Bildschirmzeit – Juli 2026

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Der Sommer steht wirklich vor der Tür. Die Temperaturen sind heiß, und während viele von euch sich im Sonnenschein sonnen, suchen diejenigen, die eine Pause von der Hitze suchen, vielleicht nach einer neuen Serie zum Verschlingen oder einem neuen Film im Kino. Wenn das nach dir klingt, solltest du nicht verpassen, was wir im Juli in der Screen Time hervorgehoben haben.

Wie üblich haben wir, bevor wir weitermachen, unsere Auswahl nach einem britischen Veröffentlichungskalender getroffen, also überprüfen Sie unbedingt lokal auf genaue Listen und Informationen.

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Minions & Monster – 1. Juli

Wenn es um Animation im Juli geht, gibt es in den Kinos diesen Monat nur eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Illumination, frisch von der Kinospitze mit The Super Mario Galaxy Movie, kehrt für das neueste Minions-Abenteuer im Spin-off-Film Minions & Monsters zurück. Das Projekt spielt in den 1920er Jahren in Hollywood und zeigt die albernen gelben Helden, wie sie versuchen, die Welt zu retten, nachdem sie allerlei verrückte und furchterregende Monster auf sie losgelassen haben.

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X-Men '97: Staffel 2 [Disney+] - 1. Juli

Disney+ hat diesen Juli nur eine sehr begrenzte Auswahl an neuen Projekten, aber dasjenige, das Ihr Interesse wahrscheinlich wecken wird, ist der Beginn der nächsten Staffel des animierten Erfolgs X-Men '97. Diese zweite Episodenrunde wird erforschen, wie die X-Men sich nach ihrer Zeitverbreitung wiedervereinen, alles mit dem eigentlichen Ziel, Apocalypse zu besiegen und zu verhindern, dass das Leben, wie sie es kennen, in einen schrecklichen und grausamen Albtraum verwandelt wird.

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Enola Holmes 3 [Netflix] – 1. Juli

Netflix-Fans haben schon zweimal bewiesen, dass sie es genießen, die Abenteuer von Millie Bobby Browns titelgebendem jungen Detektiv zu verfolgen, was die Ankunft von Enola Holmes 3 umso besonderer macht. Im nächsten Kapitel der Saga wird Enola damit beauftragt, ihren Bruder Sherlock, gespielt von Henry Cavill, zu finden und zu retten – eine Herausforderung, die auf Kosten ihres Glücks geht und dazu führt, dass sie ihre Hochzeit abdankt, um ihren geliebten Bruder zu finden.

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Die Einladung – 3. Juli

A24 hat diesen Monat nur einen großen Film für das Publikum in der Pipeline (der je nach Region vielleicht schon erschienen ist), nämlich die Comedy-Drama-Folge The Invite. Dieser Film dreht sich um ein Paar, das Schwierigkeiten durchmacht, dessen Beziehung durch Nachbarbesuch noch mehr gefordert und belastet wird und bald eine Nacht auf unerwartete Weise auseinanderführt. The Invite verfügt außerdem über eine vielschichtige Kernbesetzung, darunter Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz und Edward Norton.

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Silo: Staffel 3 [Apple TV] – 3. Juli

Apple TV wird uns bald wieder unter die Erde führen für das mit Spannung erwartete dritte Kapitel der Sci-Fi-Dramaserie Silo. Mit Rebecca Ferguson erneut in der Hauptrolle zeigt diese nächste Folge, wie Julliette Nichols nach ihrer Reinigung in den Silo zurückkehrt, während der Rest der Gemeinschaft sich an Geheimnisse gewöhnt, die ans Licht kommen und ihre gesamte isolierte und geschützte Existenz gefährden könnten.

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Moana – 10. Juli

Du hast nicht darum gebeten, aber Disney hat es trotzdem gemacht. Das neueste der Live-Action-Remakes etablierter animierter Disney-Projekte zeigt das jüngste und beliebte peloponnesische Abenteuer Moana in einem neuen Format auf die große Leinwand. Dwayne Johnson kehrt als Maui zurück, und die Geschichte ist dieselbe, aber die beliebte und eindrucksvolle animierte Palette wird gegen authentische Live-Action ersetzt, was einen Film ergibt, den man wahrscheinlich entweder lieben oder hassen wird.

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Evil Dead Burn – 10. Juli

Dieser Juli wird nicht der schwerste oder denkwürdigste Horrormonat sein, aber wenn du etwas suchst, das dir einen Schrecken abschreckt, ist Evil Dead Burn der richtige Film für dich. Die Prämisse dieses Films zeigt, wie eine Witwe versucht, die quälenden Deadites zu überleben, die ihre Familie befallen haben und ihr emotionale Qualen zufügen – alles nach dem tragischen Tod ihres Partners.

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Lucky [Apple TV] – 15. Juli

Apple TV hat im Juli ein paar spannende Tricks auf Lager, aber der, der wahrscheinlich auf der Liste vieler steht, ist Lucky. Diese Krimi-Action-Serie folgt einer geläuterten Verbrecherin, gespielt von Anya Taylor-Joy, die gezwungen ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, nachdem sie von ihrem langjährigen Partner genäht wurde – eine Wendung, die sie ins Visier gefährlicher Verbrecher bringt und für ihre Freiheit und ihr Leben kämpft...

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The Hawk [Netflix] – 16. Juli

Golf und Comedy-Unterhaltung passen einfach zusammen, na ja... Ein Ball in einem Loch. Nach Happy Gilmore 2 kehrt Netflix mit The Hawk zu dieser Szene zurück, einer Comedy-Serie, in der wir Will Ferrell in der Hauptrolle eines überholten Golfprofis finden, der beschließt, aufs Green zurückzukehren, um seine Brillanz zurückzugewinnen, obwohl er zwei Jahrzehnte hinter seinem Können liegt.

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Die Odyssee – 17. Juli

Es gibt zwei Filme, die als Kassengiganten des Juli hervorstechen (vielleicht sogar 2026 insgesamt), und der erste davon ist das mit Spannung erwartete nächste große Projekt von Regisseur Christopher Nolan. Die Odyssee ist eine Nacherzählung des berühmten griechischen Mythos, in dem Odysseus zehn Jahre lang auf See verloren ging, als er nach der Schlacht von Troja nach Griechenland zurückkehren wollte. Mit einer stark besetzten Besetzung, darunter Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal und viele mehr, sollten Sie diesen Film nicht verpassen.

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Stuart scheitert daran, das Universum zu retten [HBO Max] – 23. Juli

Wir haben den Spin-off The Big Bang Theory schon mit Young Sheldon gesehen, aber dies ist ohne Zweifel die ambitioniertere und ungewöhnlichere Alternative. Stuart Fails to Save the Universe rückt Kevin Sussmans Stuart Bloom ins Rampenlicht und zeigt den Comicladenbesitzer (und berüchtigten Nerd) ins Rampenlicht gedrängt und beauftragt, eine Katastrophe zu verhindern, nachdem er die etablierte Ordnung gestört hat, als er ein Experiment störte, das er nicht verstand.

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Spider-Man: Brand New Day – 31. Juli

Nach The Odyssey ist die andere große Kinokasse für Juli der neueste Spider-Man-Film mit Tom Holland an der Spitze. Jahre nach den Ereignissen von No Way Home setzt Spider-Man: Brand New Day Peter Parker allein und isoliert an, wie er ein tristeres Leben führt, das erschüttert wird, als eine Reihe von Schurken ihn gleichzeitig ins Visier nimmt, was zu einer mutationalen Veränderung in seinem Körper führt, die etwas mehr erweckt... animalisch.

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Batman: Caped Crusader: Staffel 2 [Prime Video] - 31. Juli

Abschließend bleibt Prime Video beim Superhelden-Thema und bereit, die zweite Staffel seiner animierten Batman-Serie Caped Crusader anzubieten. Wieder einmal in den 1930er Jahren angesiedelt, wird diese einzigartige Version der Batman-Lore den Dunklen Ritter gegen eine Reihe von Schurken mit einem eher zeittypischen Thema zeigen – alle mit der Seele von Gotham City auf dem Spiel.

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Es versteht sich von selbst, dass es diesen Juli viel gibt, worauf man sich freuen kann. Aber es gibt auch eine Menge zu beachten für die kommenden Monate, also vergiss nicht, in einem Monat zurückzukehren, um zu sehen, was der August für Kinobesucher und Nutzer von Streaming-Diensten bereithält.