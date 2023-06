Bildschirmzeit - Juni 2023

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich die Sommersonne genießen wollen, tun Produktionsfirmen und Streamer auf der ganzen Welt alles, was nötig ist, um euch drinnen zu halten. Zu diesem Zweck gibt es in diesem Monat eine Menge aufregender Filme und Fernsehserien, die ihr Debüt in Kinos und auf Streaming-Diensten auf der ganzen Welt geben.

Aber bevor wir uns mit der neuesten Folge von Screen Time befassen, lassen Sie uns ein paar kurze Vorkehrungen treffen: Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also überprüfen Sie unbedingt die genauen lokalen Listen, bevor Sie in Ihr lokales Kino gehen.

Spider-Man: Quer durch das Spider-Verse - 2. Juni

Der Juni beginnt unglaublich stark mit dem Nachfolger des äußerst beliebten Spider-Man: Into the Spider-Verse. Spider-Man: Across the Spider-Verse sieht Shameik Moores Miles Morales zurück und hat nun die Aufgabe, einer ganzen Armee von Spider-People beizubringen, was es bedeutet, ein Held zu sein. Mit Hailee Steinfelds Gwen und Jake Johnsons Peter, die ebenfalls zurückkehren, entwickelt sich dieser animierte Streifen zu einem der besten des Jahres.

Transformers: Aufstieg der Bestien - 9. Juni

Transformers: Rise of the Beasts spielt Jahre nach der Ankunft von Bumblebee auf der Erde und ist der nächste Teil der neu gestarteten Franchise, in dem die Maximals, Predacons und die Terrorcons in den Kampf zwischen den Autobots und den Decepticons eingeführt werden sollen. Dieser actiongeladene Streifen spielt in den 90er Jahren und zeigt Anthony Ramos als einen Mann, der in einen Krieg mechanischer Außerirdischer verwickelt ist, gesprochen von Peter Cullen, Ron Perlman, Pete Davidson, Michelle Yeoh, Peter Dinklage, John DiMaggio, Liza Koshy und mehr.

Flamin' Hot [Disney+] - 9. Juni

Wir alle haben sie schon gegessen, aber wissen wir alle, wie sie entstanden sind? Flamin' Hot ist eine dramatisierte Biografie über Richard Montañez, einen Hausmeister aus Frito Lay, der sich auf sein mexikanisches Erbe besann, um die Lebensmittelindustrie massiv zu verändern und schließlich den Flamin' Hot Cheetos-Geschmack hervorzubringen.

Der überfüllte Raum [Apple TV+] - 9. Juni

Apple TV+'s großes Angebot für den Monat Juni sieht Tom Holland zurück in der Hauptrolle, und dieses Mal spielt er einen verstörten jungen Mann, dem ein Mord angehängt wird, den er anscheinend nicht begangen hat. The Crowded Room ist eine Geschichte, die durch ein Verhör erzählt wird, wobei Amanda Seyfried die Rolle von Detective Rya übernimmt, einer Frau, die versucht, den Fall zu lösen, bevor der wahre Mörder erneut zuschlägt.

Der Blitz - 16. Juni

Niemand kann leugnen, dass DC im Filmbereich lange Zeit auf dem Rückzug war, aber nach den ersten Eindrücken zu urteilen, ist The Flash dabei, das zu ändern. Mit Ezra Miller als Barry Allen in der Hauptrolle spielt dieser Film mit Dimensionen und mehreren Zeitlinien und sieht nicht nur Ben Affleck als Bruce Wayne/Batman zurück, sondern auch Michael Keaton, neben einigen Veränderungen in der Form der Krytopianer, die neben den Haupthelden erscheinen.

Keine harten Gefühle - 16. Juni

Es ist ziemlich selten geworden, Komödien auf der großen Leinwand zu sehen, aber Regisseur Gene Stupnitsky tut sich mit Jennifer Lawrence zusammen, um zu beweisen, warum dies nicht der Fall sein sollte. In No Hard Feelings schlüpft Lawrence in die Rolle einer jungen Frau, die die Aufgabe hat, einen introvertierten jungen Mann aus seinen schüchternen Neigungen zu befreien, bevor er aufs College geht, und wie zu erwarten, öffnet dies die Tür für eine Reihe von verrückten Ausflügen und Späßen.

Extraction 2 [Netflix] - 16. Juni

Chris Hemsworth ist für seine Actionrollen bekannt geworden, und diesen Juni setzt er diese Bemühungen in der Fortsetzung von Netflix' Extraction fort. In diesem Film, der einfach als Extraction 2 bekannt ist, kehrt Hemsworth als Tyler Rake zurück, der sich anzieht, um eine Familie zu beschützen und zu befreien, die der Gnade eines georgischen Gangsters ausgeliefert und in einem unglaublich tödlichen Gefängnis gefangen ist. Als die Dinge aus den Fugen geraten, werden Rake und sein Team gejagt und sehen sich einem rachsüchtigen Gangster gegenüber.

Geheime Invasion [Disney+] - 21. Juni

Es ist ein bisschen selten geworden, eine neue Marvel Studios TV-Serie zu sehen, aber zum Glück werden wir diesen Juni genau das bekommen. Secret Invasion werden Samuel L. Jacksons Nick Fury und Ben Mendelsohns Talos sich zusammentun und versuchen, die Skrulls aufzuhalten, die in die höchsten Regierungen und Organisationen der Marvel Universe eingedrungen sind und sie infiltriert haben. Mit Don Cheadle und Cobie Smulders als Rhodie und Maria Hill heißt diese Serie auch Olivia Colman und Emilia Clarke im MCU willkommen.

Asteroidenstadt - 23. Juni

Mit The French Dispatch im Rücken ist Wes Anderson bereits bereit, sein nächstes abendfüllendes Werk zu debütieren, wobei dies das komödiantische Drama Asteroid City sein wird. Mit einer absurd besetzten Besetzung, darunter Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Margot Robbie, Adrien Brody, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Steve Carell, Jeffrey Wright und mehr, wird dieser bizarre Film untersuchen, wie ein Junior-Sterngucker-Kongress durch weltverändernde Ereignisse gestört wird.

The Witcher - Staffel 3 Band 1 [Netflix] - 29. Juni

Es hatte seine Kritiker und Gegenreaktionen, aber das hat Netflix' The Witcher nicht davon abgehalten, eines der größten Projekte der Streamer zu sein. Im Juni dieses Jahres kehrt die Serie für den ersten Teil ihrer dritten Serie zurück, mit der das Time of Contempt-Buch adaptiert werden soll. Diese Serie wird auch das letzte Mal sein, dass Henry Cavill das Wolfsmedaill und die Hexerklinge von Geralt von Riva anzieht und anzieht, und wird in zwei Teilen erscheinen, wobei der zweite Band Ende Juli erscheint.

Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals - 30. Juni

Zum Abschluss des Monats wird Harrison Ford zum letzten Mal als ikonischer Indiana Jones auf der Kinoleinwand zu sehen sein. Im fünften und letzten Abenteuer, in dem Ford die Peitsche trägt und den Fedora trägt, wird sich Indy mit Helena Shaw von Phoebe Waller-Bridge zusammentun, um ein mythisches Artefakt zu finden, das den Lauf der Geschichte verändern soll, bevor Mads Mikkelsons Jürgen Völler es zuerst in die Hände bekommt.

Egal, ob Sie ein Action-, Comedy-, Drama- oder Biografie-Fan sind, dieser Juni hat etwas für Sie. Um zu sehen, ob der Juli diesem Beispiel folgen wird, sollten Sie in einem Monat für die nächste Folge von Screen Time zurückkehren.