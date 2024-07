Bildschirmzeit - August 2024

HQ

Während der Sommer tendenziell einen stetigeren Strom von Videospielstarts bedeutet, werden wir oft mit einer riesigen Menge vielversprechender neuer Filme und TV-Serien verwöhnt, und während Juni und Juli dem definitiv gerecht wurden, plant der August eindeutig auch, das Gleiche zu tun.

Bevor wir uns mit der Auswahl für den Screen Time dieses Monats befassen, eine kurze Erinnerung: Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also schaut unbedingt vor Ort nach genauen Daten und Auflistungen.

HQ

Batman: Kreuzritter mit Umhang [Prime Video] - 1. August

The Dark Knight wie viele ihn kennen. Batman: Caped Crusader ist eine Zeichentrickserie, die diesen August auf Prime Video erscheint und eine Version von Bruce Waynes Geschichte erzählt, während sie in den 1940er Jahren spielt. Es zeigt Hamish Linklater als neue Stimme für den berühmten Charakter, der die Nachfolge des verstorbenen Kevin Conroy antritt, und wird Bats gegen alle möglichen bekannten Antagonisten wie Harley Quinn, Two-Face, Catwoman und mehr antreten.

Werbung:

HQ

Harold und der lila Buntstift - 2. August

Zachary Levi erfüllt sich all seine Kindheitsträume. Harold and the Purple Crayon sieht die Shazam! Star, der in der Lage ist, alles in die Realität zu zeichnen, und das alles mit einem magischen lila Buntstift. In dieser Familienkomödie dreht sich alles um einen Mann, der entdeckt, was es wirklich braucht, um erwachsen zu werden und sich in die reale Welt einzufügen, und zum Glück hat er Zooey Deschanels Terry, die ihm bei dieser Aufgabe hilft.

Werbung:

The Umbrella Academy: Staffel 4 [Netflix] - 8. August

Das letzte Kapitel der Netflix-Comicverfilmung. In Staffel 4 von The Umbrella Academy werden die ehemaligen Kinderhelden erneut damit beauftragt, die Welt zu retten, nur dass es dieses Mal einen mächtig großen Haken gibt: Es scheint, dass sie, um die Welt zu retten, sie zuerst hinter sich lassen müssen. Diese letzte Reihe von Episoden wird fünf Jahre Geschichte abschließen und zweifellos einen explosiven Abschluss bieten.

HQ

Trap - 9. August

M. Night Shyamalan sitzt diesen August wieder auf dem Regiestuhl und leitet den Horrorstreifen Trap. In diesem Film spielt Josh Hartnett die Hauptrolle eines Vaters, der seine Tochter bei einem Popkonzert verteidigen und beschützen muss, das sich bald in etwas viel Unheimlicheres und Verdrehteres verwandelt. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was passieren würde, wenn Sie Taylor Swifts Eras Concert mit The Purge kreuzen, ist Trap wahrscheinlich das Endprodukt.

HQ

Die Anstifter [Apple TV+] - 9. August

Das große Apple TV+ Angebot im August wird Matt Damon und Casey Affleck auf der Flucht vor der Polizei nach einem verpfuschten Raubversuch sehen. In The Instigators entzieht sich das Duo dem Gesetz mit Hilfe eines Therapeuten, der von Hong Chau gespielt wird, in einem Film von Regisseur Doug Liman, dem gleichen Mann hinter Mr. and Mrs. Smith und The Bourne Identity.

HQ

Borderlands - 9. August

Für Gamer auf der ganzen Welt ist dies vielleicht der größte Film des Monats. Eli Roth gibt der beliebten Borderlands -Serie von Gearbox seine eigene Note in einer Live-Action-Produktion, in der Cate Blanchett die Siren Lilith, Kevin Hart als Roland, Ariana Greenblatt als Tiny Tina, Florian Munteanu als Kreig, Jamie Lee Curtis als Tannis und Jack Black als Claptrap zum Leben erweckt. Erwarten Sie ein chaotisches und explosives Action-Epos in dieser Leinwandadaption.

HQ

Jackpot! [Prime Video] - 15. August

John Cena und Awkwafina haben sich diesen Monat für ein Action-Comedy-Epos zusammengetan, das auf Prime Video debütiert. Jackpot! von Regisseur Paul Feig ist ein Film über eine junge Frau, die eine neue Form der Lotterie gewinnt, bei der der Haupthaken darin besteht, dass sie, um das Geld auf die Bank zu bringen, bis zum Sonnenuntergang überleben muss, während sie von Mördern gejagt wird. Hier kommt Cenas beschützender Begleiter ins Spiel, eine Person, die angestellt ist, um Jackpot Gewinnern zu helfen, den Rest des Tages zu überleben.

HQ

Alien: Romulus - 16. August

Das nächste Kapitel in der langjährigen Alien Horrorserie. Dieser Film stammt von Regisseur Fede Alvarez und zeigt eine junge Besetzung von Stars, die in einem isolierten Raumschiff weit weg von der Menschheit um ihr Leben kämpfen. Alien: Romulus scheint eine Rückkehr zu furchterregender Form für das berühmte Franchise zu sein, indem es beängstigende Schrecken und jede Menge Sci-Fi-Body-Horror bietet.

HQ

Die Union [Netflix] - 16. August

Netflix hat Mark Wahlberg und Halle Berry für sein nächstes großes Action-Epos verpflichtet. The Union ist ein Film über einen bodenständigen Bauarbeiter, der in die Welt der internationalen Spionage hineingezogen wird, nachdem seine Highschool-Liebe Roxanne wieder in sein Leben getreten ist. Mit J.K. Simmons und J.K. Simmons in der Besetzung können Sie sich auf ein intensives und explosives Angebot in diesem Streifen freuen.

HQ

Die Krähe - 23. August

Ein Remake, das sich nur wenige gewünscht hätten, The Crow ist eine neue Version des mittlerweile ikonischen Films von 1994 mit Brandon Lee in der Hauptrolle, wobei diese Version Bill Skarsgård in die Hauptrolle von Eric Draven bringt, einem Mann, der eine zweite Chance auf Leben erhält, um die verdrehten Individuen zu jagen, die seine Frau brutal ermordet haben. Unnötig zu erwähnen, dass dies kein Spaziergang im Park sein wird, naja... Es sei denn, Ihr örtlicher Park ist voller Krimineller und ein Hotspot für Morde.

HQ

Kuckuck - 23. August

Hunter Schafer in einer ihrer ersten großen Theaterrollen. Cuckoo ist ein Horrorfilm, der einem 17-jährigen Mädchen folgt, das mit seiner Familie in ein fremdes Resort zieht und bald feststellt, dass nicht alles genau so ist, wie es scheint. Mit Dan Stevens und Jessica Henwick in den Hauptrollen scheint dieser Film einer der Thriller zu werden, die man im August gesehen haben muss.

HQ

Incoming [Netflix] - 23. August

Ein weiteres großes Angebot von Netflix in Spielfilmlänge. Incoming ist eine reine Komödie über einen Haufen Highschool-Neulinge, die versuchen, ihre Stigmata abzuschütteln und sich einen legendären Namen zu machen, und das alles während ihrer allerersten Highschool-Party. Wenn Sie Filme wie Superbad mögen und schon eine Weile auf eine alberne und derbe Komödie warten, ist dies definitiv einer, den Sie im Auge behalten sollten.

HQ

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Staffel 2 [Prime Video] - 29. August

Die zweite Staffel der Fantasy-Serie mit riesigem Budget von Prime Video, die in Mittelerde spielt. Staffel 2 von The Lord of the Rings: The Rings of Power setzt nach den Ereignissen von Staffel 1 an, in der wir zum ersten Mal wirklich Sauron treffen und die Erschaffung von Mordor, wie wir es kennen, sehen. Unnötig zu erwähnen, dass Galadriel und der Rest der Bande einen höllischen Kampf erwarten werden, wenn sie versuchen, den großen Ambitionen der Dark Lord Einhalt zu gebieten.

HQ

Und da haben wir es. Schauen Sie in einem Monat wieder vorbei, wenn wir einen Blick darauf werfen, was der September 2024 für Film- und Fernsehfans bereithält.