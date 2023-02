Bildschirmzeit - Februar 2023

HQ

Es ist ein neuer Monat und das bedeutet, dass wir eine ganze Reihe von Filmen und TV-Serien haben, auf die wir uns wieder freuen können. Während der Januar ein paar interessante Tipps hatte, nach denen man Ausschau halten sollte, war es im Allgemeinen ein stabilerer Monat, aber der Februar sieht ganz anders aus. Denn zum einen sieht es so aus, als ob das Kino der richtige Ort sein wird, denn in den nächsten Wochen wird eine ganze Reihe spannender Filme aus verschiedenen Genres debütieren.

Aber bevor wir in unsere Auswahl für den Monat kommen, ein kurzes bisschen Housekeeping wie immer. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also überprüfen Sie Ihr lokales Theater auf genaue Angebote.

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch - 3. Februar

Sie haben wahrscheinlich schon alle möglichen Kritiken und Gedanken zu diesem Film gesehen, aber er ist in Großbritannien noch nicht veröffentlicht. Im Solo-Outing-Follow-up des gestiefelten Katers spricht Antonio Banderas erneut den titelgebenden Katzenhelden, während er sich auf eine Reise begibt, um seine neun Leben wieder aufzufüllen, jetzt, da er bis zu seinem letzten angekommen ist. Mit Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone und anderen, die auch Rollen ihre Stimme leihen, zusätzlich zu einem bezaubernden Animationsstil, der die Geschichte zum Leben erweckt, entwickelt sich dies zu einem der größten Filme des Monats.

Der Wal - 3. Februar

Brendan Frasers Hollywood-Comeback war bisher ziemlich bemerkenswert. Während der Schauspieler nicht mehr ganz die Action-Legende ist, die er einmal war, hat sich Fraser in vielen gefeierten Dramarollen wiedergefunden, und The Whale ist seine neueste. Basierend auf einem zurückgezogenen, krankhaft fettleibigen Englischlehrer, der versucht, sich wieder mit seiner entfremdeten Tochter im Teenageralter zu verbinden, ist dies eine Geschichte, die hart und komplex sein soll.

Klopf an die Hütte - 3. Februar

M. Night Shyamalan ist dafür bekannt, ziemlich ungewöhnliche und beunruhigende Filme zu schaffen, und der kommende Knock at the Cabin passt definitiv auch zu dieser Rechnung. In dieser Geschichte wird eine Familie während ihres Urlaubs als Geisel genommen, wo sie gezwungen ist, eine Entscheidung zu treffen, um die Apokalypse abzuwenden. Mit Dave Bautista an der Spitze der Besetzung neben Rupert Grint entwickelt sich dies zu einem schaurigen Thriller.

You - Staffel 4 - Teil 1 [Netflix] - 9. Februar

Oh Joe, man lernt einfach nie. Nach den Ereignissen der 3. Staffel kehrt das Stalker-Drama von Netflix zurück, wobei Penn Badgleys Joe die Staaten hinter sich lässt, um ein neues Leben in London zu beginnen. Mit dem Ziel, als normaler Mensch zu leben, abseits der Versuchung, findet sich Joe in der Leiter der High Society wieder und fällt bald in seine alten Wege zurück. Wie sich das alles für den seltsam charmanten Stalker entwickeln wird, werden wir im März wissen, wenn Teil 2 Premiere hat.

Magic Mike's Last Dance - 10. Februar

Wie viele Filme kann Hollywood über einen männlichen drehen? Anscheinend eine ganze Menge. Die Trilogie der von Channing Tatum geleiteten Filme wird in ein paar Wochen abgeschlossen, wenn Magic Mike's Last Dance in den Kinos debütiert. Die genauen Details der Handlung in Bezug auf diesen letzten Streifen werden nah an der Brust gehalten, aber wir wissen, dass er viele hemdlose Typen und Tonnen von eng choreografierten Tanznummern enthalten wird.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 17. Februar

Wann immer ein Marvel-Film auf einer Screen Time auftaucht, können Sie verdammt sicher sein, dass es der größte Streifen des Monats sein wird. Zum Auftakt von Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, Ant-Man and The Wasp: Quantumania, werden Paul Rudds Ant-Man und Evangeline Lillys The Wasp zusammen mit ihrer Familie, darunter Michael Douglas' Hank Pym, Michelle Pfeiffers Janet Van Dyne und Kathryn Newtons Cassie Lang, in das Quantenreich gesogen. Was und wer (Husten, Husten... Jonathan Majors' Kang the Conqueror) erwartet sie auf der anderen Seite und wird Auswirkungen auf das gesamte MCU haben.

Outer Banks - Staffel 3 [Netflix] - 23. Februar

Nach den Ereignissen von Staffel 2 wurde die Pogue-Familie der Ausgestoßenen auf einer einsamen Insel angespült. Mit dem Versprechen einer Zukunft der Freiheit vor ihnen sind Gefahr und Bedrohung nie zu weit von dieser Bande von Außenseitern entfernt, und genau das werden wir sehen, wenn Staffel 3 von Outer Banks im Februar auf Netflix erscheint. Mit Madelyn Cline, Chase Stokes, Madison Bailey, Rudy Pankow, Jonathan Daviss und Carlacia Grant, die alle zurück sind und ihre Rollen wieder aufnehmen, erwartet Sie eine weitere packende Schatzsuchgeschichte.

Kokainbär - 24. Februar

Wenn man sich den Titel ansieht, könnte man denken, dass dies ein alberner, budgetierter Monsterfilm ist, während Cocaine Bear in Wirklichkeit eine Überdramatisierung eines realen Ereignisses ist. Dieser Film erzählt die Geschichte, was passierte, als ein Bär eine heruntergefallene Ladung Kokain in einem Wald in Georgia fand, und sieht das sehr große Säugetier randalieren und alle Arten von Chaos in einem Thriller verursachen, der urkomisch, aber etwas beunruhigend sein soll.

Formel 1: Drive to Survive - Staffel 5 [Netflix] - 24. Februar

Für viele ist es diese Dokumentation, die die Liebe zur Formel 1 rund um den Globus katapultiert hat. Der stilisierte Innenblick auf den Motorsport löste den Vorhang zurück und lenkte den Fokus vom Geschehen auf der Strecke weg und legte ihn stattdessen auf die Rivalitäten und Dynamiken, die das Fahrerlager zu einem so halsabschneiderischen Ort machen. Mit Blick auf die Saison 2022 wird Drive to Survive: Season 5 alle Handlungsstränge untersuchen, die dazu geführt haben, dass Max Verstappen und Red Bull Racing Weltmeister wurden... wieder.

Das tut es für eine weitere Episode von Screen Time.