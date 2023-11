Bildschirmzeit - Dezember 2023

HQ

Während die Spielewelt im Dezember eher langsamer wird und eine Verschnaufpause einlegt, ist die Film- und TV-Branche oft das Gegenteil. Zu diesem Zweck bietet dieser Dezember eine ganze Liste aufregender Projekte, die Sie in Kinos und auf Streaming-Diensten sehen können, also lassen Sie uns in die letzte Screen Time von 2023 eintauchen.

Aber bevor wir beginnen, eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basieren, also achten Sie darauf, nach genauen lokalen Auflistungen und Daten zu suchen. Nun, das ist aus dem Weg geräumt, lassen Sie uns loslegen.

Candy Cane Lane [Prime Video]- 1. Dezember

Wir haben in letzter Zeit eine Art Wiederauferstehung von Eddie Murphy erlebt, da der Schauspieler in einer Vielzahl von Filmen und Projekten auftrat. Diesen Dezember bekommen wir die nächste Entwicklung davon, wenn Murphy den großen Weihnachtsfilm von Prime Video anführt, einen Film, in dem er die 12 Tage von Weihnachten zum Leben erweckt.

Werbung:

HQ

Wonka - 8. Dezember

Die Geschichte, wie Willy zu Wonka wurde. Timothée Chalamet spielt den titelgebenden Protagonisten in diesem farbenfrohen Streifen des Produzenten von Harry Potter, einem Film, der erkundet, wie Willy sein Schokoladenimperium gründete und schuf, während er die Bedrohungen dessen überwand, was man am besten als Schokoladenmafia beschreiben kann.

HQ

Werbung:

Leave the World Behind [Netflix] - 8. Dezember

Netflix hat das talentierte Trio Julia Roberts, Mahershala Ali und Ethan Hawke für sein neuestes großes Drama zusammengebracht. Leave the World Behind zeigt, wie der entspannte Kurzurlaub einer Familie eine bedrohliche Wendung nimmt, als ein Cyberangriff sie von der Außenwelt trennt, gerade als zwei Fremde an ihrer Tür auftauchen.

HQ

Chicken Run: Dawn of the Nugget - 8. Dezember

Aardmans Chicken Run-Fortsetzung, die eine Woche vor ihrem Debüt auf Netflix in die Kinos kommt, zeigt die Bande, wie sie in eine Batteriefarm einbricht, um einen Haufen gefangener Hühner zu retten und sie zu ihrem neuen Inselschutzgebiet zu bringen. Mit Zachary Levi und Thandiwe Newton an der Spitze wird Chicken Run: Dawn of the Nugget ein eisernes Abenteuer.

HQ

Godzilla Minus One - 15. Dezember

Während Warner Bros. weiter an seinem Monsterversum feilt, hat Toho Co. beschlossen, der ikonischen Monstergeschichte auch seinen eigenen Dreh zu geben. Godzilla Minus One ist ein furchterregender Film, in dem Japan nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, die wütende primordiale radioaktive Eidechse daran zu hindern, das Land zu zerreißen.

HQ

Der Familienplan [Apple TV+] - 15. Dezember

In der großen Neuheit von Apple TV+ im Dezember spielt Mark Wahlberg einen Vorstadtvater mit einem Geheimnis. The Family Plan zeigt, wie Wahlberg versucht, seine Familie zu schützen, sobald sein Leben als ehemaliger Attentäter ihn einholt und ihre Sicherheit bedroht.

HQ

Maestro [Netflix] - 20. Dezember

Bradley Cooper findet sich für seinen nächsten großen Streifen, Maestro, wieder auf dem Regiestuhl und vor der Kamera wieder. Dieser Film erkundet das Leben des Komponisten Leonard Bernstein und seine Beziehung zur Schauspielerin Felicia Montealegre Cohn Bernstein, die hier von Carey Mulligan verkörpert wird.

HQ

Percy Jackson und die Olympioniken [Disney+] - 20. Dezember

Rick Riordans Fantasy-Romane wurden schon unzählige Male adaptiert, aber das hat Disney nicht davon abgehalten, sich auch daran zu versuchen. Percy Jackson and the Olympians ist eine Serie, die auf Disney+ erscheint und dem jungen Halbgott Percy folgt, während er durch Amerika rast, um einen totalen Krieg zwischen den Göttern des Olymps zu verhindern.

HQ

Aquaman und das verlorene Königreich - 21. Dezember

Der letzte große Streifen in dieser Ära des DC Extended Universe, Aquaman and the Lost Kingdom wird auch das letzte Mal sein, dass wir Jason Momoa als ozeanischen Beschützer sehen. In diesem Film sieht man, wie Aquaman wieder mit einem rachsüchtigen Black Manta konfrontiert wird, und in diesem Film versucht er auch, den Bund fürs Leben zu schließen und den ehemaligen Oceanmaster Orm daran zu hindern, aus seiner Gefangenschaft zu entkommen.

HQ

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire [Netflix] - 22. Dezember

Im ersten Kapitel von Zack Snyders Science-Fiction-Geschichte Rebel Moon - Part One: A Child of Fire - Part One: A Child of Fire geht Sofia Boutella zu den Sternen, während sie versucht, eine friedliche Siedlung gegen eine tyrannische Invasionsmacht zu verteidigen. Part Two erscheint diesen Dezember auf Netflix und ist für Anfang 2024 geplant.

HQ

Marvel's Was wäre, wenn...? (Staffel 2) [Disney+] - 22. Dezember

Die zweite Staffel der hypothetischen Zeichentrickserie von Marvel untersucht, was hätte passieren können, wenn sich entscheidende Momente im Marvel Cinematic Universe tatsächlich auf eine andere Weise abgespielt hätten. In den nächsten Episoden leihen verschiedene Live-Action-Darsteller ihren jeweiligen animierten Gegenstücken ihre Stimmen.

HQ

Nächstes Tor gewinnt - 26. Dezember

Taika Waititi inszeniert Michael Fassbender in dieser Sportkomödie, die die berüchtigte Fußballmannschaft von Amerikanisch-Samoa dokumentiert, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie 2001 ein WM-Qualifikationsspiel mit 0:31 verlor. Fassbender dreht sich um die WM 2014 und porträtiert einen vom Pech verfolgten Trainer, der verpflichtet wurde, um die Leistung der Mannschaft zu verbessern.

HQ

Der Junge und der Reiher - 26. Dezember

Hayao Miyazaki und Studio Ghibli sind wieder dabei für einen brandneuen animierten Ausflug, bei dem ein kleiner Junge und ein Reiher durch eine Welt reisen, die von Lebenden und Toten geteilt wird, in der Hoffnung, seine Mutter zu finden. The Boy and the Heron bietet eine gestapelte englische Besetzung, darunter Christian Bale, Mark Hamill, Robert Pattinson, Gemma Chan, Florence Pugh, Willem Dafoe, Dave Bautista und mehr.

HQ

Ferrari - 26. Dezember

Adam Driver spielt Enzo Ferrari in der Krise in Michael Manns Biopic über den berühmten italienischen Supersportwagenhersteller. Ferrari verfolgt die Ereignisse, während Enzo und sein Team ihre Fahrzeuge und Kreationen an ihre Grenzen bringen, um das herausfordernde und tückische 1.000-Meilen-Rennen Mille Miglia durch Italien zu gewinnen.

HQ

Pokémon Concierge [Netflix] - 28. Dezember

Netflix gibt seinen Abonnenten diesen Dezember eine doppelte Portion animierter Stop-Motion-Güte, denn nach Chicken Run 2 hat sich The Pokémon Company mit dem Streamer zusammengetan, um eine Serie zu starten, die den Abenteuern von Haru folgt, einer Concierge in einem Pokémon-Resort, während sie Zeit mit den Menschen und Taschenmonstern verbringt, die sie besuchen.

HQ

Und da haben wir es, ein weiteres Jahr Screen Times in den Büchern. Während wir bis zum neuen Jahr warten werden, um zu sehen, was der Januar 2024 zu bieten hat, können Sie später in diesem Monat einen Blick auf die größten Kinofilme werfen, die im Laufe des Jahres 2024 in die Kinos kommen werden.