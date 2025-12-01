Bildschirmzeit – Dezember 2025

HQ

Es ist der letzte Monat des Jahres und ähnlich wie in der Videospielwelt ist es ein ruhiger Monat mit weniger großen Premieren, die auf Streaming-Diensten und im Kino bemerkenswert sind. Aber das bedeutet nicht, dass der Monat ein Reinfall ist – ganz im Gegenteil, denn im Dezember 2025 stehen einige riesige Schwergewichte in Aussicht.

Lehnen Sie sich also zurück und bereiten Sie sich darauf vor, Ihren Sehplan für den kommenden Monat zu planen, mit dem zusätzlichen Vorbehalt, dass wir unsere Auswahl auf einen britischen Veröffentlichungskalender basieren, was es lohnt, lokal auf genaue Listings und Informationen zu prüfen.

Troll 2 [Netflix] – 1. Dezember

Es kommt nicht oft vor, dass wir nicht-englischsprachige Projekte in einem Screen Time hervorheben, aber angesichts des enormen Erfolgs von Troll fanden wir die Fortsetzung hier mehr als würdig. Der schlicht betitelte Troll 2 wird Anfang des Monats auf Netflix erscheinen und bringt ein Nachfolge-Abenteuer mit sich, erneut von norwegischen Filmemachern, Stars und Crewmitgliedern produziert und zudem im nordischen Land angesiedelt. Wenn du einen guten Monsterfilm liebst, solltest du Troll 2 nicht verpassen.

Five Nights at Freddy's 2 – 5. Dezember

Der Dezember ist keineswegs ein unheimlicher Monat, aber das hält Blumhouse nicht davon ab, die mit Spannung erwartete Fortsetzung seiner Adaption von Five Nights at Freddy's zu präsentieren. In dieser Fortsetzung kehrt Josh Hutchinson in die Hauptrolle zurück und muss sich einer Horde mörderischer animatronischer Tiere stellen, die in einem familienfreundlichen Restaurant/Spielhaus arbeiten. Da Matthew Lillard irgendwie als Antagonist zurückkehrt, kannst du erwarten, begeistert und verängstigt zu sein, wenn FNAF 2 in die Kinos kommt.

Jay Kelly [Netflix] – 5. Dezember

Netflix hat seinen Abonnenten diesen Dezember reichlich zu bieten, und ein weiteres gutes Beispiel dafür ist Noah Baumbachs Jay Kelly. Dieses Drama vereint George Clooney und Adam Sandler als berühmten Filmstar bzw. seinen treuen Manager, während sie sich in einer Welt der Selbstfindung bewegen und sich ihrer Vergangenheit und Gegenwart stellen. Mit einer beeindruckend besetzten Besetzung, zu der auch Isla Fisher, Billy Crudup, Louis Partridge, Laura Dern, Patrick Wilson, Eve Hewson, Emily Mortimer, Riley Keough, Greta Gerwig, Jim Broadbent und weitere gehören, wird dies im Dezember eine der Top-Ergänzungen für Netflix werden.

Percy Jackson und die Olympioniken: Staffel 2 [Disney+] – 10. Dezember

Disney+ hat im Dezember nur eine sehr begrenzte Auswahl an neuen Ergänzungen, aber für die Abonnenten, die etwas suchen, worin sie sich vertiefen können, ist die gute Nachricht, dass Percy Jackson and the Olympians in diesem Monat mit seiner zweiten Staffel zurückkehren wird. Mit Walker Scobell als titelgebendem Helden wird diese Serie die Abenteuer des Halbgottes weiter dokumentieren und sehen, wie er ein Jahr später nach Camp Half-Blood zurückkehrt und seine Welt durch dramatische neue Entwicklungen auf den Kopf gestellt findet...

Ewigkeit – 12. Dezember

Für Kinobesucher, die ein leichteres, wenn auch emotional komplexeres Kinoerlebnis suchen, könnte Eternity genau das Richtige sein. Diese Feel-Good-Rom-Com zeigt Elizabeth Olsen in der Hauptrolle der Joan, einer Frau, die sich nach dem Erreichen des Jenseits zwischen der Entscheidung wiederfindet, den Rest der Ewigkeit mit dem Mann zu verbringen, mit dem sie ihr physisches Leben verbracht hat, Miles Tellers Larry, oder dem Mann, den sie einst liebte, bevor er plötzlich in jungen Jahren starb. dies ist Callum Turners Luke. Wirklich eine Zwickmühle!

Ella McCay – 12. Dezember

Im Einklang mit den komödiantischen Themen folgt eine witzige und kluge Geschichte, die einer idealistischen jungen Frau folgt, die sich durch die Dynamik ihrer herausfordernden und anspruchsvollen Karriere sowie ihrer dysfunktionalen und eigenartigen Familie kämpfen muss. Ella McCay spielt Emma Mackey in der Hauptrolle und ist Hauptfigur in einer starken Besetzung, zu der Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Jack Lowden, Rebecca Hall, Ayo Edebiri und weitere gehören.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery [Netflix] – 12. Dezember

Sehen Sie, dieser Film feierte technisch gesehen im November Premiere, aber wenn Netflix eine Kinopremiere veranstaltet, ist es meist eine eher kleine Angelegenheit, also wenn Sie das nächste Kapitel von Rian Johnsons Whodunnit-Serie noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich keine allzu großen Sorgen machen. Das heißt aber nicht, dass du es bald sehen kannst, denn Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery wird diesen Monat auf dem Streamer landen und bringt einen weiteren verblüffenden Fall und eine Geschichte mit sich, die Daniel Craigs berühmter Südstaatendetektiv lösen muss.

Fallout: Staffel 2 [Prime Video] – 17. Dezember

Die letzte – und vielleicht am meisten erwartete – Videospiel-Adaption des Jahres 2025. Prime Video s Adaption von Bethesda s Fallout wird diesen Monat mit einer zweiten Staffel voller Episoden fortgesetzt, die die farbenfrohe Besetzung nach New Vegas führen, um ein Rätsel weiter zu entschlüsseln, das die Einöde im Bann zieht und das mit dem Vorfall und dem Tag verbunden ist, an dem die Bomben fielen und die Welt unglaublich veränderten. Mit Ella Purnell und Walton Goggins zurück als Lucy bzw. die Ghoul scheint dies eine unverzichtbare Prime Video Ergänzung zu sein.

Avatar: Feuer und Asche – 19. Dezember

Zweifellos der globale Blockbuster des Jahres. James Cameron kehrt im Dezember mit dem erwarteten dritten Kapitel der Avatar -Reihe zurück. Fire and Ash führt uns zurück zu Pandora, um die Geschichte von Jake Sully und Neytiri fortzusetzen, wie sie über den Planeten reisen und weiterhin versuchen, ein friedliches Leben aufzubauen, während sie ständig in Konflikte verwickelt sind und von Quaritch und den brutalen Menschen gejagt werden. Angesichts von Camerons jüngster Bilanz an den Kinokassen wird der Film bei weniger als 2 Milliarden Dollar Ticketverkäufen wahrscheinlich als Misserfolg gelten...

Marty Supreme – 26. Dezember

Timothée Chalamet hat ein arbeitsreiches Jahr 2026 vor sich, mit einem weiteren Dune Film am Horizont, aber bis dahin baut er auf seinem jüngsten Weihnachtserfolg auf und spielt in A24 s Tischtennis-Biographendrama Marty Supreme. Als Marty Mauser beschreibt dieser Film, wie ein hingebungsvoller junger Mann sich selbst herausfordert und an die Spitze des Tischtennissports aufsteigt, sowie wie dieser Antrieb und Ehrgeiz Druck auf seine Freunde und Liebsten ausüben und Herausforderungen schaffen.

Der SpongeBob-Film: Die Suche nach Schwammkopf – 26. Dezember

Wir haben schon viele vielversprechende Filme, die ins Kino kommen, aber wie wäre es mit etwas, das ideal für Kinder und Familien ist? Hier kommt SpongeBob SquarePants ins Spiel. Ja, ein neuer Film ist in Arbeit, der als animiertes Werk folgt, wie SpongeBob und Patrick Star in die Tiefen des Meeres reisen, um den Geist des Flying Dutchman zu bekämpfen und letztlich Bikini Bottom und den Ozean zu retten. Vielleicht eine ideale Möglichkeit, die Kinder über die Feiertage zu beschäftigen?

Anaconda – 26. Dezember

Das letzte große Kinodebüt des Jahres, Anaconda ist genau das, was man denkt. Hier finden wir ein großbudgetiertes Remake des ikonischen B-Movies, eines albernen Abenteuers, in dem eine Gruppe von Freunden, die eine Midlife-Crisis durchmachen, in den Dschungel zieht, um ihren Lieblingsfilm aus ihrer Jugend neu zu verfilmen. Der Haken ist, dass das viel zu schnell zu real wird, wenn sie auf eine riesige und wilde Schlange treffen, die nichts sehnlicher will, als ihnen ihre nächste Mahlzeit zuzubereiten.

Stranger Things: Staffel 5 Teil 2 & 3 [Netflix] - 25. und 31. Dezember

Wir haben Stranger Things im letzten Monat Screen Time hervorgehoben, und ja, wir veröffentlichen es auch am Ende dieses Monats, obwohl der zweite Band vor einigen anderen Einträgen erscheint. Wir machen das, weil Stranger Things im Dezember zwei Premieren anbieten wird, eine am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember, und dann am 31. Dezember ein großes und abschließendes Serienfinale. Ein monumentaler Abschluss, der Netflix-Serie endlich zum Abschluss bringen wird, wird für Abonnenten des Streamers unverzichtbare Unterhaltung sein.

Und das war's. 2025 ist vorbei, aber der Spaß wird nicht lange enden, denn zu Beginn des neuen Jahres kommen viele spannende Filme und TV-Serien in Kinos und Streaming-Dienste. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sollten Sie in ein paar Wochen zu uns kommen, wenn wir uns ansehen, was der Januar 2026 bereithält.