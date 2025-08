Screen Time - August 2025

HQ

Der Sommer ist oft die geschäftigste Jahreszeit, wenn es um Film und Fernsehen geht, und dieser August beweist dies mit großer Wirkung. Wir haben heute eine Menge Screen Time für euch auf Lager, mit Kinooptionen für Terminbesuche und einer Vielzahl von Streamer-exklusiven Alternativen.

Bevor wir beginnen, noch ein kurzes Wort der Warnung. Wir haben uns bei unserer Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also schau vor Ort nach genauen Daten und Auflistungen.

Die nackte Kanone - 1. August

Den Auftakt des Monats macht das Reboot eines der berühmtesten Comedy-Franchises aller Zeiten. Seth MacFarlane und Akiva Schaffer haben sich zusammengetan, um Die nackte Kanone zurückzubringen, mit einem brandneuen Projekt, in dem Liam Neeson in der Hauptrolle den Detektivsohn von Leslie Neilsens Frank Drebin spielt. Uns erwartet ein klassischer nackte Kanone -Film, denn Dank Slapstick-Komödie und genialem Witz hebt sich dieser Film deutlich von anderen ab.

Die Gangster Gang 2 - 1. August

Als nächstes kommt die animierte Fortsetzung von Die Gangster Gang. Aufbauend auf dem gut aufgenommenen Original wird dieser Film die All-Star-Besetzung wieder zusammenbringen und von Sam Rockwells Mr. Wolf angeführt, um zu sehen, wie sich die ehemaligen Gauner an das Leben als gute Jungs gewöhnen, eine Veränderung des Lebensstils, die ernsthaft auf eine harte Probe gestellt wird, als sie die Aufgabe haben, in ein kriminelles Leben zurückzukehren, um die Launen einer rein weiblichen Verbrecherbande zu besänftigen.

Chief of War [Apple TV+] - 1. August

Beim großen Projekt des Monats von Apple TV+ steht Jason Momoa im Mittelpunkt und präsentiert ein historisches Drama, das die Vereinigung und Kolonialisierung Hawaiis dokumentiert. Chief of War ist ein sehr einzigartiges Projekt, da es eine überwiegend polynesische Besetzung aufweist und die Dialoge in der Regel auch in der Muttersprache kommuniziert werden. In Kombination mit einem breiten Spektrum und einer Vision, die an Shogun erinnert, scheint Chief of War ein Muss für Apple -Abonnenten zu sein.

Twisted Metal [Paramount+] - 1. August

Die Zahl der Videospieladaptionen hat sich im Vergleich zu Anfang des Jahres deutlich verlangsamt, aber es gibt immer noch eine Handvoll, auf die man sich freuen kann. Dazu gehört auch die zweite Staffel von Twisted Metal, in der Anthony Mackie als John Doe zurückkehrt, ein geschickter postapokalyptischer Lieferfahrer, der sich mit Stephanie Beatriz' Quiet zusammengetan hat, um in einer rauen Welt zu überleben, die von Ekelpakete wie dem tödlichen Sweet Tooth bevölkert ist.

Eyes of Wakanda [Disney+] - 1. August

The Fantastic Four: First Steps hat gerade erst Premiere gefeiert, aber schon ist es Zeit für den nächsten Teil der Marvel Cinematic Universe. Zugegeben, dies wird ein kleineres animiertes Abenteuer sein, das eine anthologische Geschichte bietet, die in der Geschichte von Wakanda spielt. Das Thema erzählt die Geschichten verschiedener Krieger im Laufe der Zeit und geht darum, gefährliche Vibranium-Artefakte zu finden und zu bergen, die innerhalb ihrer Grenzen gestohlen wurden.

Wednesday: Staffel 2 [Netflix] - 6. August

In vielerlei Hinsicht könnte dies hinter Squid Game die am meisten erwartete TV-Serie des Jahres sein, da die äußerst beliebte Wednesday in vielerlei Hinsicht immer noch ein Rekordhalter auf Netflix ist. Das nächste Kapitel der Serie wird versuchen, denselben Wow-Effekt zu erzielen, indem es weitere übernatürliche Geschichten aus der Nevermore Academy erzählt, die sich um die charismatische Addams-Familie drehen.

The Pickup [Prime Video] - 6. August

Eine der wenigen Prime Video Ergänzungen, die diesen August erwähnenswert sind, The Pickup ist eine Action-Komödie mit Eddie Murphy und Pete Davidson in den Hauptrollen als gepanzerte Lastwagenfahrer, die sich in Gefahr befinden, nachdem sie von erfahrenen Kriminellen unter der Führung von Keke Palmer überfallen wurden. Unnötig zu erwähnen, dass man in diesem mit Spannung erwarteten Streifen unverschämte Action und Humor erwarten kann.

Platonic: Staffel 2 [Apple TV+] - 6. August

Die zweite und andere bemerkenswerte Ergänzung zu Apple TV+ im August, Platonic, wird für eine zusätzliche Episodenrunde zurückkehren, in der Seth Rogens Will und Rose Brynes Sylvia in alle möglichen verrückten und urkomischen Späße verwickelt werden, während sie weiterhin als erwachsene beste Freunde durchs Leben gehen. Dieses Mal wird ihre Beziehung jedoch belastet, als Wills Partner beginnt, seine Freundschaft mit Sylvia als bedrohlich zu empfinden.

Weapons - 8. August

Von Zach Cregger, dem talentierten Regisseur hinter dem erschreckend schockierenden Barbarian, ist es keine große Überraschung, dass der mit Stars besetzte Weapons als einer der bisher furchterregendsten Filme des Jahres gelobt wird. Dieser Film erkundet, wie sich eine Kleinstadt an ein Rätsel anpasst, bei dem eine Vielzahl von Kindern ihre Häuser verlassen und in die Nacht gelaufen sind, genau zur gleichen Zeit am selben Tag. Offensichtlich geht hier etwas Unheimliches vor sich...

Freakier Friday - 8. August

Während Weapons versucht, einem das Fürchten zu lehren, hat Disney eine noch viel freakigere Option zu bieten, auf die man sich freuen kann. Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis arbeiten wieder zusammen, um eine Fortsetzung des beliebten Freaky Friday zu erarbeiten, alles für einen Nachfolger, der zwei weitere junge Damen in den Wahnsinn für eine komplizierte Reihe von Körpertausch-Chaos hineinzieht.

Alien: Earth [Disney+] - 13. August

Nach dem epischen Alien: Romulus haben wir uns nach mehr Xenomorphs in unserem Leben gesehnt, aber vielleicht nicht so nah an unserer Heimat! Ja, die furchterregendste Lebensform des Universums hat sich auf den Weg zu unseren Küsten gemacht und ein wahres und schreckliches Gefühl des Aussterbens mit sich gebracht. Das ist genau das, was Alien: Earth erforschen will, denn Noah Hawleys Serie dokumentiert, wie die Menschheit mit einer Xeno-Bruchlandung auf unserem Planeten zu kämpfen hat und allerlei grausames Chaos anrichtet.

Was ist Liebe wert - Materialists - 15. August

Im August gab es bereits eine Menge Komödie, aber bald wird A24 versuchen, dies mit einer romantischen Komödie weiter auszubauen. Materialists wird Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal für eine Geschichte zusammenbringen, die sich um eine New Yorker Heiratsvermittlerin dreht, die in einer Dreiecksbeziehung mit ihrem perfekten Partner und ihrem unvollkommenen Ex gefangen ist.

Nobody 2 - 15. August

Das Subgenre der Ein-Mann-Armee gewann dank Keanu Reeves und John Wick wieder an Relevanz, aber eines der besseren Beispiele für diese Art von Filmen in letzter Zeit zeigte Bob Odenkirk als pensionierten Attentäter, der sich in Gefahr befand, nachdem seine Identität der ganzen Welt enthüllt wurde. Jetzt ist Odenkirk zurück in Nobody 2, einer Fortsetzung, in der er es erneut mit einer Reihe von Angreifern zu tun hat, um seine Familie vor Bedrohungen aus seiner Vergangenheit zu schützen.

Night Always Comes [Netflix] - 15. August

Frisch von Fantastic Four tauscht Vanessa Kirbys nächster Versuch die Baxter Building gegen Crack-Höhlen ein. Ja, Sue Storm wird als nächstes in einem Netflix-Krimidrama zu sehen sein, das sich um eine Frau dreht, die sich auf eine Verbrechensjagd durch die verdrehte Unterwelt von Portland begibt, um das nötige Geld zu beschaffen, um zu verhindern, dass ihre Familie zwangsgeräumt wird.

Eddington - 22. August

Ja, er ist heutzutage wirklich in allem dabei. Nach Fantastic Four und Materialists wird Pedro Pascal auch eine Hauptrolle in Ari Asters nächstem Werk spielen, dem zeitgenössischen Western Eddington. An der Seite von Joaquin Phoenix und einer All-Star-Besetzung von Nebendarstellern wie Emma Stone und Austin Butler erzählt dieser Film, wie eine amerikanische Kleinstadt inmitten eines politischen Tauziehens während der Pandemie außer Kontrolle gerät.

Americana - 22. August

Ähnlich wie Eddington ist Americana eine Geschichte, die uns in Kleinstädte und ländliche Gebiete in den Vereinigten Staaten führt, für eine intime Geschichte darüber, wie eine Reihe von Außenseitern auf der Jagd nach einem seltenen Ghost Shirt der Lakota gewaltsam aneinandergeraten. Mit einer interessanten Besetzung, angeführt von Sydney Sweeney und unterstützt von Paul Walter Hauser und Halsey, wird dieser Film ein explosives Ende bieten.

Peacemaker: Staffel 2 [HBO Max] - 22. August

Superman ist gekommen und gegangen, und nun richten sich alle Augen auf das nächste Kapitel im DC-Universum. Dies wird tatsächlich die zweite Staffel von James Gunns Peacemaker sein, der Serie, die auf John Cenas gewalttätigem Antihelden basiert. In der nächsten Runde von Episoden wird es darum gehen, zu erklären, wie sich der DC Universe von vergangenen Ereignissen abhebt und gleichzeitig als eine Art Fortsetzung des heroischen Kinofilms dient, der den Juli geprägt hat.

The Terminal List: Dark Wolf [Prime Video] - 27. August

Das zweite bemerkenswerte Projekt, das diesen August bei Prime Video erscheint, The Terminal List: Dark Wolf ist eine Prequel-Serie, die sich um Taylor Kitschs Ben Edwards dreht und erzählt, wie er sich vom Navy Seal zum CIA-Agenten entwickelte. Es ist eine Serie, die Ereignisse auspackt, die vor der Hauptserie mit Chris Pratt passiert sind, der auch in diesem Spin-off einen Cameo-Auftritt haben wird, bevor er schließlich in der Zukunft für Staffel 2 von The Terminal List zurückkehrt.

Der Donnerstagsmordclub [Netflix] - 28. August

Eine weitere interessante Neuerung, die diesen August auf Netflix erscheint. Die berühmte Krimi-Romanreihe von Richard Osman wird in einem Live-Action-Film verfilmt, in dem ältere Stars wie Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley und Celia Imrie zu sehen sind, die sich alle zusammenschließen, um mit Hilfe der örtlichen Behörden einen Cold Case zu lösen.

Caught Stealing - 29. August

Darren Aronofsky kehrt im August auf den Regiestuhl zurück, um die Fans auf einen wilden Ritt in die kriminelle Unterwelt New Yorks der 1990er Jahre mitzunehmen. Caught Stealing ist ein Film, der erzählt, wie ein ehemaliger Baseballspieler in eine gefährliche Wendung der Ereignisse verwickelt wird, nachdem ein alter Freund in sein Leben zurückgekehrt ist. Mit Austin Butler in der Hauptrolle sind in diesem Film auch Zoe Kravitz, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Matt Smith, Regina King und mehr zu sehen.

The Toxic Avenger - 29. August

Der Sommer der Superhelden geht weiter, wenn auch vielleicht nicht so, wie viele es erwarten. Der Komplex The Toxic Avenger wird mit Peter Dinklage in der Hauptrolle des grausamen und ekelhaften Wischmopp-schwingenden Helden Winston Gooze neu verfilmt, der versucht, die Bedürftigen zu beschützen, indem er seine besonderen und seltsamen Fähigkeiten auf die Probe stellt.

Und das war's. Komm auf jeden Fall in einem Monat wieder, um zu sehen, was der September 2025 für Kinogänger und Nutzer von Streamingdiensten bereithält.