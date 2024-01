Bildschirmzeit - Februar 2024

HQ

Der Januar begann das Jahr 2024 mit einigen hervorragenden und aufregenden neuen Filmen und Fernsehsendungen, die in den Kinos und auf Streaming-Diensten debütierten. Aber wie sieht der Februar aus, um diesen Trend fortzusetzen? Dieser Monat ist vollgestopft mit neuen und vielversprechenden Actionfilmen, hoch angesehenen Dramen, Folgestaffeln beliebter Serien und sogar einer Reihe von dramatisierten Biografien. Unnötig zu erwähnen, dass für jeden etwas dabei ist. Um zu sehen, was Film- und Fernsehfans diesen Monat auf Lager haben, lassen Sie uns in eine neue Folge von Screen Time eintauchen.

Aber bevor wir dazu kommen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem britischen Veröffentlichungskalender basieren, also stellen Sie sicher, dass Sie nach genauen lokalen Auflistungen und Daten suchen.



Argylle - 2. Februar

Von Matthew Vaughn, dem Mann, der uns Kingsman und Kick-Ass geschenkt hat, kommt Argylle, ein neuer Thriller mit einem Autor, dessen Geschichten wahr zu werden scheinen. Mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Henry Cavill, Sam Rockwell, Dua Lipa und viele mehr, beginnt Argylle den Monat mit einem Paukenschlag.

Mr. und Mrs. Smith [Prime Video] - 2. Februar

Das Leben eines Spions hört sich gar nicht so schlecht an. Mystery, Reisen, eine ordentliche Portion Geld. Es ist eine attraktive Jobaussicht, um zwei Fremde zusammenzubringen, deren Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird, als sie bei ihrer neuen Aufgabe so tun müssen, als wären sie ein verheiratetes Paar.

Migration - 2. Februar

Frisch nach dem Hit "Super Mario Bros. Movie" zeigt Illumination keine Anzeichen dafür, dass es aufhört, wenn es uns Migration bringt. Die Geschichte einer Entenfamilie, die im Grunde genommen einen großen Urlaub nach Jamaika macht, ist mit Elizabeth Banks, Kumail Nanjiani, Danny DeVito und anderen besetzt.

Orion und die Finsternis [Netflix] - 2. Februar

In diesem animierten Spielfilm wird ein kleiner Junge, der Angst vor der Nacht hat, von niemand anderem als der physischen Verkörperung der Dunkelheit auf eine Achterbahnfahrt eines Abenteuers mitgenommen. Als er alle möglichen anderen Kreaturen trifft, die die Nacht ausmachen, wird Orion lernen, dass es nichts zu fürchten gibt außer der Angst selbst.

Halo - Staffel 2 [Paramount+] - 8. Februar

Eines der wichtigsten Ereignisse in der gesamten Halo-Geschichte steht kurz davor, die Live-Action-Behandlung zu erhalten, wenn Halo Staffel 2 diesen Monat Premiere feiert. Wenn Reach fällt, könnte die Menschheit dem Untergang geweiht sein, aber mit dem Master Chief an ihrer Seite hat die Erde vielleicht eine Chance.

Die eiserne Klaue - 9. Februar

Pro-Wrestling ist eine ziemlich verrückte Branche, wenn man sich einen Moment Zeit nimmt, um darüber nachzudenken. Es ist voller seltsamer und manchmal tragischer Geschichten, aber vielleicht verkörpert keine von ihnen diese Themen mehr als die Geschichte der Familie von Erich. Die Eiserne Klaue führt Sie durch ihren Aufstieg und Fall in einem der von der Kritik am meisten gelobten und bestverdienenden Filme von A24.

Ted [Sky/Now TV] - 9. Februar

Die Prequel-Serie, von der niemand wusste, dass sie sie brauchte, erzählt uns die Geschichte der frühen Tage von John und Ted. Während der Ruhm, ein wandelnder, sprechender Teddybär zu sein, versiegt, muss Ted lernen, in der realen Welt zu leben, und er wird auch eine Ausbildung machen müssen, während er John zur High School begleitet.

Bob Marley: One Love - 14. Februar

Bob Marley, einer der berühmtesten Musiker der Welt, hat in seinem Leben viele Widrigkeiten überwunden. One Love versucht, dies einzufangen und den Kinobesuchern gleichzeitig eine weitere Chance zu geben, die Reggae-Hits zu hören, die Marley berühmt gemacht haben. Kingsley Ben-Adir spielt Marley, mit Lashana Lynch, James Norton und anderen in der Besetzung.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 - 14. Februar

Willkommen in der Public Domain, wo alles, was wir mit geliebten Charakteren produzieren können, B-List-Horrorfilme sind. Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 wird mit genauso viel Blut und Schärfe gefüllt sein wie sein Vorgänger, nur dass Tigger dieses Mal hier sein wird, weil er auch gemeinfrei ist.

Madame Web - 16. Februar

Obwohl nach dem Flop von Morbius niemand wirklich mehr Sony Marvel-Filme will, scheint es, dass die Produktionsfirma nicht langsamer werden wird. Madame Web erzählt die Geschichte von vier Superheldinnen, deren Anführerin in die Zukunft sehen kann und einen Bösewicht davon abhalten muss, den Lauf der Geschichte zum Schlechteren zu verändern.

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 3 [Disney+] - 21. Februar

Auch wenn es vielleicht nicht so viele verliebte Fans hat wie Star Wars: The Clone Wars, lässt uns The Bad Batch an die Tage der Klone und Klirrer anknüpfen, während wir einer Truppe von Soldaten folgen, die versuchen, in einer Galaxie zu überleben, die sie nicht mehr will oder braucht. Dies ist auch die letzte Staffel von The Bad Batch, wenn Sie also nicht auf dem Laufenden sind, ist jetzt der richtige Zeitpunkt.

Constellation [Apple TV+] – 21. Februar

Constellation erzählt die Geschichte von Jo, einer Astronautin, die zur Erde zurückkehrt, nachdem ihre letzte Mission katastrophal schief gelaufen ist, nur um nach Hause zu kommen und festzustellen, dass Teile ihres Lebens fehlen. Der Apple TV-Thriller führt uns in die dunkelsten Gefilde des Weltraums und der menschlichen Psychologie.

Avatar: The Last Airbender [Netflix] - 22. Februar

Kann Netflix den Fluch der Live-Action-Serie Avatar brechen? Es ist unwahrscheinlich, dass sie es schlechter machen können als M. Night Shyamalan. Falls du mit der Originalserie nicht vertraut bist: Avatar: The Last Airbender spielt in einer Fantasy-Welt, in der bestimmte Menschen die Macht der Elemente nutzen können. Als die Feuernation die Macht übernahm, brauchte die Welt einen Helden, und nach 100 Jahren hätten ihn vielleicht zwei Kinder des Wasserstammes endlich gefunden.

Shōgun [Disney+] - 27. Februar

Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman entführt uns Shōgun ins Japan des Jahres 1600, als ein Bürgerkrieg ausbricht, der das Land in Stücke zu reißen droht. Die ersten beiden Episoden dieser limitierten Serie werden Ende des Monats erscheinen, während wir auf die anderen acht wöchentlich warten müssen.

Bei so vielen aufregenden Projekten, die im Laufe des Februars geplant sind, vergessen Sie nicht, auch in einem Monat wiederzukommen, um zu sehen, was der März für Film- und Fernsehfans bereithält.