Bildschirmzeit - Juli 2024

Produktionsgiganten haben es schon immer geliebt, Tonnen von vielversprechenden und aufregenden Filmen für eine Sommerveröffentlichung aufzuheben, und genau das ist uns auch in diesem Jahr wieder passiert. Nach einem Mega-Juni bringt dieser Juli eine Reihe vielversprechender Projekte, die Ihre Aufmerksamkeit verdienen, in einer Vielzahl von Genres.

Auch hier haben wir unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also überprüfen Sie unbedingt vor Ort die genauen Listen und Daten. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, lassen Sie uns in eine weitere Episode von Screen Time eintauchen.

Beverly Hills Cop: Axel F [Netflix] - 3. Juli

Die Eddie Murphy-Renaissance hat in letzter Zeit einen Boom erlebt, da der berühmte Schauspieler zu vielen seiner beliebtesten Franchises zurückkehrt. Der nächste in der Leitung ist Beverly Hills Cop, denn in der nächsten Folge für Netflix kehrt Axel Foley in sein altes Revier zurück, um eine Drohung gegen seine eigene Tochter zu untersuchen. Da auch viele ehemalige Serienstars zurückkehren, wird dieser Film ein Schuss Nostalgie sein.

MaXXXine - 5. Juli

Im dritten Kapitel der Horrorserie von Ti West spielt Mia Goth die Hauptrolle und spielt einen jungen Filmstar, der versucht, ihren großen Durchbruch in Hollywood zu schaffen, nur um von einem Killer verfolgt zu werden, der es auf ihre Zielgruppe abgesehen hat. Da ihr Leben auf dem Spiel steht, könnte dieser Killer Maxine auch dazu bringen, lange verborgene Details über ihre dunkle Vergangenheit zu enthüllen.

Vikings: Valhalla: Staffel 3 [Netflix] - 11. Juli

Nach zwei Staffeln, in denen Leif Erikson, Freydis und Harald Hardrada 100 Jahre nach den Ereignissen derVikings Hauptserie durch ganz Europa gereist sind, werden die Reisen des Trios im Juli dieses Jahres zu Ende gehen. Im letzten Kapitel dieser Serie wird die Gang versuchen, ihre Ehre zu verteidigen und ihren Namen in die Wikingerlegende einzutragen, während sie sich mit verräterischen Wikingerrivalen und normannischen Königen auseinandersetzt.

Wurstparty: Foodtopia [Prime Video] - 11. Juli

Wir sind immer noch gezeichnet und haben uns nicht erholt, nachdem wir 2016 Sausage Party in den Kinos gesehen haben, aber diesen Monat wird uns Prime Video in der Spin-off-Serie Foodtopia in einen animierten Albtraum von Essensausschweifungen zurückversetzen. Mit dem Großteil der Originalbesetzung und der Fortsetzung der Geschichte, die der Film von 2016 erzählte, erwarten Sie in dieser Comedy-Show weitere atemberaubend verrückte und krude Momente.

Longlegs - 12. Juli

Horrorfans essen diesen Sommer gut. Regisseur Oz Perkins wird versuchen, die Kinobesucher im Juli noch mehr zu erschrecken und zu verunsichern, wenn der furchterregendeLonglegs ankommt. In diesem Film folgt sie einer FBI-Agentin, die von Maika Monroe gespielt wird, und hat die Aufgabe, einen Serienmörder zu finden, indem sie eine Reihe okkulter Hinweise aufdeckt.

Ich Einfach unverbesserlich 4 - 12. Juli

Gru und die Minions kehren zurück, um den Sommer in einem sehr leuchtenden Gelb zu färben. In Despicable Me 4 tritt das ehemalige böse Genie, das zum Geheimagenten wurde, gegen einen neuen Erzfeind, Maxime Le Mal und seine Freundin Valentina, an, während er gleichzeitig die Herausforderungen meistert, das unkontrollierbare Baby Gru Jr. willkommen zu heißen und sich um es zu kümmern. Erwarten Sie viele alberne animierte Späße im nächsten Kapitel der Serie von Illumination.

Fly Me to the Moon - 12. Juli

Scarlett Johansson und Channing Tatum arbeiten erneut für diese kommende Liebeskomödie zusammen, die dem Marketing-Genie Kelly Jones folgt, als sie dem Startdirektor Cole Davis während eines sehr wichtigen Raketenstarts Ärger bereitet. Davis hat die Aufgabe, eine Rakete auf dem Mond zu landen, während Jones eine Scheinlandung manipulieren soll, falls sie fehlschlägt. Sie wissen wahrscheinlich, auf welche Landung wir uns hier beziehen...

Explodierende Kätzchen [Netflix] - 12. Juli

Netflix verstärkt sein animiertes Angebot mit einer Adaption des beliebten Kartenspiels Exploding Kittens. In dieser Serie leiht Tom Ellis Godcat seine Stimme, einer katzenartigen Verkörperung und Gefangenschaft des Allmächtigen, die dem ewigen Wesen eine Lektion für den ständigen Krieg mit dem Teufel erteilen soll, der zufällig auch in eine Katze verwandelt wurde...

In einer gewalttätigen Natur - 12. Juli

Ein Horrorfilm aus einer einzigartigen Perspektive. Anstatt sich auf die Seite des Opfers zu stellen, das um sein Leben flieht, versetzt In a Violent Nature den Zuschauer in die Lage des Mörders und dokumentiert die verschiedenen Irrungen und Wirrungen, die er durchmachen muss, um sein Ziel zu erreichen. In diesem Film folgt der rachsüchtige Johnny dem grausamen Individuum, das versucht, ein Medaillon wiederzufinden, das von seiner verbrannten und längst vergessenen Leiche gestohlen wurde.

Twisters - 17. Juli

Du weißt, dass es ein guter Monat für Filme ist, in dem Twisters ein Comeback feiert. In diesem Reboot der berühmten Serie führen Glen Powell, Daisy Edgar-Jones und Anthony Ramos die Besetzung als eine Gruppe von Sturmjägern an, die ihr Leben riskieren, um ein neues und äußerst experimentelles Wettersystem zu testen. Wenn Sie Katastrophenfilme lieben, sollten Sie diesen Film nicht verpassen.

Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 1 [Netflix] - 18. Juli

Netflix weiß, welche Macht es heutzutage mitCobra Kai der Serie in den Händen hält, denn anstatt sich für ein typisches Debüt der ganzen Staffel zu entscheiden, werden die letzten Episoden in drei Teilen zwischen diesem Juli und irgendwann Anfang nächsten Jahres ausgeliefert. In dieser letzten Staffel werden sich Daniel LaRusso, Johnny Lawrence und die Kinder von Miyagi-Do zusammentun, um den immer mächtigeren und verrückteren Sensei Kreese und seine Cobra Kai Schläger zu besiegen.

Time Bandits [Apple TV+] - 24. Juli

Apple TV+ Diese Show ist eine Adaption des Films von Terry Gilliam aus dem Jahr 1981 und zeigt eine Crew verrückter Individuen, die sich um einen kleinen Jungen drehen, der durch die Zeit reist und versucht, jeden Schatz zu stehlen, den sie in die Hände bekommen. Mit Taika Waititi in der Serie und Lisa Kudrow als eine der Hauptdarstellerinnen erwartet Sie im Juli eine fantastische Zeitreise.

Deadpool & Wolverine - 25. Juli

Der Blockbuster des Monats und für viele der größte Film des Jahres. Deadpool & Wolverine wird nicht nur Ryan Reynolds' Söldner mit dem Mund und Hugh Jackmans berühmten X-Men-Helden in die Marvel Cinematic Universe bringen, sondern es wird auch das einzige Kinoangebot sein, das von Marvel Studios im Jahr 2024 insgesamt kommt. Erwarten Sie ein Abenteuer epischen Ausmaßes mit viel Comedy und aufregenden Cameo-Auftritten.

Damit ist eine weitere Episode von Screen Time abgeschlossen. Schauen Sie nächsten Monat wieder, um zu sehen, was der August 2024 Kinobesuchern und TV-Fans bietet.