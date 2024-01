Bildschirmzeit - Januar 2024

HQ

2024 ist da. Während wir bereits einen Blick darauf geworfen haben, was das neue Jahr für Filmfans zu bieten hat, wenden wir uns jetzt wieder einem monatlichen Thema zu und konzentrieren uns ausschließlich auf den Januar 2024. Mit einer ganzen Reihe aufregender Filme und Fernsehsendungen, die sowohl im Kino als auch auf Streaming-Diensten erscheinen, haben wir unsere Auswahl wieder einmal auf einen britischen Veröffentlichungsplan gestützt, also überprüfen Sie unbedingt die lokalen Angebote und Termine, um sicherzustellen, dass Sie keines dieser vielversprechenden Projekte verpassen. Lassen Sie uns in diesem Sinne mit der ersten Bildschirmzeit des Jahres 2024 weitermachen.

Nachtschwimmen - 5. Januar

Der gefeierte Horrorproduzent Blumhouse hatte ein verdammt gutes Jahr 2023. Es wurden einige große Hits wie Five Nights at Freddy's, Insidious: The Red Door und The Exorcist: Believer veröffentlicht, aber trotz all dieses Erfolgs gibt es keine Anzeichen dafür, dass es aufhört. Night Swim beginnt das Jahr 2024 mit einem gruseligen Knall und folgt einer Familie, die eine bösartige Macht im Swimmingpool ihres neuen Zuhauses findet.

Marvel's Echo [Disney+] - 10. Januar

Marvel's Echo tauscht die glanzlose CGI und die verblüffende Multiversum-Handlung gegen ein düstereres Setting aus und sieht aus wie die Miniserie, auf die Fans gewartet haben. Die Serie folgt Maya Lopez, die sich den Konsequenzen ihres Handelns in New York stellen muss, und sieht auch die Rückkehr von Fanlieblingen wie Daredevil und dem Kingpin.

Arme Dinge - 12. Januar

Das ist wahrscheinlich für einige ein etwas seltsamer Verkauf, aber wenn Sie ein Fan der anderen Werke des griechischen Filmemachers Yorgos Lanthimos sind, werden Sie wahrscheinlich Poor Things mögen. Emma Stone spielt Bella Baxter, eine Art weibliches Frankenstein-Monster, die ihre Freiheit finden und mit ihrem neu gewonnenen Leben alles erleben will, was sie kann.

Der Imker - 12. Januar

Wenn Sie sich ins Kino setzen und hoffen, dass The Beekeeper eine ruhige, heimelige Geschichte über einen Mann und seine Liebe zu Bienenstöcken ist, haben Sie Pech. Der Film ist ein klassischer Actionfilm von Jason Statham und folgt unserem geliebten Glatzkopf auf seiner Suche nach Rache, als sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Agent der mächtigen Organisation The Beekeepers ist.

Eigenständigkeit - 12. Januar

Was würdest du für eine Million Dollar tun? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Im Fall von Tommy - dem Protagonisten von Self-Reliance - ist er bereit, sein Leben aufs Spiel zu setzen, da er Jäger überlisten muss, die versuchen, ihn in einem tödlichen Spiel zu töten. Der Clou? Tommy kann nicht angegriffen werden, solange er nicht allein ist, aber seine Freunde und Familie glauben nicht, dass das Spiel echt ist.

Rollenspiel [Prime Video] - 12. Januar

Als ein Jubiläumsessen schrecklich schief geht, finden Jack und Emma einige große Geheimnisse über die Vergangenheit des jeweils anderen heraus. Genauer gesagt ist Emma, gespielt von Kaley Cuoco, eine Auftragskillerin, und auf der Suche nach Liebe reist Jack um die Welt, um ihr zu helfen.

Lift [Netflix] - 12. Januar

F. Gary Gray, der Regisseur des italienischen Hiob, kehrt mit einem der realistischsten Raubüberfälle zurück, die je verfilmt wurden. Kevin Hart und seine Crew planen ihren bisher größten Raubüberfall, als sie versuchen, eine halbe Milliarde Dollar zusammen mit einem Flugzeug zu stehlen, während beide 40.000 Fuß in der Luft sind.

True Detective: Night Country [HBO/Sky]- 15. Januar

True Detective mag immer noch dem Drachen dieser unglaublich brillanten ersten Serie hinterherjagen, aber das bedeutet nicht, dass jede neue Staffel der Anthologie-Serie nichts zu bieten hat. Night Country ist die vierte Staffel der Serie und bietet wie immer eine hochkarätige Besetzung, großartige Drehbücher und ein frisches, schauriges Geheimnis, in dem man sich verlieren kann.

Mean Girls - 17. Januar

20 Jahre, nachdem das Original sein eigenes Subgenre der Komödien definierte, sind die Mean Girls zurück, mit einem musikalischen Twist. Mean Girls hat vielleicht nicht so viel Gift wie der Originalfilm, aber er wird mit Sicherheit Chick-Flick-Fans auf der ganzen Welt anziehen.

Die Überbleibsel - 19. Januar

Es mag etwas seltsam erscheinen, dass ein Weihnachtsfilm im Januar in die Kinos kommt, aber angesichts der Kritik, die The Holdovers in Amerika bereits genossen hat, könnte es sich lohnen, diesen Monat wieder in Weihnachtsstimmung zu kommen. The Holdovers handelt von einem Prep School-Lehrer, der bei Schülern auf dem Campus bleiben muss, die während der Weihnachtsferien nirgendwo hingehen können.

Das Buch Clarence - 19. Januar

Wir alle sind auf der Suche nach einem besseren Leben, und als Clarence - ein Mann, der sein Glück verloren hat - die aufsteigende Gestalt des Messias sieht, beschließt er, sein Glück umzuwenden und alles zu riskieren, um dem Weg des Göttlichen zu folgen. The Book of Clarence bietet eine talentierte Besetzung, darunter LaKeith Stanfield, James McAvoy und Benedict Cumberbatch.

Griselda [Netflix] - 25. Januar

Basierend auf dem Leben der berüchtigten Kokainhändlerin Griselda Blanco wird Sofia Vergara zur Titelfigur in dieser Netflix-Miniserie, während sie eines der profitabelsten Kartelle der Geschichte gründet.

Masters of the Universe: Revolution [Netflix] - 25. Januar

Durch die Macht des grauen Schädels ist He-Man zurück. Als Fortsetzung der Zeichentrickserie Masters of the Universe: Revelation aus dem Jahr 2021 kämpft Revolution Technologie gegen Macht und Magie, während der neu mechanisierte Skeletor versucht, Eternia mit der Macht des Motherboards zu bedrohen.

Die Farbe Lila - 26. Januar

Basierend auf dem Roman aus dem Jahr 1982 und dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1985 folgt The Colour Purple Celie, einer jungen Frau, die in ihrem Leben mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert ist, aber in der neu gefundenen Schwesternschaft einer lokalen Sängerin und ihrer Stieftochter Kraft und Freundschaft findet.

Masters of the Air [Apple TV+] - 26. Januar

In der Kriegsminiserie von Apple TV+ spielen Barry Keoghan, Austin Butler und andere die Hauptrollen als Flieger, die den Bomber steuern, der als "Fliegende Festung" bekannt ist. Hinter den feindlichen Linien und fünf Meilen über dem Boden müssen sie gegen eine scheinbar endlose Horde deutscher Jäger kämpfen.