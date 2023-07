Bildschirmzeit - August 2023

HQ

Der Sommer neigt sich bereits dem Ende zu, aber während es noch mindestens einen Monat Sonnenschein und Hitze zu genießen gibt, tun Film- und Fernsehproduktionsfirmen alles, was sie können, um Sie wieder nach drinnen zu bringen, um die neuesten und aufregendsten Filme und Shows zu sehen. Vor diesem Hintergrund gibt es im August 2023 einige wirklich aufregende Filme, die in die Kinos kommen, und einige vielversprechende Shows auf Streamern, also lassen Sie uns in die neueste Folge von Screen Time eintauchen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was auf uns zukommt.

Aber bevor wir das tun, noch einmal eine kurze Erinnerung. Wir haben unsere Auswahl auf einem UK-Veröffentlichungskalender basiert, also überprüfen Sie vor Ort die genauen Auflistungen, Daten und Zeiten.

HQ

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutantenchaos - 2. August

Die Renaissance der Animation ist in vollem Gange. Seit Spider-Verse versucht hat, neu zu definieren, was ein Animationsfilm sein könnte, haben wir gesehen, dass Produktionsfirmen auch mit ihren Stilen kreativ werden, und der neueste Film, der sich darauf einlässt, wird Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Dieser Streifen bringt eine unglaublich gestapelte Besetzung mit und versucht, die Geschichte einer jüngeren Version der Schildkrötenbrüder zu erzählen, die die Aufgabe haben, New York City vor einer Horde mutierter Monster zu retten.

Werbung:

HQ

Meg 2: Der Schützengraben - 4. August

Jason Statham ist zurück und will tief unter die Wellen gehen, um sich weiteren Monsterhaien zu stellen. In dieser Fortsetzung von The Meg, einfach als Meg 2: The Trench bekannt, sieht sich die Menschheit mit einer Gruppe kolossaler Haie und anderer Seefahrerkreaturen konfrontiert, die alle einem Forschungsprojekt im Marianengraben folgen, das schrecklich schief ging. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Film, wenn Sie Statham gerne gegen riesige Weiße kämpfen sehen, das und noch einiges mehr bieten wird.

HQ

Werbung:

Haunted Mansion - 11. August

Es ist heutzutage ein bisschen wie ein Einhorn, aber ja, Haunted Mansion ist eine neue filmische Disney-IP. Dieser Film ist eine Leinwandadaption der berühmten Themenpark-Attraktion und sieht eine beeindruckende Besetzung, darunter Rosario Dawson, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Winona Ryder, Danny DeVito, LaKeith Stanfield und mehr, die alle Geisterjäger und Ghule darstellen, die um die Kontrolle über ein gruseliges Herrenhaus kämpfen.

HQ

Die letzte Reise der Demeter - 11. August

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Dracula es geschafft hat, von Carpathia bis nach London zu gelangen? The Last Voyage of the Demeter ist ein Horrorfilm, der versucht, ein einzelnes Kapitel aus Bram Stokers berühmtem Roman zu adaptieren, da er die schreckliche Geschichte erzählt, mit der die Besatzung des Demeter-Schoners auf ihrer Reise mit einem bestimmten untoten Vampir an Bord konfrontiert war.

HQ

Herz aus Stein [Netflix] - 11. August

Im großen Netflix-Film des Monats spielt Gal Gadot ein Mitglied eines Schattengeheimdienstes, der einen Hacker davon abhalten soll, eine tödliche und wertvolle Waffe zu stehlen. Heart of Stone ist ein sehr großer Actionstreifen, in dem neben dem Wonder Woman-Star auch Jamie Dornan und Matthias Schweighöfer zu sehen sind.

HQ

Blauer Käfer - 18. August

Trotz der Probleme von DC wird uns dieser August eine weitere Live-Screen-Adaption aus diesem Comic-Universum bringen. Blue Beetle zeigt, was passiert, wenn ein außerirdisches Relikt einen Teenager als Wirt auswählt und ihm Zugang zu einer mächtigen Rüstung gewährt. Mit Xolo Maridueña von Cobra Kai an der Spitze der Besetzung wird dieser Film einer der letzten Filme in der DC Extended Universe sein, bevor er den Weg zu den DC Universe öffnet, die von James Gunn gebildet wurden.

HQ

Streuner - 18. August

Will Ferrell, Jamie Foxx, Sofia Vergara, Isla Fisher und eine Vielzahl anderer berühmter Stars leihen einer Reihe rachsüchtiger streunender Hunde ihre Stimmen. Müssen wir noch mehr sagen? Strays ist ein Film, der untersucht, wie eine Hundetruppe versucht, sich an einem grausamen Besitzer zu rächen, der beschlossen hat, seinen liebevollen Hundegefährten zu verlassen.

HQ

Ahsoka [Disney+] - 23. August

Die eine von nur zwei TV-Serien, die wir in dieser Folge von Screen Time hervorheben. In Disney+s Ahsoka kehren die Fans für ein Abenteuer nach A Galaxy Far, Far Away zurück, in dem Rosario Dawson die berühmte ehemalige Jedi Knight und Padawan von Anakin Skywalker spielt, während sie versucht, diejenigen zu schützen, die nach dem Fall der Empire, während er gleichzeitig eine schändliche neue Verschwörung aufdeckt, die den Weg zu einer neuen galaktischen Ordnung ebnen soll.

HQ

Gran Turismo™ – 23. August

Sony setzt seine Bemühungen fort, seine großen Franchises diesen Monat auf die große Leinwand zu bringen, da Polyphony Digitals Gran Turismo die Verfilmungsbehandlung erhält. In dieser Geschichte wird ein junger Sim-Racer mit Hilfe seines Trainers, der von David Harbour dargestellt wird, in die großen Ligen befördert. Mit Orlando Bloom in der Hauptrolle geht es in diesem Film darum, vom Gamer zum Rennfahrer zu werden.

HQ

One Piece [Netflix] - 31. August

Während heutzutage alles eine Live-Leinwand-Adaption zu haben scheint, schließt sich der unglaublich berühmte und langjährige Anime One Piece gerade erst diesem Kampf an. Die erste Staffel der Serie wird versuchen, die Reisen von Monkey D. Luffy, Nami, Zoro und dem Rest der Piratencrew zu beginnen, während sie eine fantastische Welt endloser Ozeane erkunden, in der Hoffnung, den ultimativen Schatz zu finden, der als Pirate King bezeichnet wird.

HQ

Im August gibt es zwar viel zu sehen, aber wenn Sie sich fragen, was der September für Film- und Fernsehfans bereithält, können Sie sicher sein, dass Sie in einem Monat zu uns kommen, um genau das zu erkunden.