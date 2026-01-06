Bildschirmzeit – Januar 2026

HQ

Der Januar ist da und das neue Jahr ist in vollem Gange, und du weißt, was das bedeutet, es ist Zeit für eine brandneue Folge von Screen Time. Zu Beginn des Jahres 2026 schauen wir uns die größten Filme und Serien an, die im kommenden Monat in Kinos und auf Streaming-Plattformen erscheinen. Bevor wir jedoch zu unseren Empfehlungen kommen, sollten wir erneut darauf hinweisen, dass wir unsere Auswahl auf einem britischen Veröffentlichungskalender basieren, also schauen Sie vor Ort nach genauen Listen und Informationen.

His & Hers [Netflix] – 8. Januar

Zunächst haben wir ein neues Projekt, das auf Netflix kommt, eine psychologische Thriller-Miniserie mit Tessa Thompson und Jon Bernthal in den Hauptrollen. His & Hers ist eine Serie, die sich um einen investigativen Journalisten dreht, der einen Mord in seiner Heimatstadt untersucht, nur um dann mit einem verdächtigen Detektiv aneinandergeraten zu sein. Natürlich läuft hier etwas vor sich, und die Frage ist, wer lügt und etwas Ernstes vertuscht?

Hamnet – 9. Januar

Ihr neuer Lieblings-Hollywood-Herzensbrecher kehrt diesen Monat zurück und spielt in Chloe Zhaos neuestem Werk. Paul Mescal arbeitet mit Jessie Buckley für eine irisch geführte Darbietung der Geschichte von William Shakespeare, eine Geschichte, die sich besonders auf die Zeit konzentriert, nachdem der legendäre Dramatiker seinen Sohn Hamnet an die Pest verloren hatte. Erwarten Sie in diesem historischen Film jede Menge Emotionen.

28 Jahre später: Der Knochentempel – 14. Januar

Ralph Fiennes greift das gut aufgenommene und erfolgreiche dritte Kapitel der britischen Horrorserie auf und kehrt als Dr. Kelson in 28 Years Later: The Bone Temple zurück, einem Nachfolgefilm, der zeigt, wie der junge Spike sich daran gewöhnt, in die Gang der verdrehten Jimmy Crystal gespielt vom charismatischen Jack O'Connell aufgenommen zu werden. Wenn man diese Welt kennt, erwartet grausame Tode sowie gewalttätige und grausame Überlebende.

Hijack: Staffel 2 [Apple TV] – 14. Januar

Idris Elba überlebte vor wenigen Jahren eine Flugzeugentführung, doch sein Glück hat sich eindeutig nicht verbessert, denn der britische Star kehrt zurück, um die zweite Staffel der Apple TV Dramaserie zu leiten, wo er sich nun in einem in Berlin ansässigen Zug wiederfindet, der explodiert. Kann er die Widrigkeiten überwinden und den Tag retten, oder wird ihm in dieser Echtzeitserie die Zeit ausgehen?

Mietfamilie – 16. Januar

Brendan Fraser setzt seine Rückkehr ins Rampenlicht fort und spielt die Hauptrolle in dem charmanten Film Rental Family, der einen amerikanischen Schauspieler in Tokio begleitet, der versucht, seinen Platz in der geschäftigen Metropole zu finden. Unerwartet passiert dies, als er einen Job als gemieteter Familiendarsteller annimmt, bei dem er in verschiedenen Situationen für Fremde einspringt, was zu einem Abenteuer führt, das sich ganz um menschliche Verbindung und die Wiederentdeckung dreht, was es bedeutet, dazuzugehören.

The Rip [Netflix] – 16. Januar

Die besten Freunde Ben Affleck und Matt Damon treffen sich erneut für diese kommende Netflix-Dramaserie, die sich um eine Gang von Polizisten aus Miami dreht, deren Leben sich grundlegend verändert, als sie ein Versteck mit Millionen in Bargeld entdecken. The Rip untersucht, wie diese Gang mit unzuverlässigen Verbündeten umgeht und gleichzeitig auf der Grenze zwischen moralisch richtig und falsch geht.

Ein Ritter der Sieben Königslande [HBO Max] – 19. Januar

Die neueste Game of Thrones Spin-off-Serie soll diesen Monat erscheinen, da A Knight of the Seven Kingdoms auf HBO und Sky erscheinen und die Geschichte des Ritters Dunk und seines kahlen Knapps Egg erzählen wird. Diese erste Staffel adaptiert die ursprüngliche Kurzgeschichte mit dem Paar und zeigt, wie Ser Duncan the Tall in einem komplexen und politisch angespannten Wettbewerb abschneidet, der von den anwesenden Targaryen Royals überschattet wird.

Mercy – 23. Januar

In einer dystopischen Zukunft, in der das Justizsystem durch eine künstliche Intelligenz ersetzt wurde, die von der eigenen Unschuld überzeugt werden muss, befindet sich Chris Pratt im heißen Stuhl und muss seine eigene Unschuld in einem Prozess beweisen, der ihn beschuldigt, der Mörder seiner Frau zu sein. Mit einem Echtzeit-Thema zeigt Mercy Rebecca Ferguson als AI Judge in diesem moralisch komplizierten Film.

Rückkehr nach Silent Hill – 23. Januar

Wohl Konami s berühmtestes Videospiel aller Zeiten wird in diesem Realfilm-Horrorfilm mit dem schlichten Titel Return to Silent Hill adaptiert. Christophe Gans kehrt als Regisseur dieses Films zur Horrorserie zurück, der dem gequälten James Sunderland folgt, wie er in eine neblige und erschreckende amerikanische Stadt reist, in der nichts so ist, wie es scheint...

Wonder Man [Disney+] – 28. Januar

Es wird ein großes Jahr für die Marvel Cinematic Universe und alles beginnt mit der Disney+-Serie Wonder Man, einer Serie, die den Hollywood-Schauspieler Simon Williams vorstellt, einen Mann, der bald eigene Macht entwickelt und sich mit der Herausforderung seines Ruhms und seiner neuen heroischen Verantwortung auseinandersetzen muss. Mit Ben Kingsley, der als sprudelnder Trevor Slattery zurückkehrt, wird diese Show Ende des Monats auf einmal Premiere feiern.

Shrinking: Staffel 3 [Apple TV] – 28. Januar

Die zweite große Neuerung bei Apple TV in diesem Monat ist die Rückkehr der beliebten Comedyserie Shrinking. Mit Jason Segel als Schöpfer und Hauptdarsteller, werden diese neuesten Episoden erneut zeigen, wie sich seine Figur Jimmy nach dem Tod seiner Frau an die Welt anpasst, während er von Harrison Fords sarkastischem Chef Paul betreut wird. Erwarten Sie Lacher und jede Menge Emotionen in der mit Spannung erwarteten dritten Staffel.

Bridgerton: Staffel 4 Teil 1 [Netflix] - 29. Januar

Squid Game und Stranger Things sind beide inzwischen in den Büchern, aber einer der anderen Netflix-Blockbuster hat noch viel Leben im Tank, und dieser Januar wird das jüngste Beispiel dafür sein, denn Bridgerton kehrt mit seiner vierten Staffel zurück. Die erwartete nächste Episodenserie startet Ende des Monats und folgt Ende Februar von weiteren Folgen. Wenn Sie historische Stücke mögen, sollten Sie dieses nicht verpassen.

Primas – 30. Januar

Wir haben erst eine Woche davor nach Silent Hill gereist, aber wenn dein Hunger nach Horror von diesem Film nicht gestillt wurde, wird dich Primate vielleicht satt. Dieser Horrorfilm dreht sich um eine Familie, die einen wilden und mörderischen Affen überleben muss, der nach einer Tollwut bei einem ungewöhnlichen Vorfall Randale gemacht hat. Wenn du brutale, theatralische Tode magst, die sich anfühlen, als gehöre sie in einen Final Destination Film, dann ist Primate auf deine Watchlist gesetzt.

Ist das Ding an? - 30. Januar

Bradley Cooper sitzt diesen Monat erneut auf dem Regiestuhl für ein brandneues komödiantisches Drama, das sich um einen kämpfenden, in New York ansässigen Komiker dreht, gespielt vom Co-Autor Will Arnett. Is This Thing On? tanzt zwischen herzzerreißendem Humor und herzzerreißenden Gefühlen, während der mittelalte Alex mit seiner laufenden Scheidung und der Belastung für seine Kinder umgeht.

Unterkunft – 30. Januar

Wir müssen heutzutage nicht viel mehr sagen, wenn wir von einem Jason-Statham-Actionfilm sprechen, da die Formel meist sehr ähnlich ist, aber das heißt nicht, dass er nicht unterhaltsam und einen Blick wert ist. Genau das gilt für Shelter, einen Film, in dem Statham einen ehemaligen Spezialkräften spielt, der wegen seiner turbulenten Vergangenheit gejagt wird.

Und das ist so ziemlich alles, was diesen Januar erwähnenswert ist! Wie üblich sollten Sie nicht vergessen, in ein paar Wochen zurückzukehren, wenn wir erkunden, was der Februar für Kinobesucher und Streaming-Fans gleichermaßen bereithält.