Bildschirmzeit - August 2022

HQ

Während der Sommer im Allgemeinen ziemlich ruhig war, wenn es um Spielveröffentlichungen geht, haben Film und Fernsehen nicht das gleiche Schicksal erlitten. Nach dem vollen Terminkalender im Juli folgt ein wirklich vollgestopfter August, in dem wir uns auf eine Reihe von Filmen und Serien freuen können, die sowohl in den Kinos als auch bei Ihren Lieblings-Streaming-Diensten landen.

Aber bevor wir in all die Goodies in dieser nächsten Ausgabe von Screen Time eintauchen, ein kurzes Wort der Warnung. Wir haben unsere Auswahl auf einen UK-Veröffentlichungskalender gestützt, also überprüfen Sie Ihr lokales Kino auf genaue Listen und Daten. Nachdem das aus dem Weg geräumt ist, lassen Sie uns weitermachen.

HQ

Hochgeschwindigkeitszug - 3. August

Werbung:

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie John Wick aussehen würde, wenn die Figur von Brad Pitt anstelle von Keanu Reeves gespielt würde und in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug statt hauptsächlich in Amerika stattfinden würde, dann haben wir den Film für Sie. Einfach als Bullet Train bekannt, sieht dieser Film Pitts Hauptfigur gegen rivalisierende Attentäter antreten, die alle ähnliche Missionen zu haben scheinen.

Der Sandmann [Netflix] - 5. August

Der August entwickelt sich zu einem ziemlich großen Monat für Netflix und seine Abonnenten, und zum Auftakt gibt es die Drama-Fantasy-Serie, die auf Neil Gaimans Werken basiert: The Sandman. Diese Show, die sich um einen Zauberer dreht, der manchmal als Traum oder oft als Morpheus bekannt ist, zeigt die Bemühungen des führenden Zauberers, der versucht, seine verlorenen Machtobjekte nach Jahren der Gefangenschaft durch den Tod selbst wiederzuerlangen.

Prey - 5. August

Werbung:

Wenn Sie heutzutage an das Predator-Franchise denken, ist es normalerweise der von Arnold Schwarzenegger geführte Film, der Ihnen in den Sinn kommt, aber in diesem August sieht man eine neue Person, die es mit dem außerirdischen Jäger aufnimmt. Prey wird zeigen, was passiert ist, als ein Predator vor 300 Jahren auf die Erde kam und mitten in der Comanche-Nation landete. In diesem Film kämpfen die indianischen Krieger und treten gegen den unglaublich gut ausgerüsteten außerirdischen Blutsportjäger an, der seiner Sammlung eine weitere Trophäe hinzufügen möchte.

HQ

Locke & Key: Staffel 3 [Netflix] - 10. August

Nach ein paar Jahren, in denen Locke & Key eine jährlich erscheinende Staffel auf Netflix ist, wird Locke & Key offiziell in der ersten Augusthälfte 2022 zu Ende gehen. Zum Abschluss der Geschichte der Locke-Geschwister wird das Trio in dieser Staffel mit der bisher schwierigsten Bedrohung konfrontiert sein und sie müssen sich wie nie zuvor zusammenschließen und zusammenarbeiten, wenn sie hoffen und wollen zu überleben.

I Am Groot [Disney+] - 10. August

Disney und Marvel setzen ihre Bemühungen fort, Charaktere zu verwenden, die bereits im Marvel Cinematic Universe eingeführt wurden, um Shows zu produzieren, und der neueste Charakter, der diese Behandlung erhält, wird niemand anderes als der Groot der Guardians of the Galaxy sein. Die Show, die passenderweise I Am Groot heißt, wird eine Reihe von Kurzfilmen sein, die die Baby-Version von Groot zeigen, während sie sich mit allen möglichen verrückten Mätzchen beschäftigt.

Dota: Dragon's Blood - Book 3 [Netflix] - 11. August

Obwohl Dota: Dragon's Blood erst 2021 gestartet ist, möchte die Serie bereits im August ihre dritte Staffel spielen, wenn Buch 3 auf Netflix landet. Diese Show setzt die Reise von Drachenritter Davion und der Prinzessin Mirana fort und wird die animierte Version von Valves Hit-Videospiel weiter erkunden.

Day Shift [Netflix] - 12. August

Was haben Jamie Foxx, Dave Franco und Snoop Dogg gemeinsam? Sie sind alle Vampirjäger. Oder zumindest porträtieren sie alle Vampirjäger in Netflix' kommender Action-Komödie Day Shift. Aus dem Team kommend, das geholfen hat, John Wick zum Leben zu erwecken, zeigt dieser Film, wie Foxx' Charakter versucht, seine Vampir-Tötungstalente zu nutzen, um genug Geld zu verdienen, um die Schulgebühren und Zahnspangen seiner Tochter zu bezahlen.

HQ

Nope - 12. August

Jordan Peele ist nicht nur eine Comedy-Sketch-Legende, sondern hat sich auch zu einem der besten Horrorregisseure in Hollywood entwickelt. Sein neuester Film, Nope, in dem Daniel Kaluuya, Keke Palmer und Stephen Yeun die Hauptrollen spielen, spielt in einem abgelegenen Teil Kaliforniens und dreht sich um die Bewohner einer kleinen Stadt, die am Ende Zeuge einer unerklärlichen und erschreckenden Entdeckung wurden.

She-Hulk: Attorney At Law [Disney+] - 17. August

Während im August 2022 die Kurzfilmserie I Am Groot veröffentlicht wird, beginnt in diesem Monat auch die nächste Live-Action-TV-Serie Marvel Cinematic Universe. She-Hulk: Attorney At Law zeigt Jennifer Walters und wie sie durch die Welt navigiert, nachdem sie die Kräfte des Hulk geerbt hat und eine sechs Fuß große Sieben-Zoll-Superheldin geworden ist, nachdem sie eine Bluttransfusion von Bruce Banner selbst erhalten hat.

HQ

The Cuphead Show: Staffel 2 [Netflix] - 19. August

Erst kürzlich wurde Cupheads The Delicious Last Course DLC veröffentlicht, und seitdem haben die Post-Launch-Inhalte massive Erfolge erzielt. Aber das ist nicht das einzige bisschen Cuphead, auf das man sich freuen kann, denn die zweite Staffel von The Cuphead Show auf Netflix kommt auch diesen August und wird eine ganze Reihe neuer Abenteuer mit den Porzellan-Protagonisten und ihrem neuen Verbündeten, dem glänzenden Chalice, bringen.

Beast - 26. August

In einer Zeit der Monsterverse-Filme könnte man denken, dass ein besonders böser Löwe nicht gerade ein allzu großes Problem oder eine schreckliche Bedrohung wäre. Aber wie Idris Elbas kommender Abenteuer-Drama-Streifen Beast enthüllt, sind die fleischfressenden Raubtiere eine Bedrohung, die absolut nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Mit Sharlto Copley in der Hauptrolle wird dieser Film sehen, was passiert, wenn eine Familie von einem schurkischen Biest gejagt wird, das nur ein Ziel hat: zu beweisen, dass es nur ein Spitzenraubtier gibt.

HQ

Me Time [Netflix] - 26. August

Was passiert, wenn Mama die Kinder für das Wochenende mitnimmt und Papa mit einem seiner ältesten Freunde allein lässt? Das ist genau die Frage, die die Netflix-Komödie mit Mark Wahlberg und Kevin Hart in den Hauptrollen beantworten will. Me Time soll am 26. August erscheinen und ein Film sein, der voller Lacher ist.

Andor [Disney+] - 31. August

Während Sie vielleicht mit dem Namen Cassian Andor vertraut sind, ist dieser Charakter nicht eines der bekanntesten Gesichter in A Galaxy Far, Far Away. Die Disney+ Originalserie Andor versucht jedoch, dies zu korrigieren, da wir hier viel mehr über den ikonischen Rebellen erfahren und wie er im Kampf gegen das Imperium bekannt wurde.

Da haben wir es. August 2022 ist ein wirklich voller Monat, wenn es um Film und Fernsehen geht, und es scheint wirklich für jeden etwas dabei zu sein. Aber wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie in einem Monat zurückkehren, wo wir sehen werden, ob der September 2022 in der nächsten Ausgabe von Screen Time etwas für Sie zu bieten hat.