Bildschirmzeit - Juli 2023

Der Sommer ist in vollem Gange, und während die Gaming-Welt ein wenig langsamer wird und eine Verschnaufpause einlegt, tut die Film- und TV-Welt alles andere als das. Dieser Juli ist vollgepackt mit Filmen, für die es sich lohnt, ins Kino zu gehen, und ob es sich um Animation, Action, Horror, Drama oder Komödie handelt, es gibt etwas, das es wert ist, auf der großen Leinwand gesehen zu werden. Was die TV-Fans da draußen betrifft, so kehren diesen Monat eine Menge beliebter Shows für Folgestaffeln über die vielen verschiedenen Streaming-Dienste zurück.

Aber bevor wir anfangen, all die neuen Filme und Filme zu erkunden, die diesen Juli debütieren, noch einmal eine kurze Klarstellung. Wir haben uns bei unserer Auswahl an einem britischen Veröffentlichungskalender orientiert, also überprüfen Sie unbedingt Ihre lokalen Kino- und Streaming-Dienste auf genaue Listen und Termine. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, machen wir mit der neuesten Folge von Screen Time weiter.

Heimtückisch: Die rote Tür - 7. Juli

Ja, das Insidious-Franchise ist immer noch lebendig und wohlauf. Zehn Jahre nach Insidious 4 sieht Insidious: The Red Door die Lamberts mit einer neuen Reihe von Schrecken konfrontiert, die es zu überwinden gilt, Schrecken, die sich aus den Holzwerken schleichen, kurz nachdem ihr ältester Sohn Dalton seine Zeit am College begonnen hat. Mit Rose Byrne und Patrick Wilson in ihren jeweiligen Rollen wird dieser furchterregende Horrorfilm sogar von letzterem Star inszeniert.

Elementar - 7. Juli

Die neuesten Werke von Pixar sind vielleicht schon in den Kinos, je nachdem, wo Sie sich befinden, aber wenn Sie aus Großbritannien oder einem großen Teil Europas kommen, markiert der Animationsfilm diesen Juli seine Ankunft. Elemental dreht sich um Ember und Wade, zwei Wesen aus Feuer bzw. Wasser, und ist eine Reise über Akzeptanz und die Erkundung, wie viel unterschiedliche Wesen miteinander gemeinsam haben.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins - 10. Juli

In einem der größten Blockbuster des Juli, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, kehrt Tom Cruise als Ethan Hunt aus Impossible Mission Force zurück, der die Aufgabe hat, eine unglaublich gefährliche Waffe aufzuspüren, die in die falschen Hände geraten ist. Mit viel Action und jeder Menge atemberaubender und beeindruckender Stunts werden in diesem Streifen die Lieblingscharaktere der Fans zurückkehren, um die Welt erneut zu retten.

Foundation – Staffel 2 [Apple TV+] – 14. Juli

Als es darum ging, Isaac Asimovs riesige Foundation-Serie zu adaptieren, wusste Apple, dass keine Kosten gescheut werden konnten, also gab es Millionen aus, um mit der Realisierung der ausufernden Science-Fiction-Geschichte zu beginnen. Jetzt, zwei Jahre nach dem Debüt der ersten Staffel, ist Foundation zurück, um dort weiterzumachen, wo es aufgehört hat, Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace und eine Reihe anderer Stars zu sehen und ihre jeweiligen Rollen wieder aufzunehmen.

Barbie - 21. Juli

Für manche ist der 21. Juli der größte Tag im Filmkalender. Warum? Denn nicht nur einer, sondern gleich zwei große Streifen feiern ihr Debüt. Eine davon ist die mit Spannung erwartete Adaption von Mattels berühmter Puppenmarke Barbie, wobei dieser Film von Greta Gerwig stammt und Margot Robbie und Ryan Reynolds als titelgebende Barbie anzapft... und Ken. In diesem Film sehen wir, wie das Paar Barbie Land zugunsten der realen Welt hinter sich lässt, und sehen die beiden, wie sie alle möglichen verrückten Späße und Situationen anstellen.

Oppenheimer - 21. Juli

Nach Barbie ist der andere große Film, der am 21. Juli ankommt, Christopher Nolans nächstes Epos, Oppenheimer. Dieses dramatisierte Biopic erforscht das Leben des legendären Physikers J. Robert Oppenheimer, des Mannes, der die Manhattan Project steuerte und an der Entwicklung der ersten Atombombe der Welt arbeitete. Mit Cillian Murphy, der Oppenheimer darstellt, und einer Besetzung mit einer ganzen Reihe von A-Listen-Talenten wie Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman und mehr, entwickelt sich dieser Film zu einem, den man in der kommenden Preisverleihungssaison im Auge behalten sollte.

The Witcher - Staffel 3 Band 2 [Netflix] - 27. Juli

Nach der Veröffentlichung des ersten Bandes von Staffel 3 Ende Juni wird The Witcher Ende dieses Monats seinen dritten Ausflug abschließen, wobei die Fantasy-Adaption das Buch Time of Contempt weiter adaptiert und Henry Cavill seine Zeit als ikonischer Weißer Wolf, Geralt von Riva, beendet. Erwarten Sie Zusammenstöße mit Zauberern und jede Menge Monster, wenn diese Reihe von Episoden auf Netflix debütiert.

Good Omens - Staffel 2 [Prime Video] - 28. Juli

Es schien eine ziemlich seltsame Entscheidung zu sein, als Amazon grünes Licht für eine zweite Staffel von Good Omens gab, vor allem, wenn man bedenkt, dass die erste die Adaption des Romans von Neil Gaiman und Terry Pratchett abgeschlossen hat. Aber unabhängig davon, nach vier Jahren des Wartens sind David Tennants Crowley und Michael Sheens Aziraphale, die beide nun aus der Hölle bzw. dem Himmel verbannt wurden, zurück und tun sich erneut zusammen, nachdem ein bekanntes Gesicht vor der Haustür des letzteren gelandet ist.

Da haben wir es, einen weiteren Monat in den Büchern. Da im Juli viele Fernsehsendungen und Filme erscheinen, sollten Sie Ihre lokale Gamereactor-Region im Auge behalten, um zu sehen, was Streamer wie Netflix den Fans sonst noch bieten. Ansonsten sollten Sie in einem Monat wiederkommen, um zu sehen, was der August 2023 für Kinobesucher und Fernsehfans gleichermaßen bereithält.