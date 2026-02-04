Bildschirmzeit – Februar 2026

HQ

Nach der verrückten Feiertagszeit erwarten wir, dass die Welt von Film und Fernsehen in den frühen Jahresphasen etwas in den Hintergrund rückt, wobei viele der größten Blockbuster bis zum späten Frühling und zum Sommer warten, bevor sie Premiere haben. Deshalb war der Januar ein zurückhaltender Monat und der Februar ebenfalls.

Dennoch gibt es einige große Projekte, die anstehen, und zu diesem Zweck haben wir eine weitere Screen-Time zu bearbeiten, bei der jede unserer Auswahlen und Optionen auf einem britischen Veröffentlichungskalender basiert.

The Muppet Show [Disney+] – 4. Februar

Es ist lange her, dass Kermit, Miss Piggy und der Rest des charismatischen Muppet-Ensembles das Rampenlicht auf Fernsehbildschirmen weltweit gestohlen haben, aber 2026 ist das Jahr, in dem sich das zum Glück ändert. Eine neue Version von The Muppet Show startet diesen Monat, bei der die Puppen-Protagonisten an der Seite einiger der größten Namen der Unterhaltungsbranche spielen, darunter Sabrina Carpenter, Seth Rogen und Maya Rudolph. Wenn Sie urkomische, herzerwärmende und clevere musikalische Darbietungen und Comedy mögen, sollten Sie diese erwartete Rückkehr nicht verpassen.

Hilfe senden – 6. Februar

Sam Raimi arbeitet für seinen nächsten Film wieder mit Rachel McAdams zusammen, da das ehemalige Doctor Strange in the Multiverse of Madness-Regisseur/Schauspieler-Duo im Horror-Thriller Send Help zu sehen ist. Der Film dreht sich um eine Frau, die mit ihrem unerträglichen Chef auf einer einsamen Insel festsitzt, und erforscht die Dynamik, wie sie zur Verantwortlichen wird und aktiv versucht, beide trotz der brutalen Umweltbedingungen am Leben zu erhalten.

Kühllagerung – 6. Februar

Frisch nach dem Abschluss seiner Zeit als Steve "The Hair" Harrington in Stranger Things steht Joe Keery wieder im Rampenlicht in der düsteren Komödie Cold Storage. Mit Größen wie Georgina Campbell und sogar Liam Neeson zeigt der Film, wie ein unerwartetes Trio zusammenarbeiten muss, um einen tödlichen Pilz zu besiegen, der einer Regierungseinrichtung entkommen ist und begonnen hat, Flora und Fauna zu übernehmen, wodurch sie in etwas Verdrehtes und erschreckend Schlimmeres verwandelt werden.

Die Fremden: Kapitel 3 – 6. Februar

Es ist Zeit, dass dieses schreckliche Abenteuer zu Ende geht. Nach den Ereignissen der beiden verdrehten vergangenen Kapitel kehrt Madelaine Petsch in The Strangers: Chapter 3 ins Rampenlicht zurück, einem abschließenden Teil, in dem sie zeigt, wie sie schließlich den Griffen der maskierten Mörder entkommt. Mutiger und besser ausgestattet als zuvor, sehen wir hier die Protagonistin Maya, die die Dunkelheit umarmt und in den Albtraum eintaucht, um endlich zu entkommen und Freiheit zu finden, indem sie hindurchreist und die andere Seite erreicht.

Verbrechen 101 – 13. Februar

Wahrscheinlich der größte Film des Monats. Crime 101 ist ein ambitionierter und actiongeladener Film, der eine Starbesetzung zusammenbringt, um in einer Geschichte über einen schwer fassbaren Dieb mitzuwirken, der beim Versuch, seine epische Endpartitur zu vollenden, von einem unerbittlichen Detektiv verfolgt wird, der die Legende endlich hinter Gitter bringen will. Mit Chris Hemsworth an der Spitze spielen auch Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins und weitere mit.

GOAT – 13. Februar

Der Februar ist wirklich nicht sehr voll, was Animation angeht, im Gegensatz zu einigen anderen vergangenen Monaten. Tatsächlich gibt es wirklich nur eine Option, die wirklich viel zu bieten hat: das Basketballabenteuer GOAT, ein Film, der einem ehrgeizigen vierbeinigen, ehrgeizigen Basketballhelden folgt, der versucht, in die großen Ligen des Sports einzusteigen, der von mächtigen und grausamen Kreaturen aus allen Lebensbereichen geprägt ist. Denk an Zootropolis trifft auf die NBA, und das ist ein ziemlich gutes Bild von GOAT.

Pfeife – 13. Februar

Ja, diesen Monat gibt es ein sehr deutliches Thema rund um Horror, und dazu haben wir noch ein weiteres, wenn auch kleineres, Projekt. Bekannt als Whistle, ist dies ein unheimlicher und brutaler Film mit Dafne Keen, der zeigt, wie der junge Star eine Situation mit einer aztekischen Todespfeife überwindet, bei der die Beteiligten von einem Fluch getroffen werden, der schließlich zu ihrem schrecklichen Tod führt. Nick Frost spielt ebenfalls in diesem ziemlich gewalttätigen und verdrehten Film mit.

The Night Agent: Staffel 3 [Netflix] – 19. Februar

Die erste Staffel war eine der größten von Netflix überhaupt, während die zweite deutlich weniger Eindruck hatte. Der Streamer wird zweifellos mehr von Ersterem als Letzteres hoffen, wenn es um das nächste Kapitel von The Night Agent geht, denn in Staffel 3 kehrt Gabriel Basso als FBI-Agent zurück, der damit beauftragt ist, Verschwörungen zu stoppen und die Vereinigten Staaten sowie die Welt vor gefährlichen Menschen und katastrophalen Ereignissen zu schützen.

Wenn ich Beine hätte, würde ich dich treten – 20. Februar

Je nach Region, in der Sie leben, besteht eine gute Chance, dass Sie diesen Film bereits gesehen haben. Aber wenn Sie im Vereinigten Königreich leben, wird dieser Monat das erste Mal sein, dass Sie Rose Byrne in einer ihrer bisher meistgefeierten Auftritte erleben können. If I Had Legs I'd Kick You ist eine schwarze Komödie, in der Byrne eine Frau spielt, die mit den wachsenden Anforderungen des Lebens kämpft – sei es ein abwesender Ehemann, eine vermisste Person, eine kranke Tochter oder sogar eine eigentümliche Beziehung zu der Person, die ihr helfen soll, ihrer eigenen Therapeutin.

Viel Glück, hab Spaß, stirb nicht – 20. Februar

Wir lieben doch einen Sam-Rockwell-Film, oder? In diesem Monat kehrt der charismatische Schauspieler mit dem aufwendig benannten Film Good Luck, Have Fun, Don't Die ins Rampenlicht zurück, in dem er einen 'Mann aus der Zukunft' spielt, der versucht, eine Gruppe von Gästen in einem Restaurant in Los Angeles davon zu überzeugen, dass sie der Schlüssel dazu sind, eine katastrophale Zukunft zu verhindern, die von einer abtrünnigen künstlichen Intelligenz zerstört wird.

The Bluff [Prime Video] – 25. Februar

Betrachtet man Prime Video, ist das große Projekt, das ohne Zweifel erwähnenswert ist, The Bluff, ein actiongeladener Film, in dem Priyanka Chopra Jonas eine karibische Frau spielt, die gezwungen ist, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, als Schwertkämpfer auf ihrer abgelegenen Insel auf der Suche nach Schätzen und Rache landen. Mit Karl Urban und Temuera Morrison ist dies im Grunde ein Ein-Frau-Armee-Film, der moderne Gewalt gegen Säbel- und Steinschlossgewalt in den goldenen Tagen der Piraterie eintauscht.

Bridgerton: Staffel 4 Teil 2 [Netflix] – 26. Februar

Wir haben Bridgerton in der Folge von Screen Time im Januar vorgestellt und stellen ihn hier ebenfalls in den Mittelpunkt, denn da es eines der Netflix-Blockbuster-Franchises ist, ist die zweite Hälfte der laufenden vierten Staffel eine ziemlich große Sache. Was Sie von diesen Episoden erwarten können, sind viele Maskenballe, entzückende Romanzen und heiße Handlungsstränge meist selbstverständlich.

Scream 7 – 27. Februar

Der andere Film, der um den Titel des Blockbusters des Monats konkurriert, die ikonische und zeitlose Horror-Slasher-Reihe, kehrt im Februar für das siebte Hauptkapitel auf die große Leinwand zurück. Wenn Sie einen der vorherigen Filme gesehen haben, wissen Sie wahrscheinlich genau, dass hier auch ein maskierter Ghostface-Killer auftaucht und Neve Campbells Sidney Prescott quält. Es ist zwar nicht besonders innovativ, aber Scream hat gearbeitet und funktioniert weiterhin, also wo ist der Schaden, bei dem zu bleiben, was man kennt?

Monarch: Legacy of Monsters: Staffel 2 [Apple TV] – 27. Februar

Es gibt nur wenige große Streaming-Neuerungen, die diesen Monat erwähnenswert sind, aber eines davon ist auch das letzte Projekt, über das wir euch in dieser Folge berichten können. Monarch: Legacy of Monsters aus The MonsterVerse kehrt für eine zweite Staffel auf Apple TV zurück, in der das reale Vater-Sohn-Duo Kurt und Wyatt Russell als ehemaliger und aktueller Lee Shaw zusammenarbeiten, ein verdeckter Agent, der wieder im Rampenlicht steht und versucht, dunkle Geheimnisse aus der Zeit, als Godzilla und die Titans erstmals auf der Erde entdeckt wurden, zu begraben.

Da haben wir es, der kürzeste Monat des Jahres ist erledigt. Aber keine Sorge, wir sind in ein paar Wochen zurück, um zu sehen, was der März 2026 für Kinobesucher und Streamer-Abonnenten bereithält.