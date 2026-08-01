Bildschirmzeit – August 2026

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Der Sommeransturm in der Welt von Film und Fernsehen erreicht meist im Juli ihren Höhepunkt, wenn viele der größten Blockbuster des Jahres in die Kinos kommen. Das heißt nicht, dass es in den folgenden Wochen keine großen Premieren gibt, aber wir sehen meist kleinere Projekte, die im letzten Sommermonat erscheinen, wie es im August der Fall ist. Dennoch gibt es für Streaming-Fans viel, worauf man sich freuen kann, also werfen wir einen Blick darauf, was in dieser neuesten Folge von Screen Time auf uns zukommt.

Wie üblich basieren wir unsere Auswahl auf einem britischen Veröffentlichungskalender, daher sollten Sie unbedingt lokal nach genauen Angeboten und Informationen suchen.

Ted Lasso: Staffel 4 [Apple TV] – 5. August

Zum Auftakt haben wir die Rückkehr Ihres Lieblings-Trainers des fiktiven Fußballs. Nach einigen Jahren Abwesenheit kehrt Jason Sudeikis als Ted Lasso in der gefeierten Comedy-Serie von Apple TV zurück und tauscht diesmal die Herausforderung, ein Männer-Football-Team zu leiten, gegen die eines Frauenteams ein. Zu diesem Zweck wird es zwar einige bekannte Gesichter und Orte geben, aber bereitet euch auf ein ganz neues Abenteuer vor, bei dem wir lernen zu "glauben".

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Eisverkäufer – 7. August

Die gruselige Saison ist vielleicht noch ein Stück entfernt, aber wenn Sie etwas suchen, das Ihnen einen Schrecken aus den Socken zieht, hat Eli Roth etwas, das Sie gleichzeitig zum Erbrechen bringen könnte. Ice Cream Man ist ein Film, der in einer idyllischen Sommerstadt spielt, die ins Chaos gerät, als ein böser Eisverkäufer die örtlichen Kinder in grausame und blutrünstige Mörder verwandelt.

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Alley Cats [Netflix] – 7. August

Ricky Gervais' neuestes Comedy-Fernsehprojekt entfernt sich von Live-Action-Drama zugunsten einer unglaublich witzigen und groben Animation, die auf verwilderten Katzen basiert. Bekannt als Alley Cats, zeigt diese Kurzserie eine Gruppe von Außenseiterkatzen, die auf den Straßen Chaos anrichten und sich in schändliches und schockierendes Verhalten verwickeln, während sie gleichzeitig Kommentare zu verschiedenen sozialen Paradigmen abgibt.

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Herbst 2: Deadpoint – 7. August

Das nächste Kapitel der eher wörtlichen Filmreihe dreht sich um ein neues Duo, das in ein unvorstellbares und furchterregendes Szenario gerät, in dem sie sich auf einer Klippe eingeschlossen finden, hunderte Meter über dem Boden, ohne jegliche Schutzausrüstung oder Aussicht auf Rettung. Ja, Fall 2: Deadpoint ist ein Film, der mit deiner Höhenangst spielt, diesmal tauscht er einen wackeligen und rostenden Telekommunikationsturm gegen eine thailändische Klippe ein.

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The Last House [Netflix] – 7. August

Für Netflix-Abonnenten gibt es im August nur wenige Leckereien, und für diejenigen, die Spielfilme mögen, ist eines davon Louis Leterriers The Last House. Dieser Thriller folgt einer Familie, die sich in ihrem eigenen Zuhause gefangen findet, ohne Aussicht auf Flucht, während eine übernatürliche Präsenz auf der Erde Eindruck macht. Kann die Familie mit ihren schwindenden Ressourcen umgehen, werden sie durchhalten? Das sind die Fragen, auf die wir bald Antworten bekommen werden.

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Reacher: Staffel 4 [Prime Video] – 12. August

Alan Ritchson spielte bereits drei Staffeln lang den imposanten Jack Reacher auf Prime Video, doch im August kehrt er für eine weitere Reihe von Episoden zurück. Im nächsten Kapitel steht Reacher vor einer neuen Herausforderung, als er in einen verwirrenden Fall verwickelt ist, der die US-Regierung und eine Frau in einer U-Bahn betrifft. Wird Reacher angesichts der grassierenden Verschwörung diesem Rätsel auf den Grund gehen können?

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Das Ende der Oak Street – 14. August

Anne Hathaway hat ein verdammt verdammt gutes Jahr. Frisch von The Odyssey, Mother Mary und The Devil Wears Prada 2 wird die berühmte Schauspielerin nun an der Seite von Ewan McGregor in David Robert Mitchells Actionfilm The End of Oak Street mitspielen. Dieser Film zeigt, wie eine Familie sich daran anpasst, durch ein kosmisches Ereignis in die Jurassic-Ära zurückversetzt zu werden, wobei sie in einer Zeit gefangen sind, in der fast alles auf sie gerichtet ist.

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Lanterns (HBO Max) – 16. August

Das nächste DC Studios-Projekt, das auf Supergirl folgt, wird einige neue und wichtige Gesichter in das neu gestartete Universum einführen. Die Actionserie Lanterns wird das Green Lantern Corps ins Rampenlicht rücken, insbesondere auf Kyle Chandlers Hal Jordan und Aaron Pierres John Stewart, und sehen, wie die beiden gemeinsam einen bizarren Mordfall lösen, der sich über die gesamten Vereinigten Staaten erstreckt. Erwarten Sie einige große Cameos in diesem Projekt, nicht zuletzt Nathan Fillions Guy Gardner.

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Meuterei – 21. August

Lass uns nicht um den heißen Brei herumreden, denn du weißt jetzt, was dich von einem Jason-Statham-Film erwartet. Mutiny, wie dieser Film genannt wird, folgt einem erfahrenen Agenten, der versucht, eine internationale Verschwörung aufzudecken, nachdem er gesehen hat, wie sein milliardärs-Industrieboss ermordet wird. Erwarten Sie intensive und gut choreografierte Action, jede Menge Gewalt und das alles während Statham eine raue und stoische Darbietung abliefert.

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Coyote vs. Acme – 21. August

Zu denken, dass dieser Film fast nie das Licht der Welt gesehen hat. Nachdem er einst als Steuerabzug begraben wurde, wird der Realfilm/Animations-Hybridfilm Coyote vs. Acme im August in die Kinos kommen. Die Prämisse wird sein, dass Acmes berühmtester Kunde, Wile E. Coyote, in einem Gerichtsverfahren gegen das Unternehmen aussagt, um eine Entschädigung für jahrelange fehlerhafte Produkte zu erhalten. Ja, das wird ein unvergessliches Erlebnis.

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Insidious: Aus dem Weiter – 21. August

Auch wenn Patrick Wilson und Vera Farmiga scheinbar aus dem schrecklichen und übernatürlichen Universum mit The Conjuring, Insidious und mehr zurückgezogen sind, drehen sich die Räder dieser größeren Saga weiterhin. Zu diesem Zweck erscheint Insidious: Out of the Further diesen August als ein weiteres großes Horror-Angebot, diesmal dreht es sich um eine junge Mutter, die entdeckt, dass sie in die übernatürliche und furchteinflößende Welt des Furthers reisen und sogar das, was dort lebt, mit zurückbringen kann...

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The Dog Stars – 28. August

Ridley Scott ist fast bereit, noch einen weiteren Film zu liefern, denn der inzwischen 88-jährige Regisseur steht hinter dem Sci-Fi-Action-Abenteuerfilm The Dog Stars. Dieses Projekt folgt einer Gruppe von Überlebenden, die versuchen, ein neues Leben in einer Welt aufzubauen, in der ein Virus den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat und verzweifelte und wilde Menschen hinterlassen hat. Mit Jacob Elordi, Josh Brolin und Margaret Qualley im Ensemble erwartet eine denkwürdige und spannende Geschichte.

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Dark Matter: Staffel 2 [Apple TV] – 28. August

Wir mussten ein paar Jahre warten, aber es ist fast Zeit für die zweite Staffel der Sci-Fi-Thriller-Serie Dark Matter von Apple TV. Aufbauend auf den Ereignissen der ersten Episode sehen wir, wie sowohl Joel Edgerton als auch Jennifer Connelly ihre Rollen wieder aufnehmen, wobei ersterer weiterhin versucht, nach seiner Familie zurückzukehren, nachdem ihn eine alternative Version von ihm aus einem anderen Universum entführt und ersetzt hat.

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One Night Only – 28. August

Es gab nur wenige Comedy-Projekte, die es wert waren, diesen August hervorzuheben, aber für diejenigen, die gerne zu einer guten Rom-Com zurückgreifen, gibt es etwas, das die Folge von Screen Time dieses Monats abrundet. One Night Only ist im Grunde eine geile Version von The Purge, da es eine Welt erforscht, in der Singles nur an einer Nacht im Jahr Sex haben dürfen, und zeigt, wie zwei New Yorker aufeinandertreffen, eine Verbindung aufbauen und innerhalb von zwölf Stunden schwierige Entscheidungen treffen müssen. Monica Barbaro und Callum Turner führen dieses Kinostück an.

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Und da haben wir es, ein weiteres Screen Time ist abgeschrieben. Kommen Sie unbedingt in einem Monat zurück, um zu sehen, was der September 2026 für Kinobesucher und Streaming-Abonnenten bereithält.