Welt einbringen.

Silo [Apple TV+] - 5. Mai

In der großen Apple TV+-Erweiterung des Monats wird Rebecca Ferguson in einer Live-Action-Adaption von Hugh Howeys Büchern als Ingenieurin zu sehen sein, die beginnt, Fragen zu ihrem eigenen Lebensunterhalt zu stellen. Diese Serie, die als Silo bekannt ist, nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch eine postapokalyptische Welt, die von den Mauern des riesigen unterirdischen Bauwerks definiert wird, in dem die Überreste der Menschheit aus einer vermeintlich giftigen und zerstörten Außenwelt untergebracht sind.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5. Mai

Der nächste Marvel Cinematic Universe-Streifen ist wohl der größte Film des Monats und wird versuchen, die Geschichte vieler der berühmten kosmischen Superhelden abzuschließen, aus denen der Guardians of the Galaxy besteht. Chris Pratts Peter Quill und die Bande müssen erneut die Galaxie retten, während sie nach einer emotional verstörten Gamora suchen und sich mit ihr wiedervereinen, dies wird der letzte Marvel-Film von Regisseur James Gunn sein, jetzt, da er Co-Boss bei DC ist.

Das Muppets-Chaos [Disney+] - 10. Mai

Sie sind zwar nicht mehr die Entertainment-Titanen, die sie einmal waren, aber The Muppets sind immer noch ikonisch, weshalb es großartig ist, sie wieder als Headliner ihrer eigenen Serie zu sehen. The Muppets Mayhem wird die Besetzung der Marionetten der Electric Mayhem-Band sehen, die ihr erstes Studioalbum aufnehmen wollen, alles mit Hilfe vieler Stars aus der Welt der Musik, sei es Weird Al Yankovic, Tommy Lee, Ziggy Marley, Kesha und mehr.

Die Mutter [Netflix] - Mai 12

Netflix hat ein paar große Projekte für Mai geplant, aber sein Premierenfilm ist ohne Zweifel der von Jennifer Lopez geleitete The Mother. In diesem Film wird J-Lo als ehemalige Attentäterin zu sehen sein, die in die mörderische Welt des Auftragsmordes zurückgekehrt ist, um die Tochter zu schützen, die sie vor vielen Jahren aufgegeben hat. Dieser weltumspannende Film ist actionreich und wird J-Lo's Action-Talente auf die Probe stellen.

Beau hat Angst - 19. Mai

Ari Aster ist in Hollywood zu einer ziemlichen Ware geworden, da die letzten beiden Werke des Regisseurs zu ziemlich großen Hits wurden. Aber kann Aster ein drittes Mal in Folge Gold schlagen? Genau das will der Regisseur mit dem von Joaquin Phoenix überschriebenen Beau Is Afraid erreichen, der sich um einen von Angst geplagten Mann dreht, der sich auf einer Reise nach Hause seinen dunkelsten Ängsten stellen muss.

Fast X - 19. Mai

Wenn Guardians Vol. 3 wohl der größte Film des Monats ist, ist Fast X das, womit er zu kämpfen hat. Im vorletzten Teil der hochoktanigen Action-Serie treten Vin Diesels Dom Toretto und seine Großfamilie gegen Jason Momoas Dante an, in einem weltumspannenden Abenteuer, bei dem ein Haufen ehemaliger Feinde, die zu Verbündeten wurden, zum Einsatz gerufen werden, um diese überwältigende Bedrohung zu besiegen.

FUBAR [Netflix] - 25. Mai

Während viele annehmen würden, dass Arnold Schwarzeneggers Tage, in denen er als Filmstar in den Arsch getreten hat, vorbei sind, möchte der Star hinter Terminator, Predator, Conan und unzähligen anderen großartigen Actionfilmen sein TV-Debüt in der Netflix-Actionserie FUBAR geben. Als Arnie einen Ex-CIA-Agenten spielt, der zurück ins Feld gezerrt wird, um einen in Schwierigkeiten geratenen Vermögenswert zu retten, untersucht FUBAR, was passiert, wenn eine Mission schließlich tiefe Familiengeheimnisse aufdeckt und Vater und Tochter zusammenbringt, wie es keiner von beiden erwartet hätte.

Die kleine Meerjungfrau - 26. Mai

Disneys Trend, Live-Action-Versionen seiner beliebten Animationsfilme zu erstellen, setzt sich diesen Mai fort, wenn The Little Mermaid auf die große Leinwand zurückkehrt. In diesem Film, der die ikonische Geschichte von Liebe und Verlust nacherzählt, wird Halle Bailey die widersprüchliche Meerjungfrau Ariel porträtieren, während Melissa McCarthy angezapft wurde, um Ursula zum Leben zu erwecken, Jonah Hauer-King als Prince Eric und Javier Bardem als strenger King Triton. Wird dieses Remake in der Lage sein, die Magie des Originals einzufangen? Nur die Zeit wird es zeigen.

Da haben wir es. Ein weiterer Monat in den Büchern. Kehren Sie auf jeden Fall Ende Mai zurück, um zu sehen, was der Juni 2023 für Kinobesucher und Streaming-Fans gleichermaßen bereithält.