Bildschirmzeit - Juni 2024

Der Juni ist da. Während dies für Gamer einen stabileren Monat bedeutet, der sich hauptsächlich auf die Rückkehr zu bestehenden und wachsenden Spielen konzentriert, bedeutet es für Film- und TV-Fans, dass sie mit einer Mega-Liste kommender und wirklich vielversprechender Filme und Serien, die in Kinos und auf Streamern debütieren, absolut überschwemmt werden.

Wie üblich haben wir unsere Auswahl für die Screen Time dieses Monats auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also überprüfen Sie unbedingt vor Ort die genauen Listen und Daten. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, lassen Sie uns weitermachen.

Star Wars: The Acolyte [Disney+] - 4. Juni

Vielleicht eines der aufregendsten Live-Star Wars Action-Projekte seit Jahrzehnten. Star Wars: The Acolyte begibt sich auf unerforschtes Terrain, indem es eine Geschichte webt, die 100 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker Saga spielt. Diese Serie zeichnet die letzten Tage der High Republic -Ära und den stetigen Aufstieg der Dark Side und der Sith auf, während sie sich um eine neue Besetzung von Charakteren dreht, die wir noch nie zuvor in einem Live-Action-Format gesehen haben.

Bad Boys: Ride or Die - 5. Juni

Will Smith und Martin Lawrence kehren zu der urkomischen und langjährigen Buddy-Cop-Action-Comedy-Serie zurück. Bad Boys: Ride or Die ist der vierte Teil der Serie und zeigt Mike und Marcus, wie sie den Namen ihres in Ungnade gefallenen und inzwischen verstorbenen Kapitäns reinwaschen müssen, während sie als Flüchtlinge und mutmaßliche Kriminelle von einer Vielzahl fieser und sehr gefährlicher Feinde gejagt werden.

Die Beobachteten - 7. Juni

Die Tochter von M. Night Shyamalan gibt hier ihr Regiedebüt in Spielfilmlänge in dem von Dakota Fanning geleiteten The Watched. Dieser Film spielt in der irischen Landschaft und zeigt eine Ansammlung von Fremden, die in einem entfernten Bunker gefangen sind, der ihnen als einziger Schutz vor mysteriösen und furchterregenden Monstern dient, die nachts durch den umliegenden Wald schleichen.

Hit Man [Netflix] - 7. Juni

Glen Powell setzt seine Hollywood-Dominanz fort, indem er nun die Hauptrolle in der vielversprechenden Action-KomödieHit Man von Netflix spielt. Dies ist eine dramatisierte Nacherzählung der wahren Geschichte eines Professors, der als Auftragskiller für seine örtliche Polizeibehörde arbeitet und wie er sich in eine dubiose einheimische Frau, gespielt von Adria Arjona, verliebt, die seinen Dienst in Anspruch nimmt.

The Boys: Staffel 4 [Prime Video] - 13. Juni

Die äußerst beliebte Superheldenserie von Prime Video kehrt diesen Monat zurück und zeigt, wie Billy Butcher und die Gang erneut mit Homelander und Vought aneinandergeraten, um den letztgenannten Megakonzern zu Fall zu bringen. In dieser Staffel wird die Bande in mehr politische Turbulenzen verwickelt sein als je zuvor, während die zivilen Spannungen inmitten der wachsenden Starlighter-Bewegung weiter zunehmen.

Inside Out 2 - 14. Juni

Die Fortsetzung des gut aufgenommenen Pixer-Films setzt ein, als der Gastgeber Riley den Ausflug ins Teenageralter unternimmt und beginnt, neue Emotionen und Probleme zu erleben. In diesem Film werden Anxiety, Envy, Embarrassment und Ennui vorgestellt und diese neuen Emotionen mit der zurückkehrenden Bande von Joy, Sadness, Anger, Fear und Disgust konfrontiert.

Sasquatch Sonnenuntergang - 14. Juni

Vielleicht der bizarrste Film des Jahres. David und Nathan Zellners Sasquatch Sunset ist ein seltsamer und wunderbarer Abenteuerfilm, der einer Sasquatch-Familie bei ihren täglichen Geschäften folgt. Mit Jesse Eisenberg, Riley Keough, Christopher Zajac-Denek und Nathan Zellner, die alle im Film auftreten, wird dieser Film keine Dialoge enthalten und sich stattdessen auf ursprüngliches Grunzen und Stöhnen verlassen, um seine Erzählung zu vermitteln.

House of the Dragon: Staffel 2 [Max/Sky/Now TV] - 17. Juni

Im Juni ist es an der Zeit, nach Westeros zurückzukehren. Die zweite Staffel von House of the Dragon wird weiterhin Fire and Blood adaptieren und die Geschichte der Dance of Dragons erzählen. Mit dem Greens unter der Leitung von Alicent Hightower und dem Blacks von Rhaenyra Targaryen wird diese Staffel versuchen, Sie mit verdrehten politischen Handlungen und actiongeladenen Fantasy-Schlachten zu überraschen und zu schockieren, die nur in einer Kreation von George R.R. Martin zu finden sind.

Die Bikeriders - 21. Juni

Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon und mehr. The Bikeriders ist ein starbesetztes Krimidrama, das sich um einen Motorradclub im Mittleren Westen dreht, der sich von einer sozialen Kleinstadt zu einer gewalttätigen kriminellen Fraktion entwickelt. Dieser Film, der von Jeff Nichols geschrieben und inszeniert wurde, wird untersuchen, wie einer der Biker zwischen der Loyalität zum Club und seinem Partner wählen muss.

Der Exorzismus - 21. Juni

Russell Crowe in einem Exorzismusfilm? Haben wir das nicht schon einmal gesehen? Ja. The Exorcism mag sehr ähnlich klingen wie das jüngste The Pope's Exorcist, aber dieser Film ist anders, wo es darauf ankommt. In diesem Film spielt Crowe einen Schauspieler, der während eines Kampfes mit Drogen und Alkohol mit unheimlichen Problemen und Situationen konfrontiert wird, die zu erschütternd sind, um etwas anderes als übernatürlicher Natur zu sein...

Triggerwarnung [Netflix] - 21. Juni

Jessica Alba wird in Netflix' kommendem Actionstreifen Trigger Warning eine erfahrene Spezialeinheit spielen, die es mit einer gewalttätigen lokalen Bande aufnimmt. Dieser Film dreht sich um die Tochter eines Barbesitzers, die nach ihrer Rückkehr nach Hause und dem Erbe dieser Bar mit der bösartigen und grausamen Bande ihrer Heimatstadt in Konflikt gerät.

Der Bär: Staffel 3 [Disney+] - 27. Juni

Jeremy Allen White kehrt diesen Juni auf die Fernsehbildschirme zurück, wenn die dritte Staffel von The Bear auf Disney+ erscheint. Dieses Mal wird sich die BandeBeef des Restaurants wieder einmal gegenseitig an die Gurgel gehen, während sie versuchen, weiter zu wachsen und das einst heruntergekommene und schmutzige Fast-Food-Restaurant zu einem raffinierten und stilvollen Lokal zu entwickeln. Unnötig zu erwähnen, dass Sie in dieser kommenden Episodensammlung viel Geschrei und Fluchen erwarten können.

Horizon: Eine amerikanische Saga - Kapitel 1 - 28. Juni

Kevin Costner liebt das Western-Setup. Im Juni dieses Jahres erscheint der erste Teil seiner großen und ehrgeizigen Western-Saga, die eine 15-jährige Periode aufzeichnet, die die Jahre vor, während und nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg abdeckt. Horizon: An American Saga - Chapter 1 ist der Beginn dieser Bemühungen, ein Film, dem eine Fortsetzung folgen wird, die etwa sechs Wochen später in die Kinos kommen soll.

Arten der Freundlichkeit - 28. Juni

Regisseur Yorgos Lanthimos scheint nicht aufzuhören, und er scheint auch nicht gerne mit jemandem zu arbeiten, der nicht Emma Stone oder Willem Dafoe ist. Im Juni dieses Jahres wird das Trio nach dem kürzlichen Debüt von Poor Things wieder in Aktion treten und Kinds of Kindness debütieren, ein Comedy-Drama, das die Geschichte einer Vielzahl einzigartiger Charaktere erzählt. Mit Jesse Plemons und Margaret Qualley in den Hauptrollen ist dieser Film für die reinen Kinoliebhaber da draußen.

Ein ruhiger Ort: Tag eins - 28. Juni

Was geschah an dem Tag, an dem die Erde verstummte? Genau das will A Quiet Place: Day One erforschen, denn in diesem Prequel versuchen Lupita Nyong'o und Joseph Quinn, an dem Tag zu überleben, an dem die blutrünstigen Monster, die über Geräusche jagen, zum ersten Mal auf unserem Planeten auftauchten. Dieser Film, der als Spin-off und nicht als dritter Teil der von Emily Blunt geleiteten und von John Krasinski geschaffenen und inszenierten Franchise konzipiert wurde, scheint vor Spannung zu platzen.

A Family Affair [Netflix] - 28. Juni

Im dritten von drei großen Filmen, die diesen Monat auf Netflix erscheinen,A Family Affair spielen Zac Efron, Nicole Kidman und Joey King die Hauptrollen in dieser romantischen Komödie über eine junge Frau, ihre Mutter und ihren Chef, die sich in das Leben des anderen verwickeln, nachdem sich unerwartet eine Beziehung gebildet hat.

Damit ist diese Episode von Screen Time beendet. Schauen Sie nächsten Monat wieder bei uns vorbei, um zu sehen, was der Juli 2024 bringt.